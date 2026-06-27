  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна от «Аль-Ахли» («Чемпионат»)

0
«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна от «Аль-Ахли» («Чемпионат»)
«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна.

Стало известно, какую сумму «Краснодар» выручит от трансфера Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник перейдет в саудовский «Аль-Ахли». Инсайдер Иван Карпов писал, что клуб из Джидды заплатит 20 миллионов евро.

По информации «Чемпионата», сумма сделки будет чуть выше – 25 млн евро. 

В прошлом сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура42841 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoАль-Ахли Джидда
logoЭдуард Сперцян
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoвозможные трансферы
logoЧемпионат.com
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Сперцян понимает, что суперзвездой ему не стать. А тут гарантированные 18 миллионов, а с бонусами и премиальными гораздо больше. Ему нет смысла быть игроком ротации где-нибудь в Германии когда предлагают реальные деньги.
Молодец Краснодар.
Хорошие деньги поднимает в последнее время на продажах.
Мне кажется, Галицкий в академию Краснодара за последние 10 лет столько не вкладывал, отличный результат
Удачи, Эдик. Уйдёшь — пойму. Останишься — обрадуюсь.
Подняли деньги, по нынешним временам не мало
Поиграет в клубных международных турнирах
Не понимаю, чего так возмущаются. Уехал и уехал. Вон, в Италии чуть ли не главная молодая надежда - Ретеги, укатил и ничего, как и два топовых тренера. Молодой Вейна из Сельты, которого тоже хайпили тоже уехал, заработал и вернулся. А для России Эдуард важный и сильный игрок, но не чтобы мы прям сильно о нем жалели при наличии Головина и Батракова, был бы полезным и может быть важным,, но не более. Для Эдика вполне норм тема, поиграть год или два, тем более партнеры сильнее, чем в условном Аяксе или Лацио. А там и знакомства заведет и прочее, если не сбавит, запросто и в 29 может в тот же Интер перейти. Барса в свое время Паулиньо из Китая взяла, так он всю Ла Лигу вертел.
Из вечного неудачника РПЛ в вечного неудачника лиги СА. Наконец-то РПЛ избавится от нытья, ещё бы Кордоба после ЧМ в какую-нить Литву свалил
Ну вот - совсем другое дело.
Если по факту -какие к нему вопросы? Поехал заработать. Игрок хороший. Сделал выбор в пользу денег. Кто бы так не сделал в его ситуации?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Спартак» дважды контактировал с Тюкавиным. Форвард «Динамо» не заинтересован в переходе (Иван Карпов)
1 минуту назад
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Ленинградец», «Локо» сыграл 0:0 с «Родиной», «Динамо» уступило «Торпедо», «Ахмат» против ОФК
23 минуты назадLive
ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
25 минут назад
«Челси» согласовал контракт с Джакой. «Синие» ведут переговоры с «Сандерлендом» (Флориан Плеттенберг)
31 минуту назад
Клопп про расширение ЧМ: «Матчей слишком много. Но когда я вижу счастливых болельщиков, море красок, эмоции, стараюсь отключить в себе профессионала и просто наслаждаться зрелищем»
35 минут назад
Сперцян за 20 млн евро переходит в «Аль-Ахли» из «Краснодара». Хавбек подпишет контракт по схеме «3+1», зарплата – 6 млн евро в год плюс бонусы (Иван Карпов)
37 минут назад
Смотрите финальные матчи группового этапа ЧМ с фрибетом до 15 000! Кто попадет в плей-офф?
38 минут назадПромо
Мама Роналду о ЧМ-2026: «Горжусь, что мой сын продолжает писать историю. Благодарю всех фанатов, которые нас поддерживают. Вперед, Португалия! Целую»
40 минут назад
«Ботафого» отказался от участия в Братском кубке, сообщили «Динамо» и ЦСКА: «Предпримем необходимые шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков»
52 минуты назад
Боец ММА Штырков о зарплатах в футболе: «Есть виды спорта, где поддержка важнее. Для бедолаг из единоборств 50 тысяч рублей – огромные деньги. А футболист за два года может на жизнь заработать»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «В успех Португалии с Роналду в составе почти не верю. У Аргентины больше шансов на проход дальше»
5 минут назад
Девушка Гакпо сообщила, что они с Коди потеряли ребенка. Девушка ранее приехала на ЧМ-2026
9 минут назад
Холанд о пропуске игры с Францией: «Даже сильнейшим составом, не думаю, что Норвегия победила бы. То, что они показали против нас, выглядело пугающе»
18 минут назад
Тренировочные будни «Динамо» – в новом клубном влоге
52 минуты назадВидеоСпортс"
Вегорст перешел в «Твенте» из «Аякса». Тен Хаг сказал: «Гордимся, что он будет играть за нас. Ваут – яркий пример того, чего может достичь футболист, если готов отдать все»
сегодня, 18:49Фото
«Брест» назначил экс-вратаря Лашуэ тренером. Он сменил умершего Руа
сегодня, 18:47
Панама – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 18:42
Хорватия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 18:35
Колумбия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 18:25
ДР Конго – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 18:15