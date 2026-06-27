«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна от «Аль-Ахли» («Чемпионат»)

«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна.

Стало известно, какую сумму «Краснодар » выручит от трансфера Эдуарда Сперцяна .

Ранее сообщалось , что 26-летний полузащитник перейдет в саудовский «Аль-Ахли ». Инсайдер Иван Карпов писал, что клуб из Джидды заплатит 20 миллионов евро.

По информации «Чемпионата», сумма сделки будет чуть выше – 25 млн евро.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .