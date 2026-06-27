«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна от «Аль-Ахли» («Чемпионат»)
«Краснодар» получит 25 млн евро за Сперцяна.
Стало известно, какую сумму «Краснодар» выручит от трансфера Эдуарда Сперцяна.
Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник перейдет в саудовский «Аль-Ахли». Инсайдер Иван Карпов писал, что клуб из Джидды заплатит 20 миллионов евро.
По информации «Чемпионата», сумма сделки будет чуть выше – 25 млн евро.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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