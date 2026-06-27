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  4. «Челси» согласовал контракт с Джакой. «Синие» ведут переговоры с «Сандерлендом» (Флориан Плеттенберг)

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«Челси» согласовал контракт с Джакой. «Синие» ведут переговоры с «Сандерлендом» (Флориан Плеттенберг)
«Челси» согласовал контракт с Джакой.

Гранит Джака может перейти в «Челси».

Лондонский клуб уже полностью согласовал условия контракта с 33-летним полузащитником, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сейчас «синие» обсуждают с «Сандерлендом» трансфер игрока.

В прошлом сезоне АПЛ швейцарец провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Статистику экс-футболиста «Арсенала» можно найти здесь

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoвозможные трансферы
logoГранит Джака
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoСандерленд
logoСборная Швейцарии по футболу

Комментарии

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Ничего себе, вот это топы подъехали, ждать возвращение Лукаку?:)
Ответrigobersong
Ничего себе, вот это топы подъехали, ждать возвращение Лукаку?:)
Мората
Выхолит мы воистину пенсионеры😀
Походу Алонсо нацелился лишь бы быть белым а остальное не важно
Логику болельщиков иногда сложно понять.

1) Боули, дай власть тренеру!

2) Тренер получил власть

3) Фу отстой старый Джака
ОтветГол в девятину
Логику болельщиков иногда сложно понять. 1) Боули, дай власть тренеру! 2) Тренер получил власть 3) Фу отстой старый Джака
Днолонсо в очередной раз подтверждает, что является слабейшим спецом, которому чудом прокнуло. Вот и здесь будет реплицировать свой середняк, ибо, как оказалось, работать в больших клубах он не способен, не того полета птица наш баск.

Ждем голы на 90, неработающую тактику и полную амебность на бровке от Хаби.
ОтветNoken
Днолонсо в очередной раз подтверждает, что является слабейшим спецом, которому чудом прокнуло. Вот и здесь будет реплицировать свой середняк, ибо, как оказалось, работать в больших клубах он не способен, не того полета птица наш баск. Ждем голы на 90, неработающую тактику и полную амебность на бровке от Хаби.
т.е. Джака середняк, но Сенеси топ?)
Ну тут понятный трансфер.
Да, ему 33-34, но его как то успокоил Артета с Алонсо, последняя красная вроде была году так в 21 или 22 + прокачали оба, стал реально сильным футболистом, в Гладбахе был просто перспективным, но в Арсенале непонятным был до Артеты, в Байере ещё лучше раскрылся.
Характер боевой в хорошем смысле, опыт в АПЛ, опыт в Бундесе, в общем на год-два в самый раз если он реально перейдёт.
Из крайности подписывание пездюков в крайность предпенсионеров?
Ожидание: Алонсо сделает из Челси топовую команду.
Реальность: Алонсо делает из Челси Байер.
Алонсо знает Джаку по Байеру, так что всё норм, один опытный опорник среди молодёжи лишним точно не будет
Алонсо знает его по Байеру. Наверняка попросил)
Видимо, лично Алонсо этот трансфер продвинул. Джака это мозг на поле, который передает идеи тренеру всей команде . Очень повезло Челси
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