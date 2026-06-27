«Челси» согласовал контракт с Джакой. «Синие» ведут переговоры с «Сандерлендом» (Флориан Плеттенберг)
«Челси» согласовал контракт с Джакой.
Гранит Джака может перейти в «Челси».
Лондонский клуб уже полностью согласовал условия контракта с 33-летним полузащитником, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Сейчас «синие» обсуждают с «Сандерлендом» трансфер игрока.
В прошлом сезоне АПЛ швейцарец провел 34 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Статистику экс-футболиста «Арсенала» можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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Да, ему 33-34, но его как то успокоил Артета с Алонсо, последняя красная вроде была году так в 21 или 22 + прокачали оба, стал реально сильным футболистом, в Гладбахе был просто перспективным, но в Арсенале непонятным был до Артеты, в Байере ещё лучше раскрылся.
Характер боевой в хорошем смысле, опыт в АПЛ, опыт в Бундесе, в общем на год-два в самый раз если он реально перейдёт.
Реальность: Алонсо делает из Челси Байер.