Сперцян за 20 млн евро переходит в «Аль-Ахли» из «Краснодара». Хавбек подпишет контракт по схеме «3+1», зарплата – 6 млн евро в год плюс бонусы (Иван Карпов)
Сперцян продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Эдуард Сперцян переходит из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Сумма трансфера составит 20 млн евро. Полузащитник сборной Армении подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.
26-летний футболист пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе.
За основную команду «Краснодара» Сперцян дебютировал 18 сентября 2020 года. В минувшем сезоне Эдуард забил 13 голов и отдал 16 результативных передач в 30 матчах чемпионата России, его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
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Заработает денег, и возможно еще там поиграет.
Потрясающий игрок для нашего чемпионата и точно не затерялся бы в Европе
Совершенно не понимаю почему никто не решил его забрать в топ 5
Человек грезил топ клубом Европы , смешно просто
Дают контракт Кристал Пэлас , зачем?
Надо ехать в ОАО