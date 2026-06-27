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  4. Сперцян переходит в «Аль-Ахли» из «Краснодара» за 20 млн евро. Хавбек подпишет контракт по схеме «3+1», зарплата – 6 млн евро в год плюс бонусы (Иван Карпов)

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Сперцян за 20 млн евро переходит в «Аль-Ахли» из «Краснодара». Хавбек подпишет контракт по схеме «3+1», зарплата – 6 млн евро в год плюс бонусы (Иван Карпов)
Сперцян продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Эдуард Сперцян переходит из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сумма трансфера составит 20 млн евро. Полузащитник сборной Армении подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.

26-летний футболист пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. 

За основную команду «Краснодара» Сперцян дебютировал 18 сентября 2020 года. В минувшем сезоне Эдуард забил 13 голов и отдал 16 результативных передач в 30 матчах чемпионата России, его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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Комментарии

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Вот это поворот, Эдуард выбрал деньги, но кто его за это осудит, если эта новость правда
Отличная зарплата)
Отличные деньги для клуба
ОтветКонстантин Эсперов
Отличные деньги для клуба
И для Эдика
Эх щас бы тоже в аль ахли за шесть мультов . Молодец Эдик сделал себя сам. Молодец Галицкий дал пацанам возможность зарабатывать большие деньги
Отличный трансфер для всех: для Краснодара как трансфер, для Сперцяна зарплата
Чемпионом с клубом стал, отдал ему всё что можно, так уж вышло что из Европы нет предложений которые бы соответствовали амбициям игрока.
Заработает денег, и возможно еще там поиграет.
Без Сперцяна Краснодару будет очень трудно. И не факт, что даже за 20 миллионов найдут достойную замену
ну с этим все было понятно еще когда он гражданство сменил))
Грустно, что Эдик уходит в Аравию
Потрясающий игрок для нашего чемпионата и точно не затерялся бы в Европе
Совершенно не понимаю почему никто не решил его забрать в топ 5
Позорище одним словом
Человек грезил топ клубом Европы , смешно просто
Дают контракт Кристал Пэлас , зачем?
Надо ехать в ОАО
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