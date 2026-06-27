Сперцян продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Эдуард Сперцян переходит из «Краснодара » в саудовский «Аль-Ахли », сообщает инсайдер Иван Карпов .

Сумма трансфера составит 20 млн евро. Полузащитник сборной Армении подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 6 млн евро в год плюс бонусы.

26-летний футболист пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе.

За основную команду «Краснодара» Сперцян дебютировал 18 сентября 2020 года. В минувшем сезоне Эдуард забил 13 голов и отдал 16 результативных передач в 30 матчах чемпионата России, его подробная статистика – здесь .