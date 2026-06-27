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  4. «Ботафого» отказался от участия в Братском кубке, сообщили «Динамо» и ЦСКА: «Предпримем необходимые шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков»

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«Ботафого» отказался от участия в Братском кубке, сообщили «Динамо» и ЦСКА: «Предпримем необходимые шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков»
«Ботафого» отказался от участия в Братском кубке в Москве.

Матчи с участием «Ботафого» в BetBoom Братском Кубке отменены. 

Бразильский клуб должен был принять участие в товарищеском турнире в июле. Планировалось, что 4 июля «Ботафого» сыграет с ЦСКА на «ВЭБ Арене», а 10-го встретится с «Динамо» на «ВТБ Арене».

«Бразильский клуб «Ботафого» уведомил «Динамо» и ПФК ЦСКА, что в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в «Братском кубке» – вопреки оформленным договоренностям и сделанным ранее официальным анонсам. Свое решение «Ботафого» объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба.

При этом условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир. Мы совместно с ПФК ЦСКА оценим последствия принятого «Ботафого» решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров.

Мы приносим болельщикам извинения за то, что, пусть и не по нашей вине, уже объявленные футбольные события не состоятся. К сожалению, в современных условиях полностью исключать подобные ситуации невозможно даже при самой ответственной работе клубов-организаторов», – говорится в заявлении «Динамо».

«Накануне «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в Братском кубке, несмотря на оформленные договоренности и сделанные ранее официальные анонсы.

Свое решение «Ботафого» объяснил сразу несколькими причинами: среди них – неожиданное расхождение во мнениях внутри руководства клуба по поводу целесообразности участия в турнире, неподходящая дата ближайшего официального матча внутреннего чемпионата согласно опубликованному календарю, а также разного рода домыслы, ставшие традиционными в последние годы и выходящие за рамки спорта.

Однако мы убеждены, что как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, несоответствующего статусу прославленного бразильского клуба. Также важно отметить, что в заключенном контракте прописана неустойка за невыполнение обязательств, поэтому совместно с ФК «Динамо» мы предпримем соответствующие шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков», – заявили в ЦСКА.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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Комментарии

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Не по-братски поступили....
ОтветShuhratKL
Не по-братски поступили....
Просто их недавно включили в список братских народов. Вынужденно. И их не оповестили об этом.
ОтветShuhratKL
Не по-братски поступили....
Не братья оказались
То есть все-таки не братья они...
«Не брат ты мне, ...», — Данила Багров (с)
Ответagentkuper
Надули?
Удар в псину
Ответagentkuper
Надули?
Грубо кинули
Не брат ты мне, ботафугу, сказали в ЦСКА..
Отказались бы сразу. Нахрен этот цирк устраивали
Че за хрень, я билеты покупал
ОтветADIM TM
Че за хрень, я билеты покупал
Сдай, по-братски.
ОтветADIM TM
Че за хрень, я билеты покупал
Да ладно заменят на Донецкий шахтер или на зарю Луганскую, мало чтоли у нас братских команд
Как же Шевелев договорился
Ну какой же крутой руководитель
Но Ботафого, конечно, клоуны
Просто так попали на неустойку, не удивительно , что у них столько долгов с таким руководством
Господи, как же грустно, уже билеты купил, Фого как же так....
ОтветElChino20
Господи, как же грустно, уже билеты купил, Фого как же так....
Завтра собирался покупать, чуял подвох на самом деле. После прикола с Венделом, когда уже кинули российский клуб, хотя переход также был анонсирован, не исключал какой-нибудь клоунады со стороны бразильцев. Ну, пусть платят неустойку, а ЦСКА и Динамо кого-то смогут найти в кратчайшие сроки.
Я уже запутался кто брат, а кто не брат.
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