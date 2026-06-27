«Ботафого» отказался от участия в Братском кубке, сообщили «Динамо» и ЦСКА: «Предпримем необходимые шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков»

«Ботафого» отказался от участия в Братском кубке в Москве.

Матчи с участием «Ботафого» в BetBoom Братском Кубке отменены.

Бразильский клуб должен был принять участие в товарищеском турнире в июле. Планировалось, что 4 июля «Ботафого» сыграет с ЦСКА на «ВЭБ Арене», а 10-го встретится с «Динамо» на «ВТБ Арене».

«Бразильский клуб «Ботафого» уведомил «Динамо » и ПФК ЦСКА , что в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в «Братском кубке» – вопреки оформленным договоренностям и сделанным ранее официальным анонсам. Свое решение «Ботафого » объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба.

При этом условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир. Мы совместно с ПФК ЦСКА оценим последствия принятого «Ботафого» решения и предпримем необходимые шаги для защиты интересов клуба, наших болельщиков и партнеров.

Мы приносим болельщикам извинения за то, что, пусть и не по нашей вине, уже объявленные футбольные события не состоятся. К сожалению, в современных условиях полностью исключать подобные ситуации невозможно даже при самой ответственной работе клубов-организаторов», – говорится в заявлении «Динамо».

«Накануне «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в Братском кубке, несмотря на оформленные договоренности и сделанные ранее официальные анонсы.

Свое решение «Ботафого» объяснил сразу несколькими причинами: среди них – неожиданное расхождение во мнениях внутри руководства клуба по поводу целесообразности участия в турнире, неподходящая дата ближайшего официального матча внутреннего чемпионата согласно опубликованному календарю, а также разного рода домыслы, ставшие традиционными в последние годы и выходящие за рамки спорта.

Однако мы убеждены, что как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, несоответствующего статусу прославленного бразильского клуба. Также важно отметить, что в заключенном контракте прописана неустойка за невыполнение обязательств, поэтому совместно с ФК «Динамо» мы предпримем соответствующие шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков», – заявили в ЦСКА.

***

Тренировочные будни «Динамо» – в новом клубном влоге