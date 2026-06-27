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  4. «ПСЖ» показал выездную форму на сезон-2026/27. Источники вдохновения – «энергетика парижской электронной музыки и графический стиль оп-арт»

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«ПСЖ» показал выездную форму на сезон-2026/27. Источники вдохновения – «энергетика парижской электронной музыки и графический стиль оп-арт»
«ПСЖ» показал новую выездную форму.

«ПСЖ» представил выездную форму на сезон-2026/27, разработанный компанией Nike

Источником вдохновения при создании этого комплекта послужил «звук Парижа», заявили в клубе.

«Выездная форма на сезон-2026/2027 выполнена преимущественно в белом цвете с культовой центральной полосой – историческим графическим элементом клуба, который в новой форме представлен в виде градиента из тонких вертикальных полос, переходящих от красного цвета к темно-синему.

Визуальный мотив, разработанный под влиянием графического стиля оп-арт и энергетики парижской электронной музыкальной сцены, создает ощущение движения и ритма, которые оживляют центральную полосу. Этот отличительный элемент формы привносит в нее динамичность и современность, переосмысливая один из самых знаковых символов парижской идентичности.

Лентикулярная эмблема – еще одно важное новшество новой формы. Благодаря тому же градиенту, что и на центральной полосе, она придает футболке уникальное визуальное измерение: в зависимости от угла обзора ее внешний вид меняется, открывая разные оттенки красного и синего, создавая динамичный трехмерный эффект, который меняется в зависимости от движений игроков на поле.

Этот оригинальный подход подчеркивает современный характер формы и предлагает новую интерпретацию символики «Пари Сен-Жермен», – говорится в пресс-релизе парижского клуба. 

Фото: https://www.psg.fr/

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «ПСЖ»
logoлига 1 Франция
logoNike
logoПСЖ
игровая форма
logoстиль
музыка

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«Оригинальный большой удобный форма 2026-2027 стиль Париж» — такую надпись с китайских сайтов мне напоминает заголовок! Спортс, вы бы хотя бы редактировали, что ль!
Грузинская мафия подъехала. Кто знает что значат эти распальцовки?))
Хвича рака изображает?
media.psg.fr/image/upload/w_1201/f_avif,q_75/CP_away_1_d6phgg
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