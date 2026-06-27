«ПСЖ» показал выездную форму на сезон-2026/27. Источники вдохновения – «энергетика парижской электронной музыки и графический стиль оп-арт»

«ПСЖ» показал новую выездную форму.

«ПСЖ » представил выездную форму на сезон-2026/27, разработанный компанией Nike .

Источником вдохновения при создании этого комплекта послужил «звук Парижа», заявили в клубе.

«Выездная форма на сезон-2026/2027 выполнена преимущественно в белом цвете с культовой центральной полосой – историческим графическим элементом клуба, который в новой форме представлен в виде градиента из тонких вертикальных полос, переходящих от красного цвета к темно-синему.

Визуальный мотив, разработанный под влиянием графического стиля оп-арт и энергетики парижской электронной музыкальной сцены, создает ощущение движения и ритма, которые оживляют центральную полосу. Этот отличительный элемент формы привносит в нее динамичность и современность, переосмысливая один из самых знаковых символов парижской идентичности.

Лентикулярная эмблема – еще одно важное новшество новой формы. Благодаря тому же градиенту, что и на центральной полосе, она придает футболке уникальное визуальное измерение: в зависимости от угла обзора ее внешний вид меняется, открывая разные оттенки красного и синего, создавая динамичный трехмерный эффект, который меняется в зависимости от движений игроков на поле.

Этот оригинальный подход подчеркивает современный характер формы и предлагает новую интерпретацию символики «Пари Сен-Жермен», – говорится в пресс-релизе парижского клуба.

Фото: https://www.psg.fr/