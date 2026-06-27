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Тареми об акции ЛГБТ* на матче ЧМ: «Наша религия этого не принимает, но мы уважаем всех»
Тареми об акции ЛГБТ* на ЧМ: наша религия этого не принимает, но мы уважаем всех.

Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми высказался об отношении к акции ЛГБТ* перед игрой чемпионата мира.

В Сиэтле матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Египет – Иран (1:1) по решению оргкомитета города носил название «Матч гордости». Напомним, что до жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче.

Иран попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе». Тренер сборной Египта отметил, что его команда будет думать о футболе.

«Наша религия этого не принимает, но мы уважаем всех представителей ЛГБТ*-сообщества. В этом и суть: дело не в нас, мы здесь, чтобы играть в футбол, и мы уважаем всех этих людей», – сказал Тареми для Fars News Agency.

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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Опубликовано: Sports
Источник: NDTV
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