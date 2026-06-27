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  4. Глава РФС Дюков: «Удовлетворены работой Карпина в сборной. При нем состоялась перестройка, состав обновился почти полностью»

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Глава РФС Дюков: «Удовлетворены работой Карпина в сборной. При нем состоялась перестройка, состав обновился почти полностью. Всегда полные трибуны, хорошие ТВ‑рейтинги»
Дюков: удовлетворены работой Карпина в сборной.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в организации удовлетворены работой Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. Контракт специалиста рассчитан до 2028 года.

– Удовлетворены ли вы работой Валерия Карпина в сборной России? Прогрессирует ли сборная с Карпиным? По каким признакам это можно определить, так как результаты стали хуже?

– Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Что можно занести в актив: по сути, состоялась перестройка нашей сборной, состав обновился почти полностью.

Вы видите, какие изменения были произведены за четыре года. За это время удалось посмотреть большое количество молодых футболистов, которые были вызваны в сборную. Мы видим достаточно много изменений в основном составе, но костяк сборной определен. Молодые игроки начинают играть в нем важную роль, и это, конечно, нас радует.

Второе, что хотелось бы отметить: действительно достаточно сложно поддерживать работу института сборных команд, когда нет официальных матчей. Но Валерию Георгиевичу это удается. Все игроки сборной приезжают туда с желанием.

Да, не во всех матчах удается достичь победы, но для футболистов нет проходных игр, они играют с полной самоотдачей. Для них большая честь быть в сборной.

Это находит отклик и среди болельщиков. На матчах национальной команды всегда полные трибуны, у матчей сборной хорошие ТВ‑рейтинги. Ту работу, которая была проделана Валерием Георгиевичем, можно занести ему в актив, – сказал Дюков.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoРФС
logoАлександр Дюков

Комментарии

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Гонять папуасов,которые приезжают сыграть и заодно бутсы купить ума много не надо. Практически любой юзер спорца справился
В сборной России по футболу при Валерии Карпине ни смысла, ни содержания, одни понты((
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