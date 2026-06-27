Сергей Ташуев: «У Марокко похожий футбол с моим. Это лучшая команда ЧМ, если брать систему и организацию игры»

Ташуев: у Марокко похожий футбол с моим.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев высоко отозвался о сборной Марокко .

«Если брать систему и организациию игры, то лучшая команда на чемпионате мира – Марокко. Насыщение средней части поля треугольниками, без крайних вингеров, смещение зон «шире-уже» – это наше все.

Кто играет в мой футбол? Как и сказал – Марокко. Похожая структура футбола. Мне нравится. У них владение через контроль мяча пасом, включения на скорости инсайдов вперед, индивидуальные врывания, треугольник выстроены. Это то, что я хочу видеть. Я стараюсь ставить такой футбол, обучать этому.

Сейчас марокканский футбол на подъеме. Главный тренер сборной у них марокканец, свой. Системность у них есть. Надо изучать и думать не только нам, а всем, как небольшая страна сумела достичь такого уровня футбола. Нам тоже надо подсмотреть, этим всегда надо заниматься. Можно увидеть нюансы, которые помогут улучшить свое», – заявил Ташуев.