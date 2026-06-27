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  4. Сергей Ташуев: «У Марокко похожий футбол с моим. Это лучшая команда ЧМ, если брать систему и организацию игры»

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Сергей Ташуев: «У Марокко похожий футбол с моим. Это лучшая команда ЧМ, если брать систему и организацию игры»
Ташуев: у Марокко похожий футбол с моим.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высоко отозвался о сборной Марокко.

«Если брать систему и организациию игры, то лучшая команда на чемпионате мира – Марокко. Насыщение средней части поля треугольниками, без крайних вингеров, смещение зон «шире-уже» – это наше все.

Кто играет в мой футбол? Как и сказал – Марокко. Похожая структура футбола. Мне нравится. У них владение через контроль мяча пасом, включения на скорости инсайдов вперед, индивидуальные врывания, треугольник выстроены. Это то, что я хочу видеть. Я стараюсь ставить такой футбол, обучать этому.

Сейчас марокканский футбол на подъеме. Главный тренер сборной у них марокканец, свой. Системность у них есть. Надо изучать и думать не только нам, а всем, как небольшая страна сумела достичь такого уровня футбола. Нам тоже надо подсмотреть, этим всегда надо заниматься. Можно увидеть нюансы, которые помогут улучшить свое», – заявил Ташуев. 

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Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Ташуеву надо сборную Мира тренировать, вот когда будем играть против Марса, тогда и пригодится этот неограненный бриллиант 😂
Сергей Ташуев: «У Марокко похожий футбол с моим. Это лучшая команда ЧМ, если брать систему и организацию игры»
Это значит,что Сергей Ташуев лучший тренер ЧМ?
Сколько же последователей у Сергея Абуезидовича!

P. S. В "небольшой стране" Марокко население под 40 млн)
ну понятно, лучшая команда ЧМ = футбол лучшего тренера планеты
"После 23 алкоголь мы не продаем. Не задерживайте очередь", - заметил кассир.
Ташуев-новатор футбола, все тренеры у него учатся, все команды используют его стиль, странно что Лукомский до сих пор не выпускает аналитику на спортсе по Ташуеву
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