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  4. Моуринью о «Реале»: «Мне нужны лучшие игроки, я должен найти способ собрать команду и избежать проблем, которые были в прошлые сезоны»

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Моуринью о «Реале»: «Мне нужны лучшие игроки, я должен найти способ собрать команду и избежать проблем, которые были в прошлые сезоны»
Моуринью опроверг слухи о продаже игроков «Реала»: мне нужны лучшие.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал несколько тем, связанных с игроками «сливочных».

О продажах игроков

«Нам не следует говорить о мадридском «Реале», но я могу затронуть небольшой момент. Я прочитал несколько статей, в которых люди говорили: «Жозе Моуринью приходит сюда и собирается избавиться от нескольких ведущих игроков из-за того, что у них якобы были какие-то проблемы в течение сезона».

Нет. Мне нужны эти игроки! Мне нужны лучшие игроки. Теперь я должен найти способ собрать команду и избежать проблем, которые, предположительно, были у них в предыдущие сезоны. Если у вас есть неприятности с не очень хорошими игроками, это большая проблема. Топ-игроки – это топ-игроки».

О том, что ему важно в игроках

«Все качества. Иногда люди говорят: «У этого игрока потрясающая техника, но физически он не очень хорош». [Это значит, что] он не очень хорош. «У этого игрока потрясающие навыки, но он непостоянен, у него бывают взлеты и падения». Так что он не большой игрок», – сказал Жозе в подкасте the Beast Mode.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: ютуб The Beast Mode
logoЖозе Моуринью
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

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Готовится к 0-5 опять ? ))
скорее всего Реал третий сезон будет бестрофейный
Ладно боксерская ветка тормозит постоянно, там школьники админы, но футбольная? Это же почти неделю назад уже прокатилось по мадридским пабликам
Ответrusik krasav4ik
Ладно боксерская ветка тормозит постоянно, там школьники админы, но футбольная? Это же почти неделю назад уже прокатилось по мадридским пабликам
Русик иди разберись, а Лабазана на мне пусть будет
Ответkokorin91
Русик иди разберись, а Лабазана на мне пусть будет
Я ещё в Америке !
Что бы прошлогодних проблем не было, надо гнать за шиворот винисиуса и вальверде
"Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл"
Если Маур сможет вселить уверенность в игроков Реала, сезон получится бомбовый.
В 2013-м году его ведь уже турнули из Реала? А теперь на тебе! - очередные грабли!..
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