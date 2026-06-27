Моуринью о «Реале»: «Мне нужны лучшие игроки, я должен найти способ собрать команду и избежать проблем, которые были в прошлые сезоны»

Моуринью опроверг слухи о продаже игроков «Реала»: мне нужны лучшие.

Главный тренер «Реала » Жозе Моуринью прокомментировал несколько тем, связанных с игроками «сливочных».

О продажах игроков

«Нам не следует говорить о мадридском «Реале», но я могу затронуть небольшой момент. Я прочитал несколько статей, в которых люди говорили: «Жозе Моуринью приходит сюда и собирается избавиться от нескольких ведущих игроков из-за того, что у них якобы были какие-то проблемы в течение сезона».

Нет. Мне нужны эти игроки! Мне нужны лучшие игроки. Теперь я должен найти способ собрать команду и избежать проблем, которые, предположительно, были у них в предыдущие сезоны. Если у вас есть неприятности с не очень хорошими игроками, это большая проблема. Топ-игроки – это топ-игроки».

О том, что ему важно в игроках

«Все качества. Иногда люди говорят: «У этого игрока потрясающая техника, но физически он не очень хорош». [Это значит, что] он не очень хорош. «У этого игрока потрясающие навыки, но он непостоянен, у него бывают взлеты и падения». Так что он не большой игрок», – сказал Жозе в подкасте the Beast Mode.