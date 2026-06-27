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  4. Терри о Роналду: «Больше всего мне нравится страсть Криштиану в 41 год. Нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать. У современных игроков нет ни страсти, ни желания бороться»

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Терри о Роналду: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать. Больше всего мне нравится страсть Криштиану в 41 год. У современных игроков нет ни страсти, ни желания бороться»
Терри о Роналду: мне нравится страсть, которую он сохраняет в 41 год.

Экс-защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри в разговоре с журналистом Пирсом Морганом восхитился страстью форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот показывает в 41 год.

«Пирс, знаешь что мне нравится [в нем] больше всего? Больше голов, движения и прочего? Страсть, которую он показывает в 41 год. Сегодня мы разговаривали о современных игроках, у которых нет ни страсти, ни желания бороться.

Ты говоришь про человека, который выигрывал в футболе практически все – индивидуальные награды, чемпионства по всему миру. А теперь он спешит к камерам и говорит всем, что он вернулся. Он очень хорошо знает про критику и, наверное, думает, что она незаслуженная – и я с этим согласен, нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать.

Криштиану – тот, кто до сих пор способен создавать голевые моменты. Ожидаем ли мы это на протяжении всей игры? Нет. Но если дать Роналду один шанс – он им воспользуется», – сказал Терри.

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: ютуб Пирса Моргана
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Комментарии

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Страсть-то, возможно, есть, но она какая-то иная, не футбольная, что ли. Личная, соцсети, публичность – вот про это, не про футбол
У многих современных игроков есть и страсть, и желание бороться, но все равно энергия Роналду меня сильно впечатляет
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