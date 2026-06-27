Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии. Видео с камеры наблюдения завирусилось в сети
Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии.
Пес отпраздновал успех сборной Эквадора на ЧМ-2026 вместе с болельщиками.
Команда тренера Себастьяна Беккасесе одержала волевую победу над Германией в 3-м туре группового раунда (2:1) и пробилась в плей-офф.
Решающий мяч на 77-й минуте забил Гонсало Плата. В одном из магазинов Эквадора камеры видеонаблюдения запечатлели, как сотрудники бурно празднуют этот гол.
К всеобщей радости неожиданно присоединился пес: услышав крики болельщиков, он с разбега запрыгнул на прилавок, словно тоже отмечая забитый мяч.
Видео быстро разлетелось по соцсетям, о нем написали крупнейшие СМИ Южной Америки.
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