Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии. Видео с камеры наблюдения завирусилось в сети

Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии.

Пес отпраздновал успех сборной Эквадора на ЧМ-2026 вместе с болельщиками.

Команда тренера Себастьяна Беккасесе одержала волевую победу над Германией в 3-м туре группового раунда (2:1) и пробилась в плей-офф.

Решающий мяч на 77-й минуте забил Гонсало Плата . В одном из магазинов Эквадора камеры видеонаблюдения запечатлели, как сотрудники бурно празднуют этот гол.

К всеобщей радости неожиданно присоединился пес: услышав крики болельщиков, он с разбега запрыгнул на прилавок, словно тоже отмечая забитый мяч.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, о нем написали крупнейшие СМИ Южной Америки.

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