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Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии. Видео с камеры наблюдения завирусилось в сети
Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии.

Пес отпраздновал успех сборной Эквадора на ЧМ-2026 вместе с болельщиками.

Команда тренера Себастьяна Беккасесе одержала волевую победу над Германией в 3-м туре группового раунда (2:1) и пробилась в плей-офф.

Решающий мяч на 77-й минуте забил Гонсало Плата. В одном из магазинов Эквадора камеры видеонаблюдения запечатлели, как сотрудники бурно празднуют этот гол.

К всеобщей радости неожиданно присоединился пес: услышав крики болельщиков, он с разбега запрыгнул на прилавок, словно тоже отмечая забитый мяч.

Видео быстро разлетелось по соцсетям, о нем написали крупнейшие СМИ Южной Америки.

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ГерманияСборная Германии по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Globo
logoЧемпионат мира по футболу
logoСебастьян Беккасесе
logoСборная Эквадора по футболу
logoГонсало Плата
видео
животные и спорт
logoСборная Германии по футболу
logoболельщики
собаки

Комментарии

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Не знал что Газзаев за Эквадор болеет
Ответимяфамилия
Не знал что Газзаев за Эквадор болеет
)))))
Собака запрыгнула на прилавок, празднуя в магазине гол Эквадора Германии...
Собака поняла,сейчас ее накомят...
Класс! Неподдельная радость
Победный гол Эквадора Германии от хозяев на радостях псу перепадёт праздничный и вкусный обед ))
Собаке стало любопытно, что за животные так громко визжат.
Пожалуй, это лучшее видео, связанное с чемпионатом на данный момент.
Настоящий, преданный болельщик!
Коты же болели за д’Ивуар.
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