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  4. Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»

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Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»
Бьелса после вылета с ЧМ: ошибки – это часть футбола.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса остался недоволен вопросом журналиста после проигрыша Испании на групповом этапе чемпионате мира (0:1) и вылета национальной команды с турнира.

Уругвай набрал 2 очка в трех матчах и занял 3-е место в группе, опередив Саудовскую Аравию по дополнительным показателям.

– Ошибки стали решающим фактором в неудачном выступлении?

– Представьте, каково это – находиться на моем месте, будучи ответственным за выступления Уругвая на чемпионате мира. Никто не готов слушать никаких объяснений, и это естественно. Вопросы нацелены не на поиск ответа, а скорее на то, чтобы переложить на меня, как на ответственного, все разочарование за проделанную работу.

Но если мне нужно анализировать, я учитываю и ошибки, потому что они – часть футбола. Однако, несмотря на наличие ошибок, мы не достигли приемлемого процента реализации созданных голевых моментов. И соотношение между пропущенными мячами и уровнем игры соперников также было неудовлетворительным.

Это были голы, которых можно было избежать, но это часть игры. Даже при таких обстоятельствах мы должны были набрать семь очков, если говорить о справедливости по игре.

Но, пожалуй, мне следует сказать лишь то, что все разочарование, которое вы – журналисты и болельщики уругвайского футбола – хотите направить на меня, я принимаю на себя, – сказал Бьелса.

***

Бьелса сорвался на журналиста после вылета Уругвая

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Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: As
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Комментарии

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Тренер поставил Муслеру, совершавшего ошибки, результативные, в каждой игре

Тренер, не взял Суареса, а взял Нуньеса, который ну просто никакущий был

Тренер, в главном матче группы, убирает Вальверде, лидера и самого создающего игрока, в начале второго тайма

Может надо уехать в чемпионат Хорватии и оттуда вдохновлять других тренеров, своими новаторскими идеями
ОтветvaniaEee
Тренер поставил Муслеру, совершавшего ошибки, результативные, в каждой игре Тренер, не взял Суареса, а взял Нуньеса, который ну просто никакущий был Тренер, в главном матче группы, убирает Вальверде, лидера и самого создающего игрока, в начале второго тайма Может надо уехать в чемпионат Хорватии и оттуда вдохновлять других тренеров, своими новаторскими идеями
Что вам плохого сделал чемпионат Хорватии?) У них все прекрасно, растут модричи, перишичи, ковачичи без всяких бьелс.
Смотрел 2/3 матчей Уругвая... из того, что видел, набрали ровно столько, на сколько наиграли... дед в каком-то своём мире живёт..
Но не набрали, тут 100%вина тренера, он не смог создать команду не смог создать атмосферу в ней, сборная то достаточна хорошая, яркий пример это сборная Японии, с менее именитыми игроками дают бой топам
Ответюбиляры
Но не набрали, тут 100%вина тренера, он не смог создать команду не смог создать атмосферу в ней, сборная то достаточна хорошая, яркий пример это сборная Японии, с менее именитыми игроками дают бой топам
Ну их реально подвёл Муслера. Ошибки в 3х матчах. Другое дело, что на Испанию уж точно надо было его менять
ОтветShuhratKL
Ну их реально подвёл Муслера. Ошибки в 3х матчах. Другое дело, что на Испанию уж точно надо было его менять
но Тренер же поставил старика 40летнего ....значит виноват только он ...всегда тренер виноват запомни это ..А еще группа такая слабая и они не вышли даж с3 места это мего позор тренеришки бешенного который во время интервью орет )
Испанцев после пропущенного гола начали просто откровенно ломать
Кто-то писал в другом посте, что в отборе стоял молодой вратарь, а на ЧМ поставили пенсию, чья это ошибка?
ОтветЯрослав Ройс
Кто-то писал в другом посте, что в отборе стоял молодой вратарь, а на ЧМ поставили пенсию, чья это ошибка?
Не то чтобы прям молодой, ему вроде 33, но Муслера постарше и главное давно не играл за сборную.
Не выйти из такой слабой группы - это надо было умудриться! Помимо ляпов Муслеры (уже после первого матча было понятно, что не нужно его выпускать) все лидеры команды сыграли ниже своих возможностей. Ну и Бьелса, чей непростой характер с года еще испортился, потерял раздевалку и настроил всю команду против себя. Абсолютно тренерский провал!
Признаюсь, не видел много игр с Бьелсой, в основном в Лидс.
Но впечатление, что время тренеров фанатиков ушло, увы.
С Испанией и вправду играли неплохо. Немного жаль что вылетели. Матч с Аргентиной мог стать украшением чемпионата, была бы настоящая битва.
«Дочка спрашивает у папы: „Какова разница между реальностью и виртуальностью?“ „А ты спроси у мамы с братом, отдались бы они за миллион долларов?“, – отвечает отец. Дочка спрашивает и в обоих случаях получает утвердительный ответ. Пересказывает это отцу. „Вот видишь, – говорит он, – виртуально – у нашей семьи есть два миллиона долларов. А реально твоя мать – проститутка, а брат – голубой“.
Им бы в одну группу к нам, фантазерам "бы"
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