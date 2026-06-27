Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса остался недоволен вопросом журналиста после проигрыша Испании на групповом этапе чемпионате мира (0:1) и вылета национальной команды с турнира.
Уругвай набрал 2 очка в трех матчах и занял 3-е место в группе, опередив Саудовскую Аравию по дополнительным показателям.
– Ошибки стали решающим фактором в неудачном выступлении?
– Представьте, каково это – находиться на моем месте, будучи ответственным за выступления Уругвая на чемпионате мира. Никто не готов слушать никаких объяснений, и это естественно. Вопросы нацелены не на поиск ответа, а скорее на то, чтобы переложить на меня, как на ответственного, все разочарование за проделанную работу.
Но если мне нужно анализировать, я учитываю и ошибки, потому что они – часть футбола. Однако, несмотря на наличие ошибок, мы не достигли приемлемого процента реализации созданных голевых моментов. И соотношение между пропущенными мячами и уровнем игры соперников также было неудовлетворительным.
Это были голы, которых можно было избежать, но это часть игры. Даже при таких обстоятельствах мы должны были набрать семь очков, если говорить о справедливости по игре.
Но, пожалуй, мне следует сказать лишь то, что все разочарование, которое вы – журналисты и болельщики уругвайского футбола – хотите направить на меня, я принимаю на себя, – сказал Бьелса.
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Бьелса сорвался на журналиста после вылета Уругвая
Тренер, не взял Суареса, а взял Нуньеса, который ну просто никакущий был
Тренер, в главном матче группы, убирает Вальверде, лидера и самого создающего игрока, в начале второго тайма
Может надо уехать в чемпионат Хорватии и оттуда вдохновлять других тренеров, своими новаторскими идеями
Но впечатление, что время тренеров фанатиков ушло, увы.