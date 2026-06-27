Бьелса о вылете Уругвая с ЧМ: «Журналисты и болельщики переносят на меня разочарование, но ошибки – это часть футбола. Голов можно было избежать, по игре мы были должны набрать 7 очков»

Бьелса после вылета с ЧМ: ошибки – это часть футбола.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса остался недоволен вопросом журналиста после проигрыша Испании на групповом этапе чемпионате мира (0:1) и вылета национальной команды с турнира.

Уругвай набрал 2 очка в трех матчах и занял 3-е место в группе, опередив Саудовскую Аравию по дополнительным показателям.

– Ошибки стали решающим фактором в неудачном выступлении?

– Представьте, каково это – находиться на моем месте, будучи ответственным за выступления Уругвая на чемпионате мира. Никто не готов слушать никаких объяснений, и это естественно. Вопросы нацелены не на поиск ответа, а скорее на то, чтобы переложить на меня, как на ответственного, все разочарование за проделанную работу.

Но если мне нужно анализировать, я учитываю и ошибки, потому что они – часть футбола. Однако, несмотря на наличие ошибок, мы не достигли приемлемого процента реализации созданных голевых моментов. И соотношение между пропущенными мячами и уровнем игры соперников также было неудовлетворительным.

Это были голы, которых можно было избежать, но это часть игры. Даже при таких обстоятельствах мы должны были набрать семь очков, если говорить о справедливости по игре.

Но, пожалуй, мне следует сказать лишь то, что все разочарование, которое вы – журналисты и болельщики уругвайского футбола – хотите направить на меня, я принимаю на себя, – сказал Бьелса.

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Бьелса сорвался на журналиста после вылета Уругвая