«Милан» заплатит рекордные 75 млн евро за Рамуша с учетом бонусов. Форвард «ПСЖ» прошел медосмотр в США (Фабрицио Романо)

«Милан» заплатит до 75 млн евро за Рамуша и побьет свой трансферный рекорд.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Милан » и «ПСЖ» согласовали трансфер форварда Гонсалу Рамуша .

«Россонери» заплатят за 25-летнего нападающего до 75 млн евро с учетом всех бонусов. Это трансферный рекорд «Милана», предыдущий – подписание Рафаэла Леау из «Лилля» за 49,5 млн евро.

Рамуш, выступающий на ЧМ-2026 с Португалией, уже прошел медосмотр в США. В подписании Гонсалу был заинтересован новый тренер «Милана» Рубен Аморим .

В минувшем сезоне Лиги 1 Рамуш провел 30 матчей в составе «ПСЖ », забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Подробная статистика форварда доступна по ссылке .

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