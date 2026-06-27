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  4. «Милан» заплатит рекордные 75 млн евро за Рамуша с учетом бонусов. Форвард «ПСЖ» прошел медосмотр в США (Фабрицио Романо)

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«Милан» заплатит рекордные 75 млн евро за Рамуша с учетом бонусов. Форвард «ПСЖ» прошел медосмотр в США (Фабрицио Романо)
«Милан» заплатит до 75 млн евро за Рамуша и побьет свой трансферный рекорд.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Милан» и «ПСЖ» согласовали трансфер форварда Гонсалу Рамуша.

«Россонери» заплатят за 25-летнего нападающего до 75 млн евро с учетом всех бонусов. Это трансферный рекорд «Милана», предыдущий – подписание Рафаэла Леау из «Лилля» за 49,5 млн евро.

Рамуш, выступающий на ЧМ-2026 с Португалией, уже прошел медосмотр в США. В подписании Гонсалу был заинтересован новый тренер «Милана» Рубен Аморим.

В минувшем сезоне Лиги 1 Рамуш провел 30 матчей в составе «ПСЖ», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Подробная статистика форварда доступна по ссылке.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: ютуб Фабрицио Романо
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Комментарии

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75 совсем с дуба рухнули
ОтветБорода Давинчи
75 совсем с дуба рухнули
За 6 голов и 1 пас в +- такой же лиге, пахнет откатами
ПСЖ такие молодцы, теперь своих дублеров могут продавать за оверпрайс, а что, победитель ЛЧ пришел в Милан
ОтветФранческо Тотти
ПСЖ такие молодцы, теперь своих дублеров могут продавать за оверпрайс, а что, победитель ЛЧ пришел в Милан
Двухкратный победитель лч =х2 прайс
Ответkk.abb
Двухкратный победитель лч =х2 прайс
Милан решил действовать решительно, а то ПСЖ еще раз выиграет ЛЧ, так вообще пришлось бы отдать 150 лямов
Какие 75, вы че угораете?! (с)
Как ПСЖ смог спихнуть этого пешехода!!) ограбление по итальянски)
За сутки и пять на спортсе Рамуш вырос с 45 до 75 лимонов в цене. Завтра уже будет 100+ , а через неделю рекорд Неймара побьёт. Кардинале не будет платить столько, тем более, что финансировать планировали с продажи Леао, а он никому не нужен
Милан продолжает смешить всех и вся. Такое чувство что у руля там чисто клоуны с деньгами собрались, не более того. Болел даже как-то жаль, да и само "имя" клуба
Милан не умеет тратить деньги, каждый раз нас разводят. Будь то продажа или покупка.
Юморим в деле, наконец то дали роль менеджера, а не тренера, Сериа А - берегись! 😈
Ахахахаха сделка века для псж, слить среднячка за ТАКИЕ бабки это просто космос
Ого. Нормально так запасного за 75 сбагрили.
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