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  4. Тренер Ирана о ЧМ-2026: «В историю должно войти то, что сделали наши футболисты. Ужасное поведение принимающей страны по отношению к нам. Мир об этом узнает, надеемся»

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Тренер Ирана о ЧМ-2026: «В историю должно войти то, что сделали наши футболисты. Ужасное поведение принимающей страны по отношению к нам. Мир об этом узнает, надеемся»
Тренер Ирана о ЧМ: ужасное поведение принимающей страны по отношению к нам.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои после матча ЧМ-2026 против команды Египта (1:1) рассказал о сложностях на турнире.

Иран набрал 3 очка в 3 матчах и находится на 3-м месте в группе G. У команды, которая базируется в Мексике и приезжает в США только на игры, еще остаются шансы на выход в плей-офф с третьей строчки, но это зависит от результатов других матчей.

«То, что сделали эти молодые люди, эти футболисты, должно войти в историю, потому что принимающая страна поступила с нами крайне несправедливо.

Мы были бы лучше готовы, если бы принимающая страна позволила нам приехать на две недели раньше. 

Мы смогли бы восстановиться и быть в лучшей физической и психологический форме. Однако они лишили нас этой справедливости.

Сейчас нам нужно вернуться в Тихуану – это займет около трех часов. Ужасное поведение по отношению к нам с их стороны. Надеемся, что мир об этом узнает», – заявил Амир Галенои.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoАмир Галенои
logoСборная Ирана по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

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