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Неймар потрогал волосы Дугласа Сантоса и потребовал раскрыть секрет прически: «Каким гелем ты пользуешься?»
Неймар потрогал волосы Дугласа Сантоса и потребовал раскрыть секрет прически.

На тренировке сборной Бразилии произошел забавный эпизод с участием Неймара и Дугласа Сантоса.

Форвард «Сантоса» подошел к защитнику «Зенита», потрогал его волосы и с улыбкой похвалил прическу, после чего в шутку потребовал раскрыть ее секрет.

«Вот у кого самая классная прическа в нашей сборной! Я хочу узнать, каким гелем ты пользуешься», – сказал Неймар Дугласу.

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Опубликовано: Sports
Источник: Ginga Bonito
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