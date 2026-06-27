Неймар потрогал волосы Дугласа Сантоса и потребовал раскрыть секрет прически: «Каким гелем ты пользуешься?»

Неймар потрогал волосы Дугласа Сантоса и потребовал раскрыть секрет прически.

На тренировке сборной Бразилии произошел забавный эпизод с участием Неймара и Дугласа Сантоса .

Форвард «Сантоса» подошел к защитнику «Зенита », потрогал его волосы и с улыбкой похвалил прическу, после чего в шутку потребовал раскрыть ее секрет.

«Вот у кого самая классная прическа в нашей сборной! Я хочу узнать, каким гелем ты пользуешься», – сказал Неймар Дугласу.