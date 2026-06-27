Тренер Ирана о ЧМ-2026: страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил о несправедливом отношении к команды на ЧМ-2026.

В третьем туре турнира Иран сыграл вничью с Египтом (1:1).

Как сказал Галенои на пресс-конференции, футбол должен объединять и быть отделенным от политики.

«Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – сказал специалист.



По его словам, о политизированности властей США как страны-хозяйки говорит обращение с иранскими футболистами, от которых требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США. На подходы американцев должны обратить внимание в ФИФА, заявил тренер.

«Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится», – сказал Амир Галенои.

Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026: «Турнир – просто катастрофа. Инфантино сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала»