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  4. Тренер Ирана о ЧМ-2026: «Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится»

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Тренер Ирана о ЧМ-2026: «Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится»
Тренер Ирана о ЧМ-2026: страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил о несправедливом отношении к команды на ЧМ-2026.

В третьем туре турнира Иран сыграл вничью с Египтом (1:1).

Как сказал Галенои на пресс-конференции, футбол должен объединять и быть отделенным от политики.

«Мы не видим этого на нынешнем чемпионате», – сказал специалист.
 
По его словам, о политизированности властей США как страны-хозяйки говорит обращение с иранскими футболистами, от которых требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США. На подходы американцев должны обратить внимание в ФИФА, заявил тренер.

«Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится», – сказал Амир Галенои.

Тареми считает, что ФИФА и США хотят вылета Ирана с ЧМ-2026: «Турнир – просто катастрофа. Инфантино сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала»

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
logoАмир Галенои
logoСборная Ирана по футболу
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РИА Новости

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