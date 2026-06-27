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  4. Перед матчем Ирана и Египта прошла акция протеста против иранского режима. Демонстранты пришли с дореволюционными флагами страны и скандировали «Позор ФИФА»

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Перед матчем Ирана и Египта прошла акция протеста против иранского режима. Демонстранты пришли с дореволюционными флагами страны и скандировали «Позор ФИФА»
Перед матчем Ирана и Египта в Сиэтле прошла акция протеста против иранского режима.

Перед матчем ЧМ-2026 между сборными Ирана и Египта (1:1) прошла акция протеста против иранского режима.

Игра состоялась в Сиэтле. 

Как пишет Seattle Times, перед ее началом возле стадиона собрались иранцы и ираноамериканцы, которые протестовали против нарушений прав человека в стране и призывали к возвращению наследного принца Резы Пехлеви. 

Эти болельщики принесли дореволюционные флаги страны – с изображением льва и солнца. Они скандировали: «Исламский режим должен уйти» и «Позор ФИФА».

Также были зафиксированы перепалки демонстрантов с болельщиками, у которых были флаги Исламской республики или Палестины. 

Болельщики принесли дореволюционные флаги Ирана на матч с Новой Зеландией. Стюарды их не отбирали, несмотря на запрет ФИФА

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Опубликовал: Александр Балабанов
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Комментарии

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Боже, за Пехлеви ещё кто-то топит. Который призывал дальше бомбить иранские школы.
ОтветGuillermo
Боже, за Пехлеви ещё кто-то топит. Который призывал дальше бомбить иранские школы.
Никто не топит, америкосы пытаются вбить это в головы иранцам, и убедить остальных людей мира, что так хотят сами иранцы.
ОтветGuillermo
Боже, за Пехлеви ещё кто-то топит. Который призывал дальше бомбить иранские школы.
евреи топят
Тогда не говорят о численности акции протеста это означает, что там было человек 10-20. Но самое забавное ... Они протестовали против иранского режима и кричали Позор ФИФА. 😁🤦
ОтветAmalfitano
Тогда не говорят о численности акции протеста это означает, что там было человек 10-20. Но самое забавное ... Они протестовали против иранского режима и кричали Позор ФИФА. 😁🤦
Комментарий скрыт
комментаторы топящие за исламский мракобесно-радикальный фундаментализм в Иране, который конкретно с персидской историей и культурой не пересекается никак, наверное, не знакомы с историей Махсы Амини, например, после гибели которой народ Ирана вышел зaживо сжигать КСИРовских солдатиков и вертухаев из Басидж. Совершенно по дeлу. Если что, то персидский народ с режимом Аятолл воюет уже длительно, но это ближний восток со всеми своими тонкостями
Ответmadflava
комментаторы топящие за исламский мракобесно-радикальный фундаментализм в Иране, который конкретно с персидской историей и культурой не пересекается никак, наверное, не знакомы с историей Махсы Амини, например, после гибели которой народ Ирана вышел зaживо сжигать КСИРовских солдатиков и вертухаев из Басидж. Совершенно по дeлу. Если что, то персидский народ с режимом Аятолл воюет уже длительно, но это ближний восток со всеми своими тонкостями
На сайте куча ботов которые минусуют и блокают коменты,а так ты прав это мракобесие обычным людям Ирана не надо как и обычным людям в северной Корее
Ответmadflava
комментаторы топящие за исламский мракобесно-радикальный фундаментализм в Иране, который конкретно с персидской историей и культурой не пересекается никак, наверное, не знакомы с историей Махсы Амини, например, после гибели которой народ Ирана вышел зaживо сжигать КСИРовских солдатиков и вертухаев из Басидж. Совершенно по дeлу. Если что, то персидский народ с режимом Аятолл воюет уже длительно, но это ближний восток со всеми своими тонкостями
Заживо сжигать совершенно по делу, так и запишем
Иранцы в заложниках у собственного режима
Казалось бы жители штатов образованные, прогрессивные люди, ими сложно манипулировать, но нет, их также легко держат за идиотов через СМИ.
ОтветFootballeur
Казалось бы жители штатов образованные, прогрессивные люди, ими сложно манипулировать, но нет, их также легко держат за идиотов через СМИ.
Образованные и прогрессивные? Думаю процент таких невелик
Фифе, конечно, позор в любом случае, но чем конкретно эти коллаборанты недовольны?
Почему все так топят за Иран?
Евреи максуют этот шабаш
ОтветСергей Галынский
Евреи максуют этот шабаш
Ты-то куда, глупышка?
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