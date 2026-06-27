Перед матчем Ирана и Египта прошла акция протеста против иранского режима. Демонстранты пришли с дореволюционными флагами страны и скандировали «Позор ФИФА»

Перед матчем Ирана и Египта в Сиэтле прошла акция протеста против иранского режима.

Перед матчем ЧМ-2026 между сборными Ирана и Египта (1:1) прошла акция протеста против иранского режима.

Игра состоялась в Сиэтле.

Как пишет Seattle Times, перед ее началом возле стадиона собрались иранцы и ираноамериканцы, которые протестовали против нарушений прав человека в стране и призывали к возвращению наследного принца Резы Пехлеви.

Эти болельщики принесли дореволюционные флаги страны – с изображением льва и солнца. Они скандировали: «Исламский режим должен уйти» и «Позор ФИФА».

Также были зафиксированы перепалки демонстрантов с болельщиками, у которых были флаги Исламской республики или Палестины.

Болельщики принесли дореволюционные флаги Ирана на матч с Новой Зеландией. Стюарды их не отбирали, несмотря на запрет ФИФА