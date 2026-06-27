Мартинес об атмосфере в раздевалке Португалии: «Очень помогает капитан с опытом шести ЧМ. У нас хороший эмоциональный баланс»

Роберто Мартинес рассказал о важности Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем ЧМ-2026 против Колумбии ответил на вопрос об атмосфере в раздевалке.

– Оцените атмосферу в раздевалке, учитывая, что победа обеспечит первое место в группе?

– В раздевалке царит очень хороший эмоциональный баланс.

Есть чувство ответственности и ожиданий, но также много уверенности и сосредоточенности на том, чего мы хотим добиться. Этот эмоциональный баланс очень важен.

Наличие капитана (Криштиану Роналду – Спортс’‘) с опытом участия в шести чемпионатах мира очень помогает.

Но у нас также есть группа капитанов из «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Порту» и «Аль-Хиляля». У нас очень хорошая группа лидеров, – сказал Роберто Мартинес.

Португалия идет второй в группе K с 4 баллами. Колумбия лидирует с 6 очками.