  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мартинес об атмосфере в раздевалке Португалии: «Очень помогает капитан с опытом шести ЧМ. У нас хороший эмоциональный баланс»

0
Мартинес об атмосфере в раздевалке Португалии: «Очень помогает капитан с опытом шести ЧМ. У нас хороший эмоциональный баланс»
Роберто Мартинес рассказал о важности Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем ЧМ-2026 против Колумбии ответил на вопрос об атмосфере в раздевалке.

– Оцените атмосферу в раздевалке, учитывая, что победа обеспечит первое место в группе?

– В раздевалке царит очень хороший эмоциональный баланс.

Есть чувство ответственности и ожиданий, но также много уверенности и сосредоточенности на том, чего мы хотим добиться. Этот эмоциональный баланс очень важен.

Наличие капитана (Криштиану Роналду – Спортс’‘) с опытом участия в шести чемпионатах мира очень помогает.

Но у нас также есть группа капитанов из «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Порту» и «Аль-Хиляля». У нас очень хорошая группа лидеров, – сказал Роберто Мартинес.

Португалия идет второй в группе K с 4 баллами. Колумбия лидирует с 6 очками.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38666 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoРоберто Мартинес
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoПорту
logoМанчестер Сити
logoАль-Хилаль
logoМанчестер Юнайтед

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Арбелоа на минималках
ОтветJadie James
Арбелоа на минималках
С учетом должности тренера сборной, Арбелоа на минималках это как раз сам Арбелоа
Ему за это бонусы по контракту дают?:)🤣🤣🤣
Ответrigobersong
Ему за это бонусы по контракту дают?:)🤣🤣🤣
Айм бак, АЙМ БАК!
Я ему про Ивана, а он мне , про барана 😂
ну вот и посмотрим сегодня, какой у них там эмоциональный баланс)
португальцам надо побеждать, чтоб не нарваться на Испанию уже в 1/8
а колумбийцы крепкие ребята, в финале последней копы играли, причем смотрелись там очень достойно
Я ему про Ивана, а он мне , про барана 😂
Я ему про Ивана, а он мне , про барана 😂
*смех в зале*
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Англия сыграет с Панамой, Хорватия – с Ганой, Португалия – с Колумбией, Аргентина против Иордании
26 минут назад
Холанд сразу же подбежал к Мбаппе, заметив его на поле после матча ЧМ. Футболисты обнялись и пообщались
31 минуту назадВидео
Титов о словах Глушенкова про Европу: «Если переходить, то в хорошую команду. Если нет возможности – лучше оставаться в России. Здесь любят и уважают, там непонятно чего ждать»
35 минут назад
Тренер Кабо-Верде: «У Аргентины есть Месси, которого считают лучшим игроком в истории. Сыграть с ними – честь. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь»
47 минут назад
Муслера после вылета Уругвая с ЧМ на фоне его ошибок: «Приношу извинения всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно. Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола»
48 минут назад
Итоги ночных матчей уже известны – заходите в ГОЛ за статистикой и самыми важными моментами
51 минуту назадПромо
Сенегал вышел в плей-офф ЧМ с 3-го места в группе I. У команды 2 поражения в 3 матчах
сегодня, 08:30
Франция разгромила Норвегию на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде, Испания, Бельгия в плей-офф, российские гимнастки снялись с турнира в Румынии, три россиянина на драфте НХЛ и другие новости
сегодня, 08:15
Гол Ирана Египту на 93-й отменили после ВАР из-за офсайда: Халилзаде уже надел мемные черные очки, празднуя забитый мяч, и получил желтую. На 97-й Эззатоллахи пробил в перекладину
сегодня, 08:15Фото
Египет впервые в истории вышел из группы на ЧМ. В 1934-м играли в 1/8 финала – это была первая стадия турнира
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Перед матчем Ирана и Египта в Сиэтле прошла акция протеста против иранского режима. Демонстранты в том числе скандировали «Позор ФИФА»
7 минут назад
Гарсия о Бельгии после 5:1 с Новой Зеландией: «Сегодня мы играли эффективно – в этом единственное отличие от прошлых матчей. Я был уверен в ребятах»
23 минуты назад
Пономарев о США на ЧМ: «В советское время так играли – скоростной, пластичный, артистичный футбол. Команда впечатлила и удивила. И вообще турнир хорошо смотрится»
34 минуты назад
ДР Конго – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 08:50
Лукаку установил рекорд Бельгии по голам на ЧМ (6), обогнав Вильмотса. У него 91 мяч за команду в целом – идет 5-м в списке лучших бомбардиров в истории сборных
сегодня, 08:46
Колумбия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
сегодня, 08:40
34-летний де Брюйне – самый возрастной автор гола Бельгии на ЧМ. Он первым в истории сборной забил на 3 турнирах
сегодня, 08:34
Сделавший дубль после выхода на 57-й минуте Пап Гуйе получил 9.3 по Индексу ГОЛа и стал лучшим игроком матча Сенегал – Ирак
сегодня, 08:29
Лукаку забил Новой Зеландии вторым касанием после выхода на замену на 85-й, а на 94-й сделал ассист. В матче с Египтом бельгиец спровоцировал автогол соперника через 23 секунды после выхода
сегодня, 08:24
Хорватия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 00:00
сегодня, 08:21