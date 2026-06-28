ДР Конго вышла в плей-офф благодаря волевой победе над Узбекистаном – 3:1. Висса сделал дубль во 2-м тайме

ДР Конго обыграла Узбекистан на чемпионате мира.

Сборная ДР Конго победила команду Узбекистана (3:1) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 10-й минуте открыл Эльдор Шомуродов. На 17-й минуте Натанаэль Мбуку забил, но гол был отменен из-за фола в атаке. Йоан Висса на 68-й реализовал пенальти за фол Абдукодира Хусанова. Фистон Майеле вывел ДР Конго вперед на 78-й. На 91-й Висса сделал дубль.

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