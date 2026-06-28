Матч окончен
ДР Конго вышла в плей-офф благодаря волевой победе над Узбекистаном – 3:1. Висса сделал дубль во 2-м тайме
ДР Конго обыграла Узбекистан на чемпионате мира.
Сборная ДР Конго победила команду Узбекистана (3:1) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 10-й минуте открыл Эльдор Шомуродов. На 17-й минуте Натанаэль Мбуку забил, но гол был отменен из-за фола в атаке. Йоан Висса на 68-й реализовал пенальти за фол Абдукодира Хусанова. Фистон Майеле вывел ДР Конго вперед на 78-й. На 91-й Висса сделал дубль.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура46803 голоса
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Olg‘a, O‘zbekiston!
Забили в самом начале, а потом снова припарковали автобус, как будто эта победа что-то решала. Нет бы сыграть смелее и активнее — всё равно терять было нечего.
В общем, игра Узбекистана оставила очень негативное впечатление. Команда не показала вообще ничего.
Чему подтверждает невыход их на мундиаль