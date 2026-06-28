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  4. ДР Конго вышла в плей-офф благодаря волевой победе над Узбекистаном – 3:1. Висса сделал дубль во 2-м тайме

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ДР Конго вышла в плей-офф благодаря волевой победе над Узбекистаном – 3:1. Висса сделал дубль во 2-м тайме
ДР Конго обыграла Узбекистан на чемпионате мира.

Сборная ДР Конго победила команду Узбекистана (3:1) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 10-й минуте открыл Эльдор Шомуродов. На 17-й минуте Натанаэль Мбуку забил, но гол был отменен из-за фола в атаке. Йоан Висса на 68-й реализовал пенальти за фол Абдукодира Хусанова. Фистон Майеле вывел ДР Конго вперед на 78-й. На 91-й Висса сделал дубль.

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Логотип домашней команды
ДР Конго
Завершен
3 - 1
2.37xG0.29
Логотип гостевой команды
Узбекистан
Матч окончен
  Висса
90’
+1’
Масуаку   Кайембе
83’
82’
Урозов   Сергеев
82’
Мозговой   Искандеров
  Майеле
78’
73’
Файзуллаев   Урунов
Мутуссами   Мукау
72’
Чипенга   Бонгонда
72’
Мбуку   Элиа
72’
  Висса
68’
Мутуссами
62’
59’
Хамдамов   Ганиев
59’
Шукуров   Хамробеков
Бакамбу   Майеле
51’
48’
Насруллаев
2тайм
Перерыв
Мбуку
45’
+5’
43’
Хусанов
Садики
21’
10’
  Шомуродов
ДР Конго
Мпаси, Масуаку, Туанзебе, Мбемба, Уан-Биссака, Чипенга, Садики, Мутуссами, Мбуку, Висса, Бакамбу
Запасные: Какута, Масуаку, Чипенга, Мутуссами, Бакамбу, Капуади, Мбуку, Калулу, Тшибола, Пикель, Кайембе, Банза, Фаюлу, Эполо, Батубинсика
1тайм
Узбекистан:
Неъматов, Урозов, Хусанов, Ашурматов, Файзуллаев, Хамдамов, Насруллаев, Шукуров, Мозговой, Алижонов, Шомуродов
Запасные: Эшмуродов, Каримов, Омонов, Хамдамов, Сайфиев, Абдуллоев, Эсанов, Файзуллаев, Улмасалиев, Жиянов, Урозов, Шукуров, Мозговой, Эргашев, Юсупов
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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoНатанаэль Мбуку
logoЭльдор Шомуродов
logoАбдукодир Хусанов
logoЙоан Висса

Комментарии

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Узбекистану не следовало назначать донного Каннаваро только ради громкого имени. Было бы аутентично и патриотично тренируй эту команду местный коуч. Эти два гола а может и больше(матч идет) они бы и так забили. Но с тренером который вывел из на мундиаль, эта команда была бы в разы интереснее для нейтрального зрителя.
ОтветМитрандир цвета хаки
Узбекистану не следовало назначать донного Каннаваро только ради громкого имени. Было бы аутентично и патриотично тренируй эту команду местный коуч. Эти два гола а может и больше(матч идет) они бы и так забили. Но с тренером который вывел из на мундиаль, эта команда была бы в разы интереснее для нейтрального зрителя.
Местного вроде уволили и доигрывал отбор уже помощник тренера, без опыта.
ОтветКирилл Набухов
Местного вроде уволили и доигрывал отбор уже помощник тренера, без опыта.
Отбор начинал Сречко Катанец. Когда оставалось парк игр Катанец не смог продолжить (вроде рак) и его заменил Тимур Копадзе.
Ждём историческую победу на ЧМ, ненадо витать в облаках, разницу мячей не сделаем. Просто победа и всё.

Olg‘a, O‘zbekiston!
ОтветДмитрий
Ждём историческую победу на ЧМ, ненадо витать в облаках, разницу мячей не сделаем. Просто победа и всё. Olg‘a, O‘zbekiston!
Дождался?))))))))))000
Игры нет, как не было, так и нет. Тренера тоже.
Забили в самом начале, а потом снова припарковали автобус, как будто эта победа что-то решала. Нет бы сыграть смелее и активнее — всё равно терять было нечего.
В общем, игра Узбекистана оставила очень негативное впечатление. Команда не показала вообще ничего.
Узбекистон просто позорище
ОтветVsv88fcsm
Узбекистон просто позорище
Зато какой у них плов, самый лучший в мире
За Узбекистан однозначно
Узбекистан по физухе жестко проседает после 60 минут. В этой игре прямо сильно заметно.
Какие же донные азиатские сборные
ОтветАлексей Крылов
Какие же донные азиатские сборные
Почти все команды из Азии которые получили место после расширения квот вылетели. Получается надо сокращать им квоту. Вообще в идеале было бы не плохо, по результатам данного чемпионата мира, увеличить или уменьшить квоту на следующей мундиаль. Азиаты точно не заслуживает 8.5 место. Максимум 4.5 как было раньше
Как я еще в прошлом туре хотел , чтобы Шомуродов забил, он сделал это, давайте еще голов)
Повезло Конго, что руководство Узбекистана поставили Каннаваро тренером
ОтветДенис Кёнигсберг
Повезло Конго, что руководство Узбекистана поставили Каннаваро тренером
Они и без тренера этот хлам вынесли бы
И кто то же подумал очередного итальянского физрука назначить узбекам. Итальянские тренеры в массе - это отстой и деградация
ОтветOndrej
И кто то же подумал очередного итальянского физрука назначить узбекам. Итальянские тренеры в массе - это отстой и деградация
О чем красноречиво свидетельствуют их последние результаты
ОтветOndrej
И кто то же подумал очередного итальянского физрука назначить узбекам. Итальянские тренеры в массе - это отстой и деградация
Да сейчас и игроки тоже такие же
Чему подтверждает невыход их на мундиаль
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