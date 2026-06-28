Матч окончен
Колумбия и Португалия не забили – 0:0. Роналду отыграл весь матч
Колумбия и Португалия не забили в матче ЧМ-2026.
Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Португалии (0:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура46811 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Согласен, играют ярко, в атаку, без ватокатства. Лично мне очень понравились
Фланги стоят, центру нужно подавать мячи, а это делать просто некому.
Да и в целом я не понимаю во что играет Португалия. Даже попыток игры нет. Ну, а че хотеть от физручка лысого… Сколько же этих лысых шарлатанов, не сосчитать
Кстати, Роналду против этих "слабых" сборных за всю карьеру забил 2 гола 😂
А теперь, малютка, я тебе расскажу, что Месси забил 3 гола в 13 матчах против Колумбии
Посмейся еще😂
Молодёжь же его таким и запомнит - странным, семенящим весь матч в офсайде мужиком под седьмым номером, совершенно деревянным, медленным и бесполезным...