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  4. Колумбия и Португалия не забили – 0:0. Роналду отыграл весь матч

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Колумбия и Португалия не забили – 0:0. Роналду отыграл весь матч
Колумбия и Португалия не забили в матче ЧМ-2026.

Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Португалии (0:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 23:30, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Колумбия
Завершен
0 - 0
1.64xG0.75
Логотип гостевой команды
Португалия
Матч окончен
90’
+3’
Мендеш   Матеуш Нунеш
Арьяс   Муньос
87’
Пуэрта
86’
Хамес   Кинтеро
76’
Арьяс   Кастаньо
76’
70’
Витинья   Саму Кошта
70’
Жоау Феликс   Рафаэл Леау
Кордоба   Суарес
60’
Лерма   Риос
60’
46’
Рубен Невеш   Жоау Невеш
46’
Жоау Канселу   Диогу Далот
2тайм
Перерыв
Колумбия
Варгас, Мачадо, Лукуми, Санчес, Арьяс, Пуэрта, Лерма, Арьяс, Диас, Хамес, Кордоба
Запасные: Мина, Лерма, Хамес, Кордоба, Оспина, Монтеро, Гомес, Арьяс, Мохика, Арьяс, Дитта, Карраскаль, Портилья, Кампас, Эрнандес
1тайм
Португалия:
Диогу Кошта, Мендеш, Вейга, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Витинья, Рубен Невеш, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду
Запасные: Руй Силва, Бернарду Силва, Мендеш, Рубен Невеш, Семеду, Инасиу, Тринкау, Гедеш, Витинья, Жоау Феликс, Жозе Са, Томаш Араужу, Гонсалу Рамуш, Франсишку Консейсау, Жоау Канселу
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Португалия самая убогая топ сборная на турнире. Ноль поставленной игры, ноль взаимопонимания, все моменты чисто на индивидуальных потугах игроков. Мартинес эталонный физрук, которому нельзя приближаться к хорошим командам. Вторую топ сборную убивает
Ответyalyon
Португалия самая убогая топ сборная на турнире. Ноль поставленной игры, ноль взаимопонимания, все моменты чисто на индивидуальных потугах игроков. Мартинес эталонный физрук, которому нельзя приближаться к хорошим командам. Вторую топ сборную убивает
Да не, Мартинес это Гвардиола и Моур в прайме, просто Роналду мешает, я читал тут
Ответyalyon
Португалия самая убогая топ сборная на турнире. Ноль поставленной игры, ноль взаимопонимания, все моменты чисто на индивидуальных потугах игроков. Мартинес эталонный физрук, которому нельзя приближаться к хорошим командам. Вторую топ сборную убивает
А я постоянно читал, начиная с Юве и каждого его тренера: Пирло, Аллегри, Сарри что все тренеры плохие и мешают Рональде тащить Юве на дно. Потом он поехал в МЮ покорять 6ые и 8ые места, уволив оттуда Сульшера, который был до прихода самки 2ым в АПЛ, потом еще Рангник был недотренером и Тен Хаг. Потом еще в Аль Насре пачка тренеров мешала Рону завоевывать 13 титулов, из которых 13 он проиграл🤷🏻‍♂️. Вот теперь и плохой Мартинес мешает красивому Ранальда тормозить атаки и рушить всю структуру команды. Все плохие- а наш Рон красивый. Фактос👀💪🏻
Верните узбеков. Колумбийцам забить сложнее.
Хорошо походили по полю португальцы, особенно мощно выглядел "вечно молодой Сиу". Его рывки на 2-3 шага буквально истерзали измученную оборону Колумбии)
Офсайд реально 2 см.. Колумбия заслужила победу
ОтветНагрузки Сборной
Офсайд реально 2 см.. Колумбия заслужила победу
Полтора
Согласен, играют ярко, в атаку, без ватокатства. Лично мне очень понравились
ОтветНагрузки Сборной
Офсайд реально 2 см.. Колумбия заслужила победу
Два, были быстрее, острее, чуточку везения не хватило
Португалия очень плохо. И дело вообще не в Роналду
ОтветЗвездный Инстаграм
Португалия очень плохо. И дело вообще не в Роналду
Да это просто хейтерки тут пишут все что проблема в нем. Главная проблема это то что в атаке флангов вообще нету. Поэтому Витинья и Невеш теряются. Они уже привыкли что на фланге есть бегунок Дембеле и Хвича. Да и как подключаются Хакими с Нуну. Нуну в сборной этого не делает особо.
Фланги стоят, центру нужно подавать мячи, а это делать просто некому.
Да и в целом я не понимаю во что играет Португалия. Даже попыток игры нет. Ну, а че хотеть от физручка лысого… Сколько же этих лысых шарлатанов, не сосчитать
Ответnoyneim
Да это просто хейтерки тут пишут все что проблема в нем. Главная проблема это то что в атаке флангов вообще нету. Поэтому Витинья и Невеш теряются. Они уже привыкли что на фланге есть бегунок Дембеле и Хвича. Да и как подключаются Хакими с Нуну. Нуну в сборной этого не делает особо. Фланги стоят, центру нужно подавать мячи, а это делать просто некому. Да и в целом я не понимаю во что играет Португалия. Даже попыток игры нет. Ну, а че хотеть от физручка лысого… Сколько же этих лысых шарлатанов, не сосчитать
Так в Португалии и близко таких игроков нет, разве что повторяющий друг друга центр.
Буду эту игру смотреть на Кинопоиске. Потому что предлагаемая Матч-ТВ игра ДР Конго - Узбекистан как-то не вдохновляет.
ОтветPertinax Gandi
Буду эту игру смотреть на Кинопоиске. Потому что предлагаемая Матч-ТВ игра ДР Конго - Узбекистан как-то не вдохновляет.
Вполне себе бодренько, вообще-то.
ОтветOl Iva
Вполне себе бодренько, вообще-то.
Я уже досматривал половину второго тайма ДР Конго - Узбекистан. Потому что Колумбия и Португалия пешком вату катали.
Колумбия возят португальцев)
Кстати, Роналду против этих "слабых" сборных за всю карьеру забил 2 гола 😂
ОтветSam_1117077051
Колумбия возят португальцев) Кстати, Роналду против этих "слабых" сборных за всю карьеру забил 2 гола 😂
Он против "слабых’ латинских сборных играл только 3 матча не считая Бразилию и Аргентину, но это ты умолчишь
А теперь, малютка, я тебе расскажу, что Месси забил 3 гола в 13 матчах против Колумбии
Посмейся еще😂
ОтветЖан Вальжан
Он против "слабых’ латинских сборных играл только 3 матча не считая Бразилию и Аргентину, но это ты умолчишь А теперь, малютка, я тебе расскажу, что Месси забил 3 гола в 13 матчах против Колумбии Посмейся еще😂
Неплохо для плеймейкера. А что по ассистам?
По тому как проходит матч и темпу игры колумбийцев, думаю болельщикам Аргентины хотелось бы получить в свою сетку Португалию, а не Колумбию
ОтветAnarchy
По тому как проходит матч и темпу игры колумбийцев, думаю болельщикам Аргентины хотелось бы получить в свою сетку Португалию, а не Колумбию
Так это так и есть. Португалия это подарок на самом деле. Они ниче не могут сделать и характера у них 0. Абсолютно бесхарактерная команда. Колумбийцы даже если будут проигрывать, то могут ноги вырвать игрокам Аргентины, кому-нибудь в середине поля уж точно
Ответnoyneim
Так это так и есть. Португалия это подарок на самом деле. Они ниче не могут сделать и характера у них 0. Абсолютно бесхарактерная команда. Колумбийцы даже если будут проигрывать, то могут ноги вырвать игрокам Аргентины, кому-нибудь в середине поля уж точно
Какой капитан, такая и команда)
Какое позорище, никакого офсайда там не было, отняли у Колумбии заслуженную абсолютно победу. Весь матч возили Португалию.
Интересно, вот ему не стыдно так перед всем миром позориться?
Молодёжь же его таким и запомнит - странным, семенящим весь матч в офсайде мужиком под седьмым номером, совершенно деревянным, медленным и бесполезным...
Ответbel01
Интересно, вот ему не стыдно так перед всем миром позориться? Молодёжь же его таким и запомнит - странным, семенящим весь матч в офсайде мужиком под седьмым номером, совершенно деревянным, медленным и бесполезным...
А я говорил, что он не футболист, он атлет и вся его игра держится только на атлетизме.
Ответbel01
Интересно, вот ему не стыдно так перед всем миром позориться? Молодёжь же его таким и запомнит - странным, семенящим весь матч в офсайде мужиком под седьмым номером, совершенно деревянным, медленным и бесполезным...
у него 10 голов на чемпионатах мира. он лучший бомбардир сборной. не будет его менять. а 2030 поедет на чемпионат мира.
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