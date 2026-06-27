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  4. Гол Ирана Египту на 93-й отменили после ВАР из-за офсайда: Халилзаде уже надел мемные черные очки, празднуя забитый мяч, и получил желтую. На 97-й Эззатоллахи пробил в перекладину

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Гол Ирана Египту на 93-й отменили после ВАР из-за офсайда: Халилзаде уже надел мемные черные очки, празднуя забитый мяч, и получил желтую. На 97-й Эззатоллахи пробил в перекладину
Сборной Ирана не засчитали гол в концовке матча с Египтом.

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура ЧМ-2026.

На третьей добавленной минуте ко второму тайму защитник Шоджа Халилзаде из середины штрафной площади добил мяч в ворота соперника.

Футболисты иранской команды больше минуты праздновали гол, Халилзаде надел черные очки из мемов, отмечая забитый мяч.

После этого началась проверка забитого мяча, в результате которой судья Шимон Марчиняк объявил о незасчитанном голе из-за офсайда, в котором оказался Халилзаде.

На 97-й бывший полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи головой пробил в перекладину после углового.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Египет – Иран.

Фото: скриншот трансляции

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Ирана по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoШоджа Халилзаде
фото
logoсудьи
logoШимон Марчиняк

Комментарии

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Люди, которые смотрят футбол редко, ОФСАЙД ФИКСИРУЕТСЯ ПО ПРЕДПОСЛЕДНЕМУ ИГРОКУ. Перед атакующим должны быть два соперника , и НЕ ВАЖНО, эти двое - вратарь и один полевой или два полевых
ОтветРаиль Хафизов_1116726047
Люди, которые смотрят футбол редко, ОФСАЙД ФИКСИРУЕТСЯ ПО ПРЕДПОСЛЕДНЕМУ ИГРОКУ. Перед атакующим должны быть два соперника , и НЕ ВАЖНО, эти двое - вратарь и один полевой или два полевых
Эксперты на Матч ТВ сейчас только с третьего раза это поняли
ОтветРубин2003
Эксперты на Матч ТВ сейчас только с третьего раза это поняли
Слова эксперты и Матч ТВ не могут стоять в одном предложении.
Как же не повезло Ирану. Миллиметровый офсайд, 2 перекладины в компенсированное время, незабитый пенальти...
А Кабо Верде например с 3 очками выходит со 2 места
ОтветГорец Юнайтед
Как же не повезло Ирану. Миллиметровый офсайд, 2 перекладины в компенсированное время, незабитый пенальти... А Кабо Верде например с 3 очками выходит со 2 места
Нужно было Новую Зеландию обыгрывать. Сами виноваты
ОтветГорец Юнайтед
Как же не повезло Ирану. Миллиметровый офсайд, 2 перекладины в компенсированное время, незабитый пенальти... А Кабо Верде например с 3 очками выходит со 2 места
И еще брат-близнец чуть не забили. Потому что нельзя пытаться обрабатывать мяч перед пустыми воротами.
очень очень жаль футболистов Ирана и народ Ирана, а ведь после беспредела со стороны сша и израиля, победа Ирана было бы счастьем для них .дай Бог чтобы смогли выйти в плей офф
у Ирана ноль поражений, как же хочется чтобы Иран прошёл в плей офф
Самая огненная концовка этого ЧМ, надеюсь в плей-офф будут матчи не хуже.
Засудили! Вашингтон испугался что иранцы призовут к революции в США
ОтветGulom Azizkhujaev
Засудили! Вашингтон испугался что иранцы призовут к революции в США
В США революция невозможна, так как уровень жизни обычного работающего человека высокий. Революции же бывают там, где власти сильно ущемляют народ как в плане свободы, так и в плане уровня жизни.
Ответagentkuper
В США революция невозможна, так как уровень жизни обычного работающего человека высокий. Революции же бывают там, где власти сильно ущемляют народ как в плане свободы, так и в плане уровня жизни.
Да нет, конечно. Просто революцию в США некому оплатить.
Жаль Иран, cтарались как могли, в отличие от турков
Мор в студии тоже офсайд не видит
или одумается?
Как правильно подобрать скрин называется
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