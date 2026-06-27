Гол Ирана Египту на 93-й отменили после ВАР из-за офсайда: Халилзаде уже надел мемные черные очки, празднуя забитый мяч, и получил желтую. На 97-й Эззатоллахи пробил в перекладину
Сборной Ирана не засчитали гол в концовке матча с Египтом.
Сборные Египта и Ирана сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура ЧМ-2026.
На третьей добавленной минуте ко второму тайму защитник Шоджа Халилзаде из середины штрафной площади добил мяч в ворота соперника.
Футболисты иранской команды больше минуты праздновали гол, Халилзаде надел черные очки из мемов, отмечая забитый мяч.
После этого началась проверка забитого мяча, в результате которой судья Шимон Марчиняк объявил о незасчитанном голе из-за офсайда, в котором оказался Халилзаде.
На 97-й бывший полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи головой пробил в перекладину после углового.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Египет – Иран.
Фото: скриншот трансляции
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38095 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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