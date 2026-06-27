Бьелса накричал на журналиста после поражения Уругвая от Испании
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса эмоционально отреагировал на затянувшуюся подготовку к интервью после матча чемпионата мира против Испании.
Команда Бьелсы уступила со счетом 0:1, заняла третье место в группе с двумя очками и завершила выступление на турнире.
Перед началом интервью журналист слишком долго готовился к вопросу, и Бьелса не выдержал, резко поторопив его: «Да давайте уже, а!»
Эпизод попал в эфир DAZN. Ведущая студии призналась, что не хотела бы оказаться на месте репортера, которому пришлось брать интервью у разгневанного аргентинского специалиста.
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