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  4. Бьелса накричал на журналиста после поражения Уругвая от Испании

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Бьелса накричал на журналиста после поражения Уругвая от Испании

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса эмоционально отреагировал на затянувшуюся подготовку к интервью после матча чемпионата мира против Испании.

Команда Бьелсы уступила со счетом 0:1, заняла третье место в группе с двумя очками и завершила выступление на турнире.

Перед началом интервью журналист слишком долго готовился к вопросу, и Бьелса не выдержал, резко поторопив его: «Да давайте уже, а!»

Эпизод попал в эфир DAZN. Ведущая студии призналась, что не хотела бы оказаться на месте репортера, которому пришлось брать интервью у разгневанного аргентинского специалиста.

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Опубликовано: Sports
Источник: DAZN
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