Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места и сыграет с Австралией, Иран стал третьим, Новая Зеландия вылетела

Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места.

Бельгия заняла первое место в группе G на ЧМ-2026 .

Команда под руководством Руди Гарсии обыграла Новую Зеландию (5:1), набрала 5 очков в трех матчах и вышла в плей-офф.

Со второго места в плей-офф вышла сборная Египта , сыгравшая вничью с Ираном (1:1). Африканская команда тоже набрала 5 очков, но уступила бельгийцам первое место из-за разницы мячей («плюс 2» против «плюс 4»). В 1/16 финала Египет сыграет с Австралией.

Третье место занял Иран с 3 очками после 3 ничьих, четвертое – Новая Зеландия (1 очко), вылетевшая с турнира.

Ирану из-за офсайда не засчитали гол в ворота Египта на 93-й минуте. Халилзаде надел черные очки, празднуя забитый мяч