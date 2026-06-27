Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места и сыграет с Австралией, Иран стал третьим, Новая Зеландия вылетела
Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места.
Бельгия заняла первое место в группе G на ЧМ-2026.
Команда под руководством Руди Гарсии обыграла Новую Зеландию (5:1), набрала 5 очков в трех матчах и вышла в плей-офф.
Со второго места в плей-офф вышла сборная Египта, сыгравшая вничью с Ираном (1:1). Африканская команда тоже набрала 5 очков, но уступила бельгийцам первое место из-за разницы мячей («плюс 2» против «плюс 4»). В 1/16 финала Египет сыграет с Австралией.
Третье место занял Иран с 3 очками после 3 ничьих, четвертое – Новая Зеландия (1 очко), вылетевшая с турнира.
Ирану из-за офсайда не засчитали гол в ворота Египта на 93-й минуте. Халилзаде надел черные очки, празднуя забитый мяч
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура37876 голосов
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Потом позвонят Царю
А потом может поменяют счет
Ниже их уже Шотландия, Уругвай и Южная Корея.
Им нужен 1 результат завтра:
непобеда Конго, победа Австрии над Алжиром или победа Ганы над Хорватией.
Обычно в такй ситуации только сборной России не везёт.
Думаю какое-то из трех событий произойдет.