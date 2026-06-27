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  4. Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места и сыграет с Австралией, Иран стал третьим, Новая Зеландия вылетела

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Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места и сыграет с Австралией, Иран стал третьим, Новая Зеландия вылетела
Бельгия стала первой в группе G, Египет вышел в плей-офф со второго места.

Бельгия заняла первое место в группе G на ЧМ-2026.  

Команда под руководством Руди Гарсии обыграла Новую Зеландию (5:1), набрала 5 очков в трех матчах и вышла в плей-офф. 

Со второго места в плей-офф вышла сборная Египта, сыгравшая вничью с Ираном (1:1). Африканская команда тоже набрала 5 очков, но уступила бельгийцам первое место из-за разницы мячей («плюс 2» против «плюс 4»). В 1/16 финала Египет сыграет с Австралией.

Третье место занял Иран с 3 очками после 3 ничьих, четвертое – Новая Зеландия (1 очко), вылетевшая с турнира.

Ирану из-за офсайда не засчитали гол в ворота Египта на 93-й минуте. Халилзаде надел черные очки, празднуя забитый мяч

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Новой Зеландии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Австралии по футболу

Комментарии

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Концовка огненная в матче была
Спорц позорится по полной. У них финальный результат 1:2
ОтветGardarike
Спорц позорится по полной. У них финальный результат 1:2
И всем пофиг)
ОтветGardarike
Спорц позорится по полной. У них финальный результат 1:2
Звонят экспертам по судейству: был ли оффсайд
Потом позвонят Царю
А потом может поменяют счет
Иран похоже выйдет с 3 места в плей-офф. Должно сильно не повезти им, чтобы не попасть в топ 8 лучших 3 мест
Надеюсь Бельгия вылетит уже в 1/16
Люди, которые смотрят футбол редко, ОФСАЙД ФИКСИРУЕТСЯ ПО ПРЕДПОСЛЕДНЕМУ ИГРОКУ. Перед атакующим должны быть два соперника , и НЕ ВАЖНО, эти двое - вратарь и один полевой или два полевых
дай Бог чтобы Иран попал в плей офф
Гарсия, чертяка, сделал команду. А казалось, белги кончились
Иран с огромной вероятностью пройдет дальше.
Ниже их уже Шотландия, Уругвай и Южная Корея.
Им нужен 1 результат завтра:
непобеда Конго, победа Австрии над Алжиром или победа Ганы над Хорватией.
Обычно в такй ситуации только сборной России не везёт.

Думаю какое-то из трех событий произойдет.
ПО ЗО РИ ЩЕ !!! результат 2:1 Иран
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