Матч окончен
Англия обыграла Панаму – 2:0. У Кейна гол, у Беллингема 1+1
Панама уступила Англии в матче ЧМ-2026.
Сборная Панамы проиграла команде Англии в матче третьего тура ЧМ-2026 – 0:2.
Игра проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Джуд Беллингем открыл счет на 62-й минуте, а Харри Кейн отличился на 67-й, воспользовавшись передачей автора первого мяча. Англичане выиграли свою группу.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура45642 голоса
Франция
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Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Англия вернулась!
😂😂😂😂😂
в игре с Хорватией показалось по итогу, что Англия изменилась.
Все тоже самое, если не хуже.