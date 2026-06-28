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  4. Англия обыграла Панаму – 2:0. У Кейна гол, у Беллингема 1+1

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Англия обыграла Панаму – 2:0. У Кейна гол, у Беллингема 1+1
Панама уступила Англии в матче ЧМ-2026.

Сборная Панамы проиграла команде Англии в матче третьего тура ЧМ-2026 – 0:2.

Игра проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джуд Беллингем открыл счет на 62-й минуте, а Харри Кейн отличился на 67-й, воспользовавшись передачей автора первого мяча. Англичане выиграли свою группу.

Чемпионат мира. 3 тур
27 июня 21:00, Метлайф Стэдиум
Логотип домашней команды
Панама
Завершен
0 - 2
0.72xG1.56
Логотип гостевой команды
Англия
Матч окончен
Гутьеррес   Дэвис
88’
Харви   Кинтеро
88’
84’
Кейн   Уоткинс
84’
Андерсон   Хендерсон
Андраде
84’
Родригес   Лондоньо
71’
71’
Беллингем   Эзе
Барсенас   Диас
71’
67’
  Кейн
63’
Сака   Мадуэке
63’
Куанса   Спенс
62’
  Беллингем
60’
Куанса
Фахардо
53’
Родригес Мена   Фахардо
46’
2тайм
Перерыв
Панама
Москера, Гутьеррес, Мурильо, Андраде, Кордоба, Эскобар, Родригес, Барсенас, Харви, Кристиан Мартинес, Родригес Мена
Запасные: Гутьеррес, Родригес Мена, Блэкмэн, Рамос, Мехия, Миллер, Карраскилья, Годой, Барсенас, Фаринья, Родригес, Харви, Самудио, Уотермэн, Янис
1тайм
Англия:
Пикфорд, О`Райли, Гехи, Конса, Куанса, Андерсон, Рэшфорд, Беллингем, Роджерс, Сака, Кейн
Запасные: Хендерсон, Берн, Райс, Куанса, Андерсон, Сака, Траффорд, Чалоба, Майну, Гордон, Беллингем, Кейн, Стоунз, Тоуни
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АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Панамы по футболу
logoХарри Кейн
logoДжуд Беллингем

Комментарии

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Включаю мачт, мяч на центре поля, собираются разводить. Комментатор говорит: "И вот начинается то, о чем мы так долго мечтали! Водопой без перерывов на футбол!" Подумал, можно сделать погромче, послушаю этого чувака)))
Фидель Эскобар родители у него конечно с фантазией))
Англия откатилась к заводским.
Вайбы матча Англии против Тринидад и Тобаго в 2006-м
Простите, но даже при Саутгейте не было так уныло. Тухель аут.
Как Англия смогла забить 4 Хорватии???
Беллингем-Роджерс от создателей связки Лэмпард-Джерард
ОтветАнглийский_пациент
Беллингем-Роджерс от создателей связки Лэмпард-Джерард
Версия от Нетфликс
Какой ужасный футбол от англичан. Ноль мысли, лишь беготня и навесы
ОтветОчки Дани Алвеса
Какой ужасный футбол от англичан. Ноль мысли, лишь беготня и навесы
Бей-беги? Да не может быть.
Англия возвращается!
Англия вернулась!
😂😂😂😂😂
и это претендент на титул?
в игре с Хорватией показалось по итогу, что Англия изменилась.
Все тоже самое, если не хуже.
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