Англия обыграла Панаму – 2:0. У Кейна гол, у Беллингема 1+1

Панама уступила Англии в матче ЧМ-2026.

Сборная Панамы проиграла команде Англии в матче третьего тура ЧМ-2026 – 0:2.

Игра проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джуд Беллингем открыл счет на 62-й минуте, а Харри Кейн отличился на 67-й, воспользовавшись передачей автора первого мяча. Англичане выиграли свою группу.

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