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Акция ЛГБТ* прошла в Сиэтле до и во время матча Египта и Ирана – в том числе на стадионе
Акция ЛГБТ* прошла в Сиэтле перед игрой ЧМ меду Египтом и Ираном.

Перед матчем между Ираном и Египтом прошла акция ЛГБТ*.

Сегодня Сиэтл принимает матч чемпионата мира рамках 3-го тура группового этапа. По решению оргкомитета города игра носит название «Матч гордости». Напомним, что до жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче.

Иран ранее попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе». Тренер сборной Египта отметил, что его команда будет думать о футболе.

Перед игрой участники акции демонстрировали рядом со стадионом «Люмен Филд» флаги и плакаты, посвященные событию. То же самое сделали некоторые болельщики внутри арены.

ЛГБТ*-матч между Ираном и Египтом. Что там будет?

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСборная Ирана по футболу
logoболельщики
logoСборная Египта по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛюмен Филд

Комментарии

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какой настырный задний привод
Нынешний спортс не мог не оформить эту "новость ’
Как говорится, имела жаба гадюку. Отличный троллинг получился)
Какая ирония 😂 ну ничего, образовывать неучей надо понемногу
ОтветKodoto_
Какая ирония 😂 ну ничего, образовывать неучей надо понемногу
И кто из них неуч? По мне, так и то и то - крайние формы
Содом и гоморра. Новое прочтение.
Конечно, не было известно. Случайно так вышло
В Иране на государственном уровне разрешены и субсидируются операции по смене пола для трансгендерных людей. То есть после этого пара становится гетеро и халяльной.
Интересная у людей «гордость».)
Этот ЧМ настолько плох, что даже хорош. Ну, скучновато было бы, если бы всё было идеально. А тут реально шоу, пусть и не совсем футбольное, инцидент за инцидентом, скандалы... точно не соскучишься
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