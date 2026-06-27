Кабо-Верде сыграет в плей-офф на дебютном ЧМ. Команда вышла со 2-го места из группы, сыграв 3 раза вничью
Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.
Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.
Команда тренера Бубишты сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии (0:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Таким образом, Кабо-Верде вышел в плей-офф турнира со второго места в группе H, набрав 3 очка в 3 матчах.
Ранее африканская сборная сыграла вничью с командами Испании (0:0) и Уругвая (2:2).
В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет против Аргентины.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36629 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Раньше Аргентину обыгрывали, теперь вылетают с позором с 4 места
Уругвай позор.
нечестно два раза с одной командой играть в группе)