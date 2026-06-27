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Кабо-Верде сыграет в плей-офф на дебютном ЧМ. Команда вышла со 2-го места из группы, сыграв 3 раза вничью
Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.

Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.

Команда тренера Бубишты сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии (0:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Таким образом, Кабо-Верде вышел в плей-офф турнира со второго места в группе H, набрав 3 очка в 3 матчах.

Ранее африканская сборная сыграла вничью с командами Испании (0:0) и Уругвая (2:2).

В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет против Аргентины.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36629 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
logoБубишта

Комментарии

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Теперь ещё 100500 статей про Возинью
Ответbalander09
Теперь ещё 100500 статей про Возинью
Так он теперь свой, родной!
Саудовская Арави, конечно, просела по уровню за 4 года

Раньше Аргентину обыгрывали, теперь вылетают с позором с 4 места
Ответeugenetelichko
Саудовская Арави, конечно, просела по уровню за 4 года Раньше Аргентину обыгрывали, теперь вылетают с позором с 4 места
они и обыграв Аргентину вылетели с 4 места)
Геннадий Орлов: это всё благодаря Ленина, который сами знаете с кем набрался опыта
Сколько там у Возиньо подписоты теперь?
Было бы желание как говорится.
смеялись над Кабо Верде, а они обошли двух завсегдатаев ЧМ на 32 команды
"Ранее африканская сборная сыграла вничью с командами Испании (0:0) и Саудовской Аравии (2:2)."

нечестно два раза с одной командой играть в группе)
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