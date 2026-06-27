Кабо-Верде сыграет в плей-офф на дебютном ЧМ. Команда вышла со 2-го места из группы, сыграв 3 раза вничью

Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.

Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на дебютном чемпионате мира.

Команда тренера Бубишты сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии (0:0) в матче третьего тура ЧМ-2026 .

Таким образом, Кабо-Верде вышел в плей-офф турнира со второго места в группе H, набрав 3 очка в 3 матчах.

Ранее африканская сборная сыграла вничью с командами Испании (0:0) и Уругвая (2:2).

В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет против Аргентины.