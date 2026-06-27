Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.
Сборная Аргентины встретится с командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Кабо-Верде вышел в плей-офф со второго места в группе H. Аргентина стала первой в группе J.
Игра пройдет 3 июля в Майами.
Сборная Испании, которая выиграла группу H, в первом раунде плей-офф сыграет со второй командой группы J. Это могут быть Австрия или Алжир.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36614 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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