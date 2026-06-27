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  4. Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026

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Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сборная Аргентины встретится с командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Кабо-Верде вышел в плей-офф со второго места в группе H. Аргентина стала первой в группе J.

Игра пройдет 3 июля в Майами.

Сборная Испании, которая выиграла группу H, в первом раунде плей-офф сыграет со второй командой группы J. Это могут быть Австрия или Алжир.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36614 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
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ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Австрии по футболу

Комментарии

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Сколько подписчиков будет у Возиньи к финалу ЧМ?
Болельщики Кабо-Верде сейчас самые счастливые люди на свете
КВ главная сенсация группового этапа,красавцы
ОтветAleksandr Struzhkov
КВ главная сенсация группового этапа,красавцы
ну вряд ли сенсация))все таки ни 1 победы.да и Аргентина их вынесет без вопросов.понимаю если бы была игра у Кабо,а так..
Месси против Бабули, будет интересно)
фанаты рональду и Португалии 😭😭😭
интересно, к какому раунду плей-офф вратарь Кабо-Верде обойдет по числу подписчиков Роналду?)
Визинья и Ко продолжает творить историю.
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