Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сборная Аргентины встретится с командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

Кабо-Верде вышел в плей-офф со второго места в группе H. Аргентина стала первой в группе J.

Игра пройдет 3 июля в Майами.

Сборная Испании , которая выиграла группу H, в первом раунде плей-офф сыграет со второй командой группы J. Это могут быть Австрия или Алжир.