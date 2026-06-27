Уругвай не вышел в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда Бьелсы не смогла выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией

Сборная Уругвая не вышла из группы на чемпионате мира.

Сборная Уругвая не сыграет в плей-офф чемпионата мира-2026.

Команда тренера Марсело Бьелсы проиграла сборной Испании (0:1) в матче третьего тура группового этапа.

Южноамериканская сборная заняла третье место в группе H, набрав два очка в трех играх. Уругвай ранее сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

Добавим, что Уругвай не смог выйти во второй этап турнира во второй раз подряд.

На чемпионате мира-2022 команда также заняла третье место в группе, пропустив вперед Южную Корею и Португалию.

Вальверде и звезды Уругвая хотят другую тактику на Испанию – Бьелса против. Ну и ну