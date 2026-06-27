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  4. Уругвай не вышел в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда Бьелсы не смогла выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией

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Уругвай не вышел в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда Бьелсы не смогла выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией
Сборная Уругвая не вышла из группы на чемпионате мира.

Сборная Уругвая не сыграет в плей-офф чемпионата мира-2026.

Команда тренера Марсело Бьелсы проиграла сборной Испании (0:1) в матче третьего тура группового этапа.

Южноамериканская сборная заняла третье место в группе H, набрав два очка в трех играх. Уругвай ранее сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

Добавим, что Уругвай не смог выйти во второй этап турнира во второй раз подряд.

На чемпионате мира-2022 команда также заняла третье место в группе, пропустив вперед Южную Корею и Португалию.

Вальверде и звезды Уругвая хотят другую тактику на Испанию – Бьелса против. Ну и ну

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoМарсело Бьелса
logoСборная Кабо-Верде по футболу

Комментарии

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Бьелса старый переоцененный маразматик.
Ладно после первого матча не поменял Муслеру, но после второго то что мешало? 4 из 4 пропущенных на его совести
Еще и впереди деревянная пародия на футболиста
Жаль остальных уругвайцев, неплохо играли, в плей-офф точно хотелось бы их увидеть
Не выйти из группы с КВ и СА это не просто провал. Это эпичный провал.
По итогу Уругвай из трех матчей в двух был лучше соперников, в одном на равных. Потому что надо вратаря выбирать правильно, нет мелочей, сейчас бы готовились к плэй-офф
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