Уругвай не вышел в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда Бьелсы не смогла выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией
Сборная Уругвая не вышла из группы на чемпионате мира.
Сборная Уругвая не сыграет в плей-офф чемпионата мира-2026.
Команда тренера Марсело Бьелсы проиграла сборной Испании (0:1) в матче третьего тура группового этапа.
Южноамериканская сборная заняла третье место в группе H, набрав два очка в трех играх. Уругвай ранее сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).
Добавим, что Уругвай не смог выйти во второй этап турнира во второй раз подряд.
На чемпионате мира-2022 команда также заняла третье место в группе, пропустив вперед Южную Корею и Португалию.
Вальверде и звезды Уругвая хотят другую тактику на Испанию – Бьелса против. Ну и ну
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36655 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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