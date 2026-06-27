Нуньес отпасовал пяткой вместо удара, стоя перед воротами Испании. Вальверде отобрал мяч у Родри перед этим
Дарвин Нуньес не стал бить из выгодной позиции в матче с Испанией.
Форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес не стал бить по воротам, оказавшись перед Унаем Симоном в матче ЧМ-2026 против Испании.
Эпизод произошел на 27-й минуте в первом тайме.
Федерико Вальверде отобрал мяч у Родри на правом фланге, прошел чуть вперед, затем сделал передачу на линию вратарской площади на Нуньеса, который решил выполнить пас пяткой на партнера. Передача не прошла, и атака завершилась.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания.
Фото: скриншот трансляции
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36827 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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