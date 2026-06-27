Нуньес отпасовал пяткой вместо удара, стоя перед воротами Испании. Вальверде отобрал мяч у Родри перед этим

Дарвин Нуньес не стал бить из выгодной позиции в матче с Испанией.

Форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес не стал бить по воротам, оказавшись перед Унаем Симоном в матче ЧМ-2026 против Испании .

Эпизод произошел на 27-й минуте в первом тайме.

Федерико Вальверде отобрал мяч у Родри на правом фланге, прошел чуть вперед, затем сделал передачу на линию вратарской площади на Нуньеса, который решил выполнить пас пяткой на партнера. Передача не прошла, и атака завершилась.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания .

Фото: скриншот трансляции