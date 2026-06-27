  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Нуньес отпасовал пяткой вместо удара, стоя перед воротами Испании. Вальверде отобрал мяч у Родри перед этим

Фото
0
Нуньес отпасовал пяткой вместо удара, стоя перед воротами Испании. Вальверде отобрал мяч у Родри перед этим
Дарвин Нуньес не стал бить из выгодной позиции в матче с Испанией.

Форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес не стал бить по воротам, оказавшись перед Унаем Симоном в матче ЧМ-2026 против Испании.

Эпизод произошел на 27-й минуте в первом тайме.

Федерико Вальверде отобрал мяч у Родри на правом фланге, прошел чуть вперед, затем сделал передачу на линию вратарской площади на Нуньеса, который решил выполнить пас пяткой на партнера. Передача не прошла, и атака завершилась.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания.

Фото: скриншот трансляции

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36827 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoДарвин Нуньес
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoЛиверпуль
фото
logoРодри
logoФедерико Вальверде
logoАль-Хилаль
logoЧемпионат мира по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Бен Симмонс от мира футбола
ОтветЛеди Гаага
Бен Симмонс от мира футбола
Ну или Гути наркомана)
Как рад что избавились от этого чуда
ОтветScouserGeo
Как рад что избавились от этого чуда
Щас идут слухи что хотят вернуть его…
ОтветАндрей Андреев
Щас идут слухи что хотят вернуть его…
Не вернут
Ты не туда воююешь!!!
При этом Нуньес бил в этом моменте.
Премию Дарвина этому игроку! А, стоп...
Измельчал Уругвай, ещё недавно какие ребята были в нападении, а сейчас просто Дарвин.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Муслера результативно ошибся в матче с Испанией. Мяч после удара Баэны влетел в ворота от рук вратаря Уругвая
сегодня, 03:57Фото
Рекомендуем
Главные новости
Уругвай создал 0,20 xG в матче с Испанией. У команды Бьелсы 5 ударов, 1 – в створ
3 минуты назад
Бьелса заменил Вальверде на 57-й минуте матча с Испанией. Хавбек прошел мимо тренера Уругвая и что-то говорил, прикрыв рот футболкой
13 минут назадФото
Уругвай не вышел в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда Бьелсы не смогла выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией
28 минут назад
Каноббио из Уругвая удалили за подкат в ногу Кубарси в центре поля на 95-й минуте матча с Испанией
33 минуты назадФото
Кабо-Верде сыграет в плей-офф на дебютном ЧМ. Команда вышла со 2-го места из группы, сыграв 3 раза вничью
38 минут назад
Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
42 минуты назад
Испания стала первой в группе H, Кабо-Верде вышло в плей-офф со 2-го места. Уругвай и Саудовская Аравия вылетели
43 минуты назад
❌ Уругвай вылетел с ЧМ после поражения от Испании – 0:1! Баэна забил после ошибки Муслеры, вратаря заменили, Каноббио удалили
43 минуты назад
ЧМ-2026. Испания обыграла Уругвай, Бельгия встретится с Новой Зеландией, Иран – с Египтом, Франция победила Норвегию
43 минуты назад
Кабо-Верде вышло в плей-офф после ничьей с Саудовской Аравией – 0:0. Возинья снова сыграл на ноль
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Египет – Иран. Салах и Тареми играют. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
14 минут назад
Салах, Тареми, Зико, Трезеге – в старте Египта и Ирана на матч ЧМ-2026
14 минут назад
Новая Зеландия – Бельгия. Вуд и де Брюйне в старте. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
14 минут назад
Де Брюйне, Вуд, Доку, Какаче – в старте Бельгии и Новой Зеландии на матч ЧМ
24 минуты назад
Игроки сборной Португалии провели время с женами и девушками в Палм-Бич. Роналду опубликовал фото с Джорджиной
сегодня, 04:30Фото
Маттеус о Германии: «Не вижу Киммиха правым защитником – слишком медленный на этой позиции. Поставил бы Йозуа в центре – там не хватает структуры»
сегодня, 03:45
У Панамы произошла стычка на тренировке – Уотермэн толкнул Пуму Родригеса в грудь. Тренер Кристиансен сказал: «Это нормальная ситуация, хотелось бы видеть такое чаще»
сегодня, 03:30
«Арсенал» сделает новое предложение по Гимараэсу после отказа продать хавбека за 55 млн фунтов
сегодня, 03:15
Тренер Норвегии Сольбаккен о том, что не выпустил основу на матч с Францией: «Очевидное решение, 5-6 игроков были измотаны. Мы могли провести достойную игру, но наша цель – побеждать»
сегодня, 03:05
Возинья, Ленини, Абдельхамид и Аль-Досари – в стартовых составах Капо-Верде и Саудовской Аравии на матч ЧМ-2026
сегодня, 02:20