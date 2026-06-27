Испания стала первой в группе H, Кабо-Верде вышло в плей-офф со 2-го места. Уругвай и Саудовская Аравия вылетели

Испания выиграла группу H на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде вышло в плей-офф.

Испания заняла первое место в группе H на ЧМ-2026 .

Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Уругвай (1:0) в последнем туре, набрала 7 очков в трех матчах и вышла в плей-офф.

Со второго места в плей-офф вышла сборная Кабо-Верде , трижды сыгравшая вничью. В последнем туре – с Саудовской Аравией (0:0).

Уругвай и Саудовская Аравия набрали по 2 очка и вылетели с турнира. Уругвайцы стали третьими в группе, саудовцы – четвертыми.