Испания стала первой в группе H, Кабо-Верде вышло в плей-офф со 2-го места. Уругвай и Саудовская Аравия вылетели
Испания выиграла группу H на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде вышло в плей-офф.
Испания заняла первое место в группе H на ЧМ-2026.
Команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Уругвай (1:0) в последнем туре, набрала 7 очков в трех матчах и вышла в плей-офф.
Со второго места в плей-офф вышла сборная Кабо-Верде, трижды сыгравшая вничью. В последнем туре – с Саудовской Аравией (0:0).
Уругвай и Саудовская Аравия набрали по 2 очка и вылетели с турнира. Уругвайцы стали третьими в группе, саудовцы – четвертыми.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36520 голосов
Франция
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Бразилия
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Норвегия
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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