Уругвай заменил вратаря в перерыве матча с Испанией.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса сделал замену вратаря в перерыве матча третьего тура ЧМ-2026 против Испании (0:1, второй тайм).

С началом второго тайма место в воротах команды занял Серхио Рочет, который заменил Фернандо Муслеру.

На 42-й минуте Муслера пропустил гол от вингера испанской сборной Алекса Баэны, после удара которого голкипер не удержал мяч в руках .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания .