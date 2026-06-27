Бьелса заменил Муслеру на Рочета в перерыве матча Уругвая и Испании на фоне ошибки вратаря
Уругвай заменил вратаря в перерыве матча с Испанией.
Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса сделал замену вратаря в перерыве матча третьего тура ЧМ-2026 против Испании (0:1, второй тайм).
С началом второго тайма место в воротах команды занял Серхио Рочет, который заменил Фернандо Муслеру.
На 42-й минуте Муслера пропустил гол от вингера испанской сборной Алекса Баэны, после удара которого голкипер не удержал мяч в руках.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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