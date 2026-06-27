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  4. Бьелса заменил голкипера в перерыве матча с Испанией на фоне ошибки Муслеры. Рочет появился в воротах Уругвая

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Бьелса заменил Муслеру на Рочета в перерыве матча Уругвая и Испании на фоне ошибки вратаря
Уругвай заменил вратаря в перерыве матча с Испанией.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса сделал замену вратаря в перерыве матча третьего тура ЧМ-2026 против Испании (0:1, второй тайм).

С началом второго тайма место в воротах команды занял Серхио Рочет, который заменил Фернандо Муслеру.

На 42-й минуте Муслера пропустил гол от вингера испанской сборной Алекса Баэны, после удара которого голкипер не удержал мяч в руках.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСерхио Рочет
logoФернандо Муслера
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoМарсело Бьелса

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