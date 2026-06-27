Муслера результативно ошибся в матче с Испанией. Мяч после удара Баэны влетел в ворота от рук вратаря Уругвая

Фернандо Муслера результативно ошибся в матче с Испанией.

40-летний вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера допустил результативную ошибку в матче третьего тура ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

На 42-й минуте счет открыл вингер Алекс Баэна .

Баэна принял мяч по центру штрафной соперника, в районе 11-метровой отметки, и оттуда нанес удар по воротам. Муслера задел мяч, но после касания с руками вратаря мяч продолжил движение и залетел в ворота.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания .

Фото: скриншоты трансляции