Муслера результативно ошибся в матче с Испанией. Мяч после удара Баэны влетел в ворота от рук вратаря Уругвая
Фернандо Муслера результативно ошибся в матче с Испанией.
40-летний вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера допустил результативную ошибку в матче третьего тура ЧМ-2026 с Испанией (0:1).
На 42-й минуте счет открыл вингер Алекс Баэна.
Баэна принял мяч по центру штрафной соперника, в районе 11-метровой отметки, и оттуда нанес удар по воротам. Муслера задел мяч, но после касания с руками вратаря мяч продолжил движение и залетел в ворота.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания.
Фото: скриншоты трансляции
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36407 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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