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Муслера результативно ошибся в матче с Испанией. Мяч после удара Баэны влетел в ворота от рук вратаря Уругвая
Фернандо Муслера результативно ошибся в матче с Испанией.

40-летний вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера допустил результативную ошибку в матче третьего тура ЧМ-2026 с Испанией (0:1).

На 42-й минуте счет открыл вингер Алекс Баэна.

Баэна принял мяч по центру штрафной соперника, в районе 11-метровой отметки, и оттуда нанес удар по воротам. Муслера задел мяч, но после касания с руками вратаря мяч продолжил движение и залетел в ворота.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Уругвай – Испания.

Фото: скриншоты трансляции

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Так великий тактик Бьелса просчитался. У него до товарняке в марте 26 с Англией стоял другой вратарь. Муслера до марта а последний играл за сборную в 2022 году. Вот и получили сегодня, а что важнее в двух первых турах))
ОтветJuVero
Так великий тактик Бьелса просчитался. У него до товарняке в марте 26 с Англией стоял другой вратарь. Муслера до марта а последний играл за сборную в 2022 году. Вот и получили сегодня, а что важнее в двух первых турах))
Бьелся "тактик" =)))
ОтветJuVero
Так великий тактик Бьелса просчитался. У него до товарняке в марте 26 с Англией стоял другой вратарь. Муслера до марта а последний играл за сборную в 2022 году. Вот и получили сегодня, а что важнее в двух первых турах))
Бьелса го**а объелся
Показалось, что мяч от газона отскочил чуть выше "положенного", как от кочки.
ОтветН.Ф.
Показалось, что мяч от газона отскочил чуть выше "положенного", как от кочки.
Ну нелегкий мяч, токо с дивана кажется легким..
Он в каждой игре результативно ошибся, главная причина вылета будет, там Симон правда не лучше, просто команда у него посильнее....
Че результативно, не доставал же мяч, удар был из под ног, лишь бы ерничать..
Муслера, спонсор уругвайского позора
Я вот ЧМ смотрю с 2002. Не могу так вспомнить хуже выступление вратаря на групповой стадии
Да, Бьелса только в 3-м матче заменил его в перерыве сейчас. Если бы хотя бы до этого матча (а лучше до 2-го), шансы были бы значительно выше на выход
Грустное завершение карьеры в сборной
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