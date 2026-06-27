Франция разгромила Норвегию на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде, Испания, Бельгия в плей-офф, российские гимнастки снялись с турнира в Румынии, три россиянина на драфте НХЛ и другие новости

1. На ЧМ-2026 Франция разгромила Норвегию (4:1) благодаря хет-трику Усмана Дембеле и вышла в плей-офф с первого места в группе I – впрочем, скандинавская команда не особо и стремилась к победе, оставив лидеров на скамейке . Во втором матче группы крупную победу над Ираком отпраздновал Сенегал – 5:0 .

В группе H Уругвай проиграл Испании (0:1): Баэна забил после ошибки Муслеры, вратаря заменили , Каноббио удалили . Кабо-Верде сыграло вничью с Саудовской Аравией – 0:0. В итоге Испания стала первой в группе, Кабо-Верде вышло в плей-офф со 2-го места на дебютном ЧМ и сыграет с Аргентиной , Уругвай и Саудовская Аравия вылетели . Также после этих матчей стало известно, что в плей-офф сыграют Португалия, Англия, Египет, Гана и Парагвай.

В группе G Бельгия вышла в плей-офф ЧМ, разгромив Новую Зеландию (5:1). Египет тоже сыграет в 1/16 финала после драматичной ничьей с Ираном (1:1). Иран стал третьим в группе, Новая Зеландия вылетела. Также после матчей этой группы в плей-офф вышел Сенегал.

2. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке после того, как мэр города выступил против демонстрации российского флага и исполнения гимна РФ на турнире. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил , что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования по гимнастике, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил возмущение муниципальными властями.

3. На «Уимблдоне» прошла жеребьевка мужского и женского турниров. Андреева оказалась в одной четверти с Соболенко, Шнайдер – с Рыбакиной, Захарова сыграет с Муховой, Серена – с Джойнт; Медведев попал в четверть с Синнером, Бублик – со Зверевым, Рублев начнет матчем с Сафиуллиным.

4. Умер почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Свои соболезнования выразили футбольный и хоккейный ЦСКА,Роман Ротенберг ,Игорь Акинфеев и многие другие.

5. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий, а также поздравил Тамару Москвину с днем рождения – заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию исполнилось 85 лет.

6. На драфте НХЛ «Торонто» выбрал Гэвина Маккенну под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Ивара Стенберга под 2-м, «Ванкувер» – Калеба Мэлотру под 3-м, «Рейнджерс» – Альбертса Шмитса под 5-м. Также выбрали трех россиян : под 20-м номером «Сэйбрс» взяли форварда Илью Морозова , под 26-м «Монреаль» закрепил права на нападающего Глеба Пугачева , под 27-м «Филадельфия» выбрала защитника Максима Соколовского .

7. Александр Усик освободил все чемпионские пояса. До сегодняшнего дня 39-летний боксер владел титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF.

8. Международная федерация тяжелой атлетики решила допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

9. Лионель Месси начнет матч против Иордании в запасе , сообщил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Но лучший бомбардир чемпионатов мира выйдет на замену и получит шанс забить 6-й гол на групповом этапе ЧМ-2026.

10. Трансферные новости из мира футбола: «Милан» за рекордные для себя деньги (свыше 60 млн евро ) покупает у «ПСЖ» Гонсалу Рамуша, «Челси» за 55 млн евро приобретет защитника сборной Франции Максанса Лакруа у «Кристал Пэлас», «Комо» выкупит Нико Паса у «Реала» за 60 млн евро, но оставит мадридцам право вернуть себе хавбека за 80 млн через год, а «Зенит» близок к трансферу форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто за 20 млн евро с учетом бонусов.

11. Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в ворота Шотландии и потребовала не назначать мексиканского судью Сесара Артуро Рамоса на ее игры.

12. Бывший защитник «Ак Барса» Илья Карпухин и «Автомобилист» подписали контракт на 3 года. Зарплата – 70 млн рублей за сезон.

13. Шара Буллет устроил стычку на битве взглядов с Мичелом Перейрой.

14. На КЧМ-2029 могут сыграть 48 клубов вместо 32, АПЛ получит больше квот. ФИФА договорилась с Ассоциацией европейских клубов о совместной организации турнира.

Цитаты дня

Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»

Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора: «Любой вратарь понимает, что именно такую позицию я должен был занять. Вышло неудачно, но это не ошибка»

США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038, сообщил член администрации Белого дома Джулиани: «Мы справимся, если турнир расширят до 64 команд»

Порноактриса Лили Филлипс о конфликте с девушкой Фодена из-за селфи: «Относиться ко мне как к грязи из-за моей профессии – это унизительно»

Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»

Невилл о ЧМ-2026: «Все говорят о Роналду и Месси, но это турнир Мбаппе. Он выиграет чемпионат мира для Франции»

Шаман из Ганы о возвращении России: «Я люблю Путина – распечатал его фото, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет. Мы и РФ – единое целое»

Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»

Моуринью о победе Месси на ЧМ-2022: «Это заставляет верить в футбольных богов. Лео не мог не выиграть этот титул при такой карьере. Возникает ощущение, что есть некая высшая сила»

Александр Мостовой: «Мусаев, проиграв 2 трофея, должен был сказать: «Извините, я обосрался». Тренер Эквадора говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что у него есть яйца!»

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