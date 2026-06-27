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  4. Франция разгромила Норвегию на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде, Испания, Бельгия в плей-офф, российские гимнастки снялись с турнира в Румынии, три россиянина на драфте НХЛ и другие новости

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Франция разгромила Норвегию на ЧМ, Уругвай вылетел, Кабо-Верде, Испания, Бельгия в плей-офф, российские гимнастки снялись с турнира в Румынии, три россиянина на драфте НХЛ и другие новости

1. На ЧМ-2026 Франция разгромила Норвегию (4:1) благодаря хет-трику Усмана Дембеле и вышла в плей-офф с первого места в группе I – впрочем, скандинавская команда не особо и стремилась к победе, оставив лидеров на скамейке. Во втором матче группы крупную победу над Ираком отпраздновал Сенегал – 5:0.

В группе H Уругвай проиграл Испании (0:1): Баэна забил после ошибки Муслеры, вратаря заменили, Каноббио удалили. Кабо-Верде сыграло вничью с Саудовской Аравией – 0:0. В итоге Испания стала первой в группе, Кабо-Верде вышло в плей-офф со 2-го места на дебютном ЧМ и сыграет с Аргентиной, Уругвай и Саудовская Аравия вылетели. Также после этих матчей стало известно, что в плей-офф сыграют Португалия, Англия, Египет, Гана и Парагвай.

В группе G Бельгия вышла в плей-офф ЧМ, разгромив Новую Зеландию (5:1). Египет тоже сыграет в 1/16 финала после драматичной ничьей с Ираном (1:1). Иран стал третьим в группе, Новая Зеландия вылетела. Также после матчей этой группы в плей-офф вышел Сенегал.

2. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке после того, как мэр города выступил против демонстрации российского флага и исполнения гимна РФ на турнире. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования по гимнастике, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил возмущение муниципальными властями.

3. На «Уимблдоне» прошла жеребьевка мужского и женского турниров. Андреева оказалась в одной четверти с Соболенко, Шнайдер – с Рыбакиной, Захарова сыграет с Муховой, Серена – с Джойнт; Медведев попал в четверть с Синнером, Бублик – со Зверевым, Рублев начнет матчем с Сафиуллиным.

4. Умер почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов. Свои соболезнования выразили футбольный и хоккейный ЦСКА,Роман Ротенберг,Игорь Акинфеев и многие другие.

5. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий, а также поздравил Тамару Москвину с днем рождения – заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию исполнилось 85 лет.

6. На драфте НХЛ «Торонто» выбрал Гэвина Маккенну под 1-м номером, «Сан-Хосе» – Ивара Стенберга под 2-м, «Ванкувер» – Калеба Мэлотру под 3-м, «Рейнджерс» – Альбертса Шмитса под 5-м. Также выбрали трех россиян: под 20-м номером «Сэйбрс» взяли форварда Илью Морозова, под 26-м «Монреаль» закрепил права на нападающего Глеба Пугачева, под 27-м «Филадельфия» выбрала защитника Максима Соколовского.

7. Александр Усик освободил все чемпионские пояса. До сегодняшнего дня 39-летний боксер владел титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF.

8. Международная федерация тяжелой атлетики решила допустить российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.

9. Лионель Месси начнет матч против Иордании в запасе, сообщил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Но лучший бомбардир чемпионатов мира выйдет на замену и получит шанс забить 6-й гол на групповом этапе ЧМ-2026.

10. Трансферные новости из мира футбола: «Милан» за рекордные для себя деньги (свыше 60 млн евро) покупает у «ПСЖ» Гонсалу Рамуша, «Челси» за 55 млн евро приобретет защитника сборной Франции Максанса Лакруа у «Кристал Пэлас», «Комо» выкупит Нико Паса у «Реала» за 60 млн евро, но оставит мадридцам право вернуть себе хавбека за 80 млн через год, а «Зенит» близок к трансферу форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто за 20 млн евро с учетом бонусов.

11. Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в ворота Шотландии и потребовала не назначать мексиканского судью Сесара Артуро Рамоса на ее игры.

12. Бывший защитник «Ак Барса» Илья Карпухин и «Автомобилист» подписали контракт на 3 года. Зарплата – 70 млн рублей за сезон.

13. Шара Буллет устроил стычку на битве взглядов с Мичелом Перейрой. 

14. На КЧМ-2029 могут сыграть 48 клубов вместо 32, АПЛ получит больше квот. ФИФА договорилась с Ассоциацией европейских клубов о совместной организации турнира.

Цитаты дня

Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»

Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора: «Любой вратарь понимает, что именно такую позицию я должен был занять. Вышло неудачно, но это не ошибка»

США могут подать заявку на проведение ЧМ-2038, сообщил член администрации Белого дома Джулиани: «Мы справимся, если турнир расширят до 64 команд»

Порноактриса Лили Филлипс о конфликте с девушкой Фодена из-за селфи: «Относиться ко мне как к грязи из-за моей профессии – это унизительно»

Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»

Невилл о ЧМ-2026: «Все говорят о Роналду и Месси, но это турнир Мбаппе. Он выиграет чемпионат мира для Франции»

Шаман из Ганы о возвращении России: «Я люблю Путина – распечатал его фото, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет. Мы и РФ – единое целое»

Писарев о рекламе пива: «Не смотрю ролики со своим участием. Эта тема начала напрягать, получаю много сообщений от знакомых и друзей, но я не пью»

Моуринью о победе Месси на ЧМ-2022: «Это заставляет верить в футбольных богов. Лео не мог не выиграть этот титул при такой карьере. Возникает ощущение, что есть некая высшая сила»

Александр Мостовой: «Мусаев, проиграв 2 трофея, должен был сказать: «Извините, я обосрался». Тренер Эквадора говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что у него есть яйца!» 

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура38307 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
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Комментарии

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Надо было оставить только две то»новости , про вылет Уругвая и конечно Порноактрису, без нее в топе никак !!!!!
ОтветAlukard4GK
Надо было оставить только две то»новости , про вылет Уругвая и конечно Порноактрису, без нее в топе никак !!!!!
И цитаты Мостового
Для Уругвая вылет - трагедия.
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