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  4. Месси начнет игру с Иорданией в запасе, сообщил Скалони. Лучшего бомбардира ЧМ-2026 выпустят на замену

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Месси начнет игру с Иорданией в запасе, сообщил Скалони. Лучший бомбардир ЧМ-2026 выйдет на замену
Месси выйдет на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ.

Лионель Месси сыграет с Иорданией, но не с первой минуты.

Матч ЧМ-2026 между Аргентиной и ближневосточной командой начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Главный тренер южноамериканской сборной Лионель Скалони сообщил, что лучший бомбардир турнира начнет игру на скамейке.

«Месси завтра будет запасным и выйдет попозже. Состав мы объявим завтра», – отметил Скалони.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Аргентины
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Комментарии

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Это его решение ,а не тренера, наверняка. Роналду бы в его положении сказал тренеру: "мне нужна стата, тем более с таким слабым соперником. Выхожу в основе "- и встал в позу ,когда забивает гол
ОтветLospinmaps
Это его решение ,а не тренера, наверняка. Роналду бы в его положении сказал тренеру: "мне нужна стата, тем более с таким слабым соперником. Выхожу в основе "- и встал в позу ,когда забивает гол
Абсолютно точно!
вот и все, спекся.. отправлен в запас...
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