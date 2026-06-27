Месси начнет игру с Иорданией в запасе, сообщил Скалони. Лучший бомбардир ЧМ-2026 выйдет на замену
Месси выйдет на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ.
Лионель Месси сыграет с Иорданией, но не с первой минуты.
Матч ЧМ-2026 между Аргентиной и ближневосточной командой начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.
Главный тренер южноамериканской сборной Лионель Скалони сообщил, что лучший бомбардир турнира начнет игру на скамейке.
«Месси завтра будет запасным и выйдет попозже. Состав мы объявим завтра», – отметил Скалони.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36256 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер сборной Аргентины
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