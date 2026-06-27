Месси выйдет на замену в матче 3-го тура группового этапа ЧМ.

Лионель Месси сыграет с Иорданией, но не с первой минуты.

Матч ЧМ-2026 между Аргентиной и ближневосточной командой начнется 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Главный тренер южноамериканской сборной Лионель Скалони сообщил, что лучший бомбардир турнира начнет игру на скамейке.

«Месси завтра будет запасным и выйдет попозже. Состав мы объявим завтра», – отметил Скалони.