«Зенит» заплатит 18+2 млн евро за Аугусто из «Трабзонспора» (Вене Казагранде)
«Зенит» договорился о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» за 18 млн евро плюс 2 млн евро в виде бонусов, сообщает журналист Вене Казагранде.
Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 16+4 млн евро, а форвард подпишет контракт до 2031-го.
«Коринтианс» получит 2,5% от суммы трансфера, поскольку футболист прошел через академию бразильского клуба.
Фелипе Аугусто провел 32 матча в лиге Турции и забил 13 голов, став вторым бомбардиром своей команды. Его статистику можно изучить здесь.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Вене Казагранде в Х
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