«Зенит » договорился о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора » за 18 млн евро плюс 2 млн евро в виде бонусов, сообщает журналист Вене Казагранде.

Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 16+4 млн евро , а форвард подпишет контракт до 2031-го.

«Коринтианс» получит 2,5% от суммы трансфера, поскольку футболист прошел через академию бразильского клуба.

Фелипе Аугусто провел 32 матча в лиге Турции и забил 13 голов, став вторым бомбардиром своей команды. Его статистику можно изучить здесь .