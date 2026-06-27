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  4. «Зенит» заплатит 18+2 млн евро за Аугусто из «Трабзонспора» (Вене Касагранде)

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«Зенит» заплатит 18+2 млн евро за Аугусто из «Трабзонспора» (Вене Казагранде)

«Зенит» договорился о переходе нападающего Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» за 18 млн евро плюс 2 млн евро в виде бонусов, сообщает журналист Вене Казагранде.

Ранее утверждалось, что петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 16+4 млн евро, а форвард подпишет контракт до 2031-го. 

«Коринтианс» получит 2,5% от суммы трансфера, поскольку футболист прошел через академию бразильского клуба.

Фелипе Аугусто провел 32 матча в лиге Турции и забил 13 голов, став вторым бомбардиром своей команды. Его статистику можно изучить здесь.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Вене Казагранде в Х
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Фелипе Аугусто да Силва
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