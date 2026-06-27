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  4. Аршавин о поражении Норвегии от Франции: «Разочарован, что не выставили основу, футбол за такое накажет. Предпочли выйти со 2-го места на удобного соперника, но Кот‑д’Ивуар неуступчив»

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Аршавин о поражении Норвегии от Франции: «Разочарован, что не выставили основу, футбол за такое накажет. Предпочли выйти со 2-го места на удобного соперника, но Кот‑д’Ивуар неуступчив»
Аршавин про неосновной состав Норвегии в матче с Францией: футбол за это накажет.

Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин огорчен тем, что сборная Норвегии не выставила основной состав на игру с Францией и уступила в 3-м туре ЧМ-2026 (1:4). 

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе.

Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет. Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д’Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», – сказал Аршавин.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Норвегии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
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logoАндрей Аршавин
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Такое чувство, что в полном боевом составе сборная Норвегии (вышедшая на ЧМ впервые за миллион лет) должна была в одну калитку выносить сборную Франции (которая на последних двух ЧМ играла в финале).

Даже ничья не меняла бы ничего в положении команд в группе. Они же не Тунису слили и не сдались без боя, в конце концов.

Для этой сборной проход каждой стадии в плей-офф будет достижением. Тренер всё правильно сделал.
Ответbevooch
Такое чувство, что в полном боевом составе сборная Норвегии (вышедшая на ЧМ впервые за миллион лет) должна была в одну калитку выносить сборную Франции (которая на последних двух ЧМ играла в финале). Даже ничья не меняла бы ничего в положении команд в группе. Они же не Тунису слили и не сдались без боя, в конце концов. Для этой сборной проход каждой стадии в плей-офф будет достижением. Тренер всё правильно сделал.
Блестит только золото. А всё остальные "достижения" для лузеров.
Ответbevooch
Такое чувство, что в полном боевом составе сборная Норвегии (вышедшая на ЧМ впервые за миллион лет) должна была в одну калитку выносить сборную Франции (которая на последних двух ЧМ играла в финале). Даже ничья не меняла бы ничего в положении команд в группе. Они же не Тунису слили и не сдались без боя, в конце концов. Для этой сборной проход каждой стадии в плей-офф будет достижением. Тренер всё правильно сделал.
Согласен - давать бой Франции, которая выставила сильнейший состав смысла не было: наоборот дали шанс "запасным" проявить себя и отдохнуть лидерам (к сожалению, от случайных травм и карточек никто не застрахован🤷)☝️
Это было отвратительно. Одна команда поиграла пол тайма-остальное просто вата. Я представляю болельщиков Норвегии, которые купили за дикие деньги билет на Францию и увидели это
Фортуна не любит хитрованов.
Аршавин знает это примеру Голландии на Евро 2008😁
Норвегия рискует сыграть в Англию-2018, побоявшуюся Бразилию в 1/4, вместо этого отлетев от хорватов
ОтветМарсель Объелся
Норвегия рискует сыграть в Англию-2018, побоявшуюся Бразилию в 1/4, вместо этого отлетев от хорватов
Во-первых, Англия на каждый ЧМ едет за победой или хотя бы за медалями. А Норвегия уже прыгнула выше достижений предыдущих поколений.

Во-вторых, Англия не попала на бразильцев в 1/4 и отлетела от Хорватов уже в 1/2. Так что очень странно считать такой манёвр ошибочным.
ОтветМарсель Объелся
Норвегия рискует сыграть в Англию-2018, побоявшуюся Бразилию в 1/4, вместо этого отлетев от хорватов
А Норвегии надо было убиваться в ничего не значащем матче основой ?
Давайте будем честны: у норвежцев даже с лучшей основой в старте практически не было каких-то шансов против этой французской сборной.

Я и соглашусь с решением тренера норвежцев: главная задача решена и лучше пусть лидеры отдохнут и будут рвать в плей-офф, чем получат травму и разрушат мечты.
Правильно Сергеич говорит. Футбол за такое наказывает - Норвегия вылетит от ивуарийцев. Как на прошлом ЧМ вылетела от Марокко Испания - которая слилась в последнем туре, чтобы не пересекаться в плей-офф по сетке с Бразилией и Аргентиной.
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