Аршавин о поражении Норвегии от Франции: «Разочарован, что не выставили основу, футбол за такое накажет. Предпочли выйти со 2-го места на удобного соперника, но Кот‑д’Ивуар неуступчив»

Аршавин про неосновной состав Норвегии в матче с Францией: футбол за это накажет.

Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин огорчен тем, что сборная Норвегии не выставила основной состав на игру с Францией и уступила в 3-м туре ЧМ-2026 (1:4).

«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара , и не стали бороться за первую позицию в группе.

Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет. Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д’Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», – сказал Аршавин.