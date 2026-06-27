Аршавин о поражении Норвегии от Франции: «Разочарован, что не выставили основу, футбол за такое накажет. Предпочли выйти со 2-го места на удобного соперника, но Кот‑д’Ивуар неуступчив»

Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин огорчен тем, что сборная Норвегии не выставила основной состав на игру с Францией и уступила в 3-м туре ЧМ-2026 (1:4).
«Я несколько разочарован тем, что норвежцы не выставили основной состав на этот матч. Мне кажется, футбол может наказать сборную Норвегии за такое отношение к матчу. Они предпочли «синицу в руке», зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника в лице сборной Кот‑д’Ивуара, и не стали бороться за первую позицию в группе.
Может быть, это и правильно в плане турнирной стратегии, но я думаю, что футбол за такое накажет. Хотя сборная Норвегии мне симпатична, но сборная Кот‑д’Ивуара неуступчива и может показать достойный результат», – сказал Аршавин.
Даже ничья не меняла бы ничего в положении команд в группе. Они же не Тунису слили и не сдались без боя, в конце концов.
Для этой сборной проход каждой стадии в плей-офф будет достижением. Тренер всё правильно сделал.
Во-вторых, Англия не попала на бразильцев в 1/4 и отлетела от Хорватов уже в 1/2. Так что очень странно считать такой манёвр ошибочным.
Давайте будем честны: у норвежцев даже с лучшей основой в старте практически не было каких-то шансов против этой французской сборной.
Я и соглашусь с решением тренера норвежцев: главная задача решена и лучше пусть лидеры отдохнут и будут рвать в плей-офф, чем получат травму и разрушат мечты.