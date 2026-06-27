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  4. «Реал» и Моуринью не рассчитывают на Камавинга. Продать хавбека будет сложно из-за его нежелания уходить (ESPN)

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«Реал» и Моуринью не рассчитывают на Камавинга. Продать хавбека будет сложно из-за его нежелания уходить (ESPN)
«Реалу» и Моуринью не нужен Камавинга.

Руководство «Реала» готово расстаться с Эдуардо Камавинга, сообщает ESPN. 

Главный тренер команды Жозе Моуринью также не рассчитывает на хавбека. 

Португалец хотел бы подписать еще одного полузащитника, однако клуб отложил любые новые приобретения как минимум до тех пор, пока команду не покинет хотя бы один из нынешних игроков средней линии. 

За Камавинга внимательно следят несколько клубов АПЛ, однако оформить его трансфер будет непросто, поскольку сам француз хочет остаться в «Реале». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: ESPN
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Комментарии

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Интересно он не хочет уходить так как настроен доказать Моуриньо свою "нужность" или из за з.п (12.5)
Игрок то на мой взгляд очень качественный,просто в какой то момент что то сломалось у него в Мадриде.
Мне кажется много кому пригодится в старте(ОП, но он вроде и ЛЗ позицию может закрыть)
ОтветForza14Viola
Интересно он не хочет уходить так как настроен доказать Моуриньо свою "нужность" или из за з.п (12.5) Игрок то на мой взгляд очень качественный,просто в какой то момент что то сломалось у него в Мадриде. Мне кажется много кому пригодится в старте(ОП, но он вроде и ЛЗ позицию может закрыть)
Всё верно. В АПЛ ему бы нашлось место в клубах которые постоянно борются за попадание в ЛЧ. Ну а что касается его позиции, так он помимо опорника и правого защитника, может играть и центрального(при схеме с одним опорным) так как в созидании он лучше чем например тот же Тчуамени например.
ОтветМужанов Дмитрий Александрович
Всё верно. В АПЛ ему бы нашлось место в клубах которые постоянно борются за попадание в ЛЧ. Ну а что касается его позиции, так он помимо опорника и правого защитника, может играть и центрального(при схеме с одним опорным) так как в созидании он лучше чем например тот же Тчуамени например.
Левого защитника, вы наверное хотели сказать
вот что значит испанский климат .давно заметил что из Реала и Барсы игроков хрен выгонишь.даже если они игроки запаса
ОтветPredator87
вот что значит испанский климат .давно заметил что из Реала и Барсы игроков хрен выгонишь.даже если они игроки запаса
топовые города, шикарные зарплаты, большие клубы, странно было бы если хотели уйти)
ОтветPredator87
вот что значит испанский климат .давно заметил что из Реала и Барсы игроков хрен выгонишь.даже если они игроки запаса
Месси сложно было выгнать из Барселоны, но стоило Барсе стать банкротом как Месси убежал за деньгами в ПСЖ, наплевав на свой родной клуб.
Как только Месси покинул ПСЖ, французы взяли 2 ЛЧ подряд.
У Каманина былотвсе, чтобы сделать скачок в карьере, но он остался на том же уровне, на котором был, если не стал еще хуже. Есть игроки сильнее на его позиции, это факт.
ОтветАрман Царнаев
У Каманина былотвсе, чтобы сделать скачок в карьере, но он остался на том же уровне, на котором был, если не стал еще хуже. Есть игроки сильнее на его позиции, это факт.
при этом ему всего 23 года, вся карьера впереди
ОтветАрман Царнаев
У Каманина былотвсе, чтобы сделать скачок в карьере, но он остался на том же уровне, на котором был, если не стал еще хуже. Есть игроки сильнее на его позиции, это факт.
В последний пару сезонов он безусловно стал постепенно деградировать(но в этот период в Реале мало кто стал играть лучше) Это связано в первую очередь с тем что он редко играл в клубе на своей родной позиции, ну и с большим количеством травм в позапрошлом сезоне(да и в прошлом были) когда собственно и начался спад.
А Камавингу взяли на чемпионат мира?
ОтветPertinax Gandi
А Камавингу взяли на чемпионат мира?
Нет
ОтветPertinax Gandi
А Камавингу взяли на чемпионат мира?
Нет, но вместо того же Канте вполне можно было и взять. Хотя бы потому что нынешнему Канте он уж точно не уступает в мастерстве, но при этом более универсальный игрок.
Думаю, у него что-то с менталкой. Может в семье проблемы какие случились. Он всегда играл с улыбкой, а тут уровень снизился, удаление это
ОтветJadie James
Думаю, у него что-то с менталкой. Может в семье проблемы какие случились. Он всегда играл с улыбкой, а тут уровень снизился, удаление это
Камавинга? С улыбкой? Да он и в 18 лет бегал с покерфейсом, всегда максимально сосредоточен.
ОтветJadie James
Думаю, у него что-то с менталкой. Может в семье проблемы какие случились. Он всегда играл с улыбкой, а тут уровень снизился, удаление это
Всё у него в порядке с менталкой, при Моуре расцветёт
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