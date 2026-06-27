«Реал» и Моуринью не рассчитывают на Камавинга. Продать хавбека будет сложно из-за его нежелания уходить (ESPN)

«Реалу» и Моуринью не нужен Камавинга.

Руководство «Реала » готово расстаться с Эдуардо Камавинга , сообщает ESPN.

Главный тренер команды Жозе Моуринью также не рассчитывает на хавбека.

Португалец хотел бы подписать еще одного полузащитника, однако клуб отложил любые новые приобретения как минимум до тех пор, пока команду не покинет хотя бы один из нынешних игроков средней линии.

За Камавинга внимательно следят несколько клубов АПЛ , однако оформить его трансфер будет непросто, поскольку сам француз хочет остаться в «Реале».