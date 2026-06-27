Франция вышла в плей-офф с 1-го места в группе I, Норвегия – со 2-го и попала на Кот-д′Ивуар. Сенегал стал 3-м, Ирак вылетел с ЧМ-2026
Франция выиграла группу I ЧМ-2026.
Сборная Франции заняла первое место в группе I ЧМ-2026, выиграв все три матча.
В 1/16 финала команда Дидье Дешама сыграет с одной из команд, занявших третье место в группах C/D/F/G/H.
Норвегия финишировала второй. Ее соперником в первом раунде плей-офф станет Кот-д′Ивуар.
Сенегал занял третье место, набрав три очка с разницей мячей +2. Ирак, проигравший все матчи, вылетел с турнира.
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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура35353 голоса
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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