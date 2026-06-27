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  4. Франция вышла в плей-офф с 1-го места в группе I, Норвегия – со 2-го. Сенегал стал 3-м, Ирак вылетел

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Франция вышла в плей-офф с 1-го места в группе I, Норвегия – со 2-го и попала на Кот-д′Ивуар. Сенегал стал 3-м, Ирак вылетел с ЧМ-2026
Франция выиграла группу I ЧМ-2026.

Сборная Франции заняла первое место в группе I ЧМ-2026, выиграв все три матча. 

В 1/16 финала команда Дидье Дешама сыграет с одной из команд, занявших третье место в группах C/D/F/G/H. 

Норвегия финишировала второй. Ее соперником в первом раунде плей-офф станет Кот-д′Ивуар

Сенегал занял третье место, набрав три очка с разницей мячей +2. Ирак, проигравший все матчи, вылетел с турнира.

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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура35353 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Ирака по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoДидье Дешам
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Сенегала по футболу

Комментарии

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Аршавин сейчас на матч ТВ говорит, что в принципе у Дембеле неплохая техника
ОтветДядя ТУРА
Аршавин сейчас на матч ТВ говорит, что в принципе у Дембеле неплохая техника
Ну а в чем он не прав? Разве у Дембеле плохая техника?
"Спасибо" норвежскому физруку, что лишил этот чемпионат возможно самого ожидаемого матча на групповом этапе какой-либо интриги. За такое футбол должен наказывать:)
Ответrigobersong
"Спасибо" норвежскому физруку, что лишил этот чемпионат возможно самого ожидаемого матча на групповом этапе какой-либо интриги. За такое футбол должен наказывать:)
А что за матч?
Франция выглядит просто образцовой командой! Дембеле провел матч, действительно, как обладатель ЗМ!
Мбаппе хоть и не забил, но 2 передачи отличные сделал и также в полном порядке! Команда выглядит главным фаворитом на сегодняшний день…
сенегал благодаря положительной разнице мячей с большой долей вероятностью выйдет из группы
ОтветBayernMunih
сенегал благодаря положительной разнице мячей с большой долей вероятностью выйдет из группы
да
Франки мощны, следим за ситуацией.
Дембеле конечно же красавец, но быстрый хет трик ему плюс фортануло.
Игра Норвегии и Ивуара будет самой контрастной на ЧМ, возможно, за всю историю 😬 Белое против чёрного 🔥 (никакого расизма)
ОтветЭдуардо Силва
Игра Норвегии и Ивуара будет самой контрастной на ЧМ, возможно, за всю историю 😬 Белое против чёрного 🔥 (никакого расизма)
белое против черного недавно завершился, Норвегия Франция
ОтветЭдуардо Силва
Игра Норвегии и Ивуара будет самой контрастной на ЧМ, возможно, за всю историю 😬 Белое против чёрного 🔥 (никакого расизма)
Нуса и Бобб, все-таки, палят)
Ирак это просто дно. Думаю, они бы и Финляндии с Люксембургом проиграли
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