Франция выиграла группу I ЧМ-2026.

Сборная Франции заняла первое место в группе I ЧМ-2026, выиграв все три матча.

В 1/16 финала команда Дидье Дешама сыграет с одной из команд, занявших третье место в группах C/D/F/G/H.

Норвегия финишировала второй. Ее соперником в первом раунде плей-офф станет Кот-д′Ивуар .

Сенегал занял третье место, набрав три очка с разницей мячей +2. Ирак, проигравший все матчи, вылетел с турнира.

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