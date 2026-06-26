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  4. Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты матча с Норвегией на ЧМ-2026 – первый за полтора года

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Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты матча с Норвегией на ЧМ-2026 – первый за полтора года
Дембеле сделал первый хет-трик с начала 2025-го.

Усман Дембеле забил три гола примерно за полчаса.

Вингер сборной Франции отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах матча с Норвегией на ЧМ-2026.

Это его первый хет-трик за полтора года. 1 февраля 2025-го Дембеле трижды поразил ворота «Бреста» в составе «ПСЖ».

Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча» можно ознакомиться здесь.

Норвегия – Франция. 1:3 – Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты, у Мбаппе два ассиста. Онлайн-трансляция

***

Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥

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Опубликовал: Александр Суряев
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logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе

Комментарии

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Дембеле идёт за 2-м ЗМ! 💯🥳👍👍👍
Ответevgen123
Дембеле идёт за 2-м ЗМ! 💯🥳👍👍👍
возможно если только Франция не вылетит в 1/8 или 1/4, то могут или дембеле или мбапе получить золотой мяч
Кто знает - почему Норвегия матч сливает?
ОтветNickN
Кто знает - почему Норвегия матч сливает?
Ради хорошей сетки.
ОтветNickN
Кто знает - почему Норвегия матч сливает?
потому что уже вышли из группы, а это их максимум
Красавчик, самый быстрый хет трик на этом чемпионате. мбапе дембеле битва вся впереди
Еще Олисе в каком-то матче раздаст. Этим Франция и сильна. Пока в одной сборной забивает один игрок, здесь может наколотить вся линия атаки
Хочет отнять ЗМ у Сафонова!
Дембеле за 32 минуты забил хет-трик и вынес норвежцев, Черданцев за 32 минуты забил на свою работу и вынес всем мозг.
Мне кажется он передал привет Кваре после третьего гола. Красивый жест на мой взгляд.
Да, они снова будут в финале 🔥
Усман Дембеле достоин второго ЧМ и второго ЗМ!
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