Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты матча с Норвегией на ЧМ-2026 – первый за полтора года

Дембеле сделал первый хет-трик с начала 2025-го.

Усман Дембеле забил три гола примерно за полчаса.

Вингер сборной Франции отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах матча с Норвегией на ЧМ-2026 .

Это его первый хет-трик за полтора года. 1 февраля 2025-го Дембеле трижды поразил ворота «Бреста» в составе «ПСЖ ».

Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча» можно ознакомиться здесь .

Норвегия – Франция. 1:3 – Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты, у Мбаппе два ассиста. Онлайн-трансляция

***

Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥