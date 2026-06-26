Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты матча с Норвегией на ЧМ-2026 – первый за полтора года
Дембеле сделал первый хет-трик с начала 2025-го.
Усман Дембеле забил три гола примерно за полчаса.
Вингер сборной Франции отличился на 7-й, 20-й и 32-й минутах матча с Норвегией на ЧМ-2026.
Это его первый хет-трик за полтора года. 1 февраля 2025-го Дембеле трижды поразил ворота «Бреста» в составе «ПСЖ».
Подробно со статистикой обладателя «Золотого мяча» можно ознакомиться здесь.
Норвегия – Франция. 1:3 – Дембеле сделал хет-трик за 32 минуты, у Мбаппе два ассиста. Онлайн-трансляция
***
Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура34513 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии