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  4. Мбаппе с 4+2 лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026. У Месси, Винисиуса и Дембеле по 5 очков

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Мбаппе с 4+2 лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026. У Месси, Винисиуса и Дембеле по 5 очков
Мбаппе стал лидером по системе «гол+пас» на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал 2 результативные передачи в игре с Норвегией (3:1, первый тайм). 

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Теперь на счету форварда «Реала» 4 гола и 2 ассиста в 3 играх чемпионата мира 2026 года, он лидирует по системе «гол+пас» с 6 очками. 

Мбаппе опередил Лионеля Месси, Винисиуса Жуниора и Дениза Ундава, у которых по пять результативных действий.

Аргентинец забил 5 голов в 2 матчах. В активе бразильца 4 гола и 1 передача в 3 играх. Немец забил 3 гола и оформил 2 передачи.

Усман Дембеле оформил хет-трик в игре с Норвегией, на его счету теперь 5 баллов (4 гола и 1 ассист). 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСборная Франции по футболу
logoДениз Ундав
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoУсман Дембеле
logoЛионель Месси
logoСборная Германии по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Классно Мбаппе сегодня пасы раздает – режим плеймейкера.
Как же Черданцеву по фигу на то, что происходит на поле! Надо уметь, конечно, так комментировать, это просто Божий дар!
ОтветЕбздрогыч
Как же Черданцеву по фигу на то, что происходит на поле! Надо уметь, конечно, так комментировать, это просто Божий дар!
Тот редкий случай, когда он прав - делать вид, что этот матч имеет спортивное значение, было бы обманом.
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Тот редкий случай, когда он прав - делать вид, что этот матч имеет спортивное значение, было бы обманом.
Это матч чемпионата мира, в котором играет очень неплохие, интересные сборные. Байки надо рассказывает в баре за кружечкой пива с друзьями
Мощная компания! Мбаппе очень разносторонний - и забить, и отдать! Подозреваю, суммарно за все ЧМ по гол+пас установит рекорд на десятилетия!
Винисиус и Мбаппе прямо разрывают на этом ЧМ. Только представьте сколько бы они трофеев выиграли, если бы играли в одной команде.
ОтветCamp_Nou
Винисиус и Мбаппе прямо разрывают на этом ЧМ. Только представьте сколько бы они трофеев выиграли, если бы играли в одной команде.
Гы гы. Ваще невозможно представить. А такое возможно?
ОтветCamp_Nou
Винисиус и Мбаппе прямо разрывают на этом ЧМ. Только представьте сколько бы они трофеев выиграли, если бы играли в одной команде.
Хотя, подождите...
Как-то не вяжется викинговское уханье со слитой игрой.
ОтветБиомеханоид
Как-то не вяжется викинговское уханье со слитой игрой.
Это Исландское уханье, они своровали и переделали какбудто за уши на рота натягивают енота!!!
А чердак вообще адекватен? Что это он все время про какую то рыбацкую лодку говорит?
ЗМ в этом году интересный
Дембеле сегодня забивает с такой лёгкостью, что может во втором тайме еще парочку оформить.
Какой состав у Франции. Обладатель Золотого мяча только выходит из тени ближе к плей-офф
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