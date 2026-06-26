Мбаппе с 4+2 лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026. У Месси, Винисиуса и Дембеле по 5 очков

Мбаппе стал лидером по системе «гол+пас» на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сделал 2 результативные передачи в игре с Норвегией (3:1, первый тайм).

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теперь на счету форварда «Реала » 4 гола и 2 ассиста в 3 играх чемпионата мира 2026 года, он лидирует по системе «гол+пас» с 6 очками.

Мбаппе опередил Лионеля Месси , Винисиуса Жуниора и Дениза Ундава , у которых по пять результативных действий.

Аргентинец забил 5 голов в 2 матчах. В активе бразильца 4 гола и 1 передача в 3 играх. Немец забил 3 гола и оформил 2 передачи.

Усман Дембеле оформил хет-трик в игре с Норвегией, на его счету теперь 5 баллов (4 гола и 1 ассист).

***

Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥