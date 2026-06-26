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  4. У Мбаппе 4+2 за три матча ЧМ. У Дембеле 4+1 в двух последних играх

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У Мбаппе 4+2 за три матча ЧМ. У Дембеле 4+1 в двух последних играх

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле сделал хет-трик в матче с Норвегией (3:1, первый тайм) в 3-м туре чемпионата мира. 

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Первые два гола форвард «ПСЖ» забил после пасов от Килиана Мбаппе, третий – от Орельена Тчуамени. Оба ассистента представляют «Реал». 

Таким образом, на счету Мбаппе теперь 4 гола и 2 результативных паса в трех матчах турнира. Дембеле забил 4 гола и сделал голевой пас в двух последних играх чемпионата мира. 

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Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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logoКилиан Мбаппе

Комментарии

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Переживали, что без Гризмана некому атаки разгонять, а этим сам Мбаппе занялся)
Усман включился 🎩 шикарное исполнение
Дкмбкль кладет из своего офиса.
Дембеле хет трик.показывает кто тут обладатель ЗМ
Ответche kaif
Дембеле хет трик.показывает кто тут обладатель ЗМ
А че толку, гнома будут тащить по максимуму, даже если Дембеле оформит пента-трик
Ответche kaif
Дембеле хет трик.показывает кто тут обладатель ЗМ
щас тебе пояснят, что зм должен был получить некий бразилец
Черданцев —эбонитовая палочка .такой матч испортить своим тупым настроением ,ну заряди ты нас ,нет он он несет чушь и грустит что ему дали работу и напоминая раз в 7 минут почему отсутствует Дешам.
ОтветДинозавр которому платит Озил
Черданцев —эбонитовая палочка .такой матч испортить своим тупым настроением ,ну заряди ты нас ,нет он он несет чушь и грустит что ему дали работу и напоминая раз в 7 минут почему отсутствует Дешам.
какой «такой» ?
матч Франции против дубля Норвегии?
ОтветJason Williams
какой «такой» ? матч Франции против дубля Норвегии?
Ну да ,матч чемпионата мира ,который проходит раз в 4 года ))))я еще и пива взял ,между прочим .Мог и подыграть
Года три назад было не возможно представить, что УсмаН задвинет Килиана в споре на ЗМ)))
ОтветAlexey Smit
Года три назад было не возможно представить, что УсмаН задвинет Килиана в споре на ЗМ)))
Да это и сейчас с трудом осознаешь. Или кто то видит, что Демьеле уровенем выше Мбаппе? 🤔
ОтветAlexey Smit
Года три назад было не возможно представить, что УсмаН задвинет Килиана в споре на ЗМ)))
У Мбаппе два очень крутых голевых паса, пока он сегодня лучший
Кто-нибудь знает, зачем устраивать ротацию? Сборная и так отдыхает после каждой игры несколько дней, ей нужна сыгранность, как можно больше времени вместе на поле. Какой смысл в этих заменах половины состава, как будто через 2 дня после ЛЧ игра АПЛ?
Ответtitov-and-trubach
Кто-нибудь знает, зачем устраивать ротацию? Сборная и так отдыхает после каждой игры несколько дней, ей нужна сыгранность, как можно больше времени вместе на поле. Какой смысл в этих заменах половины состава, как будто через 2 дня после ЛЧ игра АПЛ?
Они там больше в дороге время тратят, чем отлыхают
Ответtitov-and-trubach
Кто-нибудь знает, зачем устраивать ротацию? Сборная и так отдыхает после каждой игры несколько дней, ей нужна сыгранность, как можно больше времени вместе на поле. Какой смысл в этих заменах половины состава, как будто через 2 дня после ЛЧ игра АПЛ?
Ну чаще боятся травм и карточек.
Ну и ротация опять таки часто нужна не для текущего состава отдохнуть а что бы резервисты сыграли.Не играть несколько недель это ж прям приговор
Требл Дембеле на фоне непотребл игры викингов смотрится особенно эпично
Дембель просто разрывает!
Еще парочка сегодня и догонит Саленко
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