У Мбаппе 4+2 за три матча ЧМ. У Дембеле 4+1 в двух последних играх
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле сделал хет-трик в матче с Норвегией (3:1, первый тайм) в 3-м туре чемпионата мира.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первые два гола форвард «ПСЖ» забил после пасов от Килиана Мбаппе, третий – от Орельена Тчуамени. Оба ассистента представляют «Реал».
Таким образом, на счету Мбаппе теперь 4 гола и 2 результативных паса в трех матчах турнира. Дембеле забил 4 гола и сделал голевой пас в двух последних играх чемпионата мира.
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Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура34547 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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матч Франции против дубля Норвегии?
Ну и ротация опять таки часто нужна не для текущего состава отдохнуть а что бы резервисты сыграли.Не играть несколько недель это ж прям приговор