У Мбаппе 4+2 за три матча ЧМ. У Дембеле 4+1 в двух последних играх

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле сделал хет-трик в матче с Норвегией (3:1, первый тайм) в 3-м туре чемпионата мира.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первые два гола форвард «ПСЖ » забил после пасов от Килиана Мбаппе , третий – от Орельена Тчуамени. Оба ассистента представляют «Реал ».

Таким образом, на счету Мбаппе теперь 4 гола и 2 результативных паса в трех матчах турнира. Дембеле забил 4 гола и сделал голевой пас в двух последних играх чемпионата мира.

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Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле хет-трик за полчаса 🔥