  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Реал» объявил об уходе Себальоса: «Дани был в клубе в один из самых успешных периодов в истории и завоевал 16 трофеев»

0
«Реал» объявил об уходе Себальоса: «Дани был в клубе в один из самых успешных периодов в истории и завоевал 16 трофеев»
Себальос ушел из «Реала».

«Реал» объявил об уходе полузащитника Дани Себальоса. 

Стороны ранее договорились о расторжении контракта. 

«Реал» и Дани Себальос по взаимному согласию приняли решение завершить сотрудничество. Дани Себальос был игроком «Реала» с 2017 года, проведя в клубе один из самых успешных периодов в его истории.

За семь сезонов в составе первой команды он сыграл 215 матчей и завоевал 16 трофеев: три Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Ла Лиги, один Кубок Испании, три Суперкубка Испании.

«Реал» выражает Дани Себальосу благодарность за его преданность и профессионализм на протяжении всего времени, пока он защищал цвета нашего клуба, и желает ему и всей его семье больших успехов на новом этапе жизни.

«Реал Мадрид» был, есть и всегда будет его домом», – говорится в сообщении клуба. 

***

Детальный обзор всех главных трансферов лета

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура34257 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Реала»
logoДани Себальос
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Может и не самый важный, но точно преданный и надежный, удачи ему
Наверное Маур его попросил
ОтветAlukard4GK
Может и не самый важный, но точно преданный и надежный, удачи ему Наверное Маур его попросил
Преданный и надёжный ,ахахаххаах. О ком,о ком ,но о Себальосе я бы такое никогда не сказал.

Напомнить, что почти все приближенные к Реал Мадриду СМИ в недавнем времени трубили,что Дани дружно сливает информацию из раздевалки Мадрида своей знакомой журналистке. Вот совпадение?)

А то что этот игрок просто высиживал свой контракт до самого конца, играя лишь только месяц за целый сезон? Вот это надёжность ,любой тренер готов на него положится))

Он просто забил болт на футбол, вот и попрощались с пассажиром.
ОтветTemp LC
Преданный и надёжный ,ахахаххаах. О ком,о ком ,но о Себальосе я бы такое никогда не сказал. Напомнить, что почти все приближенные к Реал Мадриду СМИ в недавнем времени трубили,что Дани дружно сливает информацию из раздевалки Мадрида своей знакомой журналистке. Вот совпадение?) А то что этот игрок просто высиживал свой контракт до самого конца, играя лишь только месяц за целый сезон? Вот это надёжность ,любой тренер готов на него положится)) Он просто забил болт на футбол, вот и попрощались с пассажиром.
Сливал, ага, только когда пригрозил судом, эти газетенки сразу опровержения написали) я не утверждаю что он не сливал, но если сливал, приводите доказательства
Себальос собрался значит. Успехов в будущем
Дани из Реала Себальос.
Очень интересный игрок. Жаль, что постоянно травмировался.
215 матчей это неплохо
Зашел ради шуток про "Себальос из Реала". Но, видать, уже приелись. Хороший футболист, но не уровень Реала. Успехов ему в дальнейшем.
Так если Аякс хотел КУПИТЬ Себальоса, то зачем его было расторгать 🤔
Его бы в бетис заново под лч думаю помог бы
До той серьезной травмы, мог бы быть игроком основы.
Спасибо за кубок 2023, Дани! Больше не за что😀
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Мбаппе 4+2 за три матча ЧМ. У Дембеле 3+1 в двух последних играх
1 минуту назад
Норвегия – Франция. 0:2 – Дембеле сделал дубль за 20 минут. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Смотрите игру Норвегия – Франция в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’. У Дембеле дубль, Осгор отыграл один гол
12 минут назадВидеоСпортс"
Йылдыз был худшим игроком Турции в матче с США по Индексу ГОЛа
23 минуты назад
Директор «Родины» о владельце клуба Ломакине: «Человек грандиозного масштаба! В 50 лет решил жестко заняться спортом и без всяких анаболиков дошел до того, что жмет от груди 160 кг»
24 минуты назад
Нмеча, Нойер и Байер стали худшими по Индексу ГОЛа в матче Эквадор – Германия. Виртц – лучший среди немцев
25 минут назад
«Милан» купит Рамуша у «ПСЖ» за 65+5 млн евро
30 минут назад
ЧМ-2026. Франция против Норвегии, Испания сыграет с Уругваем, Бельгия – с Новой Зеландией, Иран встретится с Египтом
32 минуты назадLive
Генсек РФС об РПЛ: «Один из лучших чемпионатов в Европе по посещаемости, доходности. Входит в топ-10 среди 55 национальных первенств УЕФА»
42 минуты назад
Мбаппе, Дембеле, Ларсен, Бобб – в составах Норвегии и Франции на матч ЧМ-2026, Холанд – в запасе
сегодня, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
ФИФА отклонила просьбу Франции сыграть с Норвегией в черных повязках в память о матери Дешама, а минута молчания в память о жертвах землетрясения в Венесуэле была запланирована заранее
2 минуты назад
Пепе, Сангаре и Ян Диоманде вошли в тройку лучших по Индексу ГОЛа в матче Кюрасао – Кот-д′Ивуар
4 минуты назад
Фердинанд о Тчуамени: «МЮ» нужно сделать все для его перехода из «Реала». Он первый в моем списке на замену Каземиро»
13 минут назад
Сенегал – Ирак. 1:0 – Диарра забил, Сулака удален. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Ван Хекке, Рейндерс и ван Дейк вошли в тройку лучших по Индексу ГОЛа в матче Тунис – Нидерланды
19 минут назад
Моуринью о работе в сборной: «Клубный футбол – моя естественная среда обитания. Быть каждый день с игроками, целовать их, пинать. Но когда вижу атмосферу ЧМ или Евро, понимаю, что хотелось бы этого»
37 минут назад
Ольмо об Испании на ЧМ-2026: «Пришло время для второй звезды. У нас отличный коллектив и достаточно мастерства, чтобы добиться цели»
58 минут назад
Акинфеев о смерти Сергея Иванова: «Сколько раз после игр мы сидели и разбирали каждую минуту на поле. Я ценил его прямоту и мудрость. Он был частью ЦСКА и моей жизни, моим другом и наставником»
сегодня, 21:18
Ташуев о ЧМ-2026: «Сборные созданы для патриотизма и боления, они не определяют направление футбола. Его определяет ЛЧ»
сегодня, 21:18
Мане, Гуйе, Аль-Аммари, Аль-Хамади – в составах Сенегала и Ирака на матч ЧМ-2026
сегодня, 21:04