«Реал» объявил об уходе Себальоса: «Дани был в клубе в один из самых успешных периодов в истории и завоевал 16 трофеев»

«Реал» объявил об уходе полузащитника Дани Себальоса.
Стороны ранее договорились о расторжении контракта.
«Реал» и Дани Себальос по взаимному согласию приняли решение завершить сотрудничество. Дани Себальос был игроком «Реала» с 2017 года, проведя в клубе один из самых успешных периодов в его истории.
За семь сезонов в составе первой команды он сыграл 215 матчей и завоевал 16 трофеев: три Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Ла Лиги, один Кубок Испании, три Суперкубка Испании.
«Реал» выражает Дани Себальосу благодарность за его преданность и профессионализм на протяжении всего времени, пока он защищал цвета нашего клуба, и желает ему и всей его семье больших успехов на новом этапе жизни.
«Реал Мадрид» был, есть и всегда будет его домом», – говорится в сообщении клуба.
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Наверное Маур его попросил
Напомнить, что почти все приближенные к Реал Мадриду СМИ в недавнем времени трубили,что Дани дружно сливает информацию из раздевалки Мадрида своей знакомой журналистке. Вот совпадение?)
А то что этот игрок просто высиживал свой контракт до самого конца, играя лишь только месяц за целый сезон? Вот это надёжность ,любой тренер готов на него положится))
Он просто забил болт на футбол, вот и попрощались с пассажиром.