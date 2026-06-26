«Милан» может заплатить «ПСЖ» свыше 60-70 млн евро с учетом бонусов за Рамуша

«Милан» заплатит за Рамуша сильно больше 50 млн евро.

Гонсалу Рамуш обойдется «Милану » в сумму, серьезно превышающую 50 млн евро.

Ранее сообщалось , что итальянский клуб согласовал трансфер португальского нападающего из «ПСЖ » за рекордные для себя деньги.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , с учетом бонусов общая сумма сделки может составить более 60-70 миллионов евро.

Рамуш уже прошел медосмотр, его переход в «Милан» практически оформлен.

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