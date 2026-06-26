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  4. «Милан» может заплатить «ПСЖ» свыше 60-70 млн евро с учетом бонусов за Рамуша

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«Милан» может заплатить «ПСЖ» свыше 60-70 млн евро с учетом бонусов за Рамуша
«Милан» заплатит за Рамуша сильно больше 50 млн евро.

Гонсалу Рамуш обойдется «Милану» в сумму, серьезно превышающую 50 млн евро. 

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер португальского нападающего из «ПСЖ» за рекордные для себя деньги. 

По информации инсайдера Фабрицио Романо, с учетом бонусов общая сумма сделки может составить более 60-70 миллионов евро.

Рамуш уже прошел медосмотр, его переход в «Милан» практически оформлен.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Фабрицио Романо
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Комментарии

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Нету скорости, нету мощи, дриблинга, сильного поставленного удара, средняя игра на 2 этаже, многолетний лавочник как в клубе так и в сборной, всю свою карьеру лутает голы в пустые против уставших уже побежденных соперников, на трансфермаркет каждый год теряет по 10 лямов в цене достигнув 30 лямов, 2 года до окончание контракта.

Это худшая сделка в истории футбола, я не называю его худшим трансфером, он вполне может и заиграть, возможно, но именно как сделка при всех имеющихся фактах это реально одна из худших в истории футбола.

Этот футболист при всех перечисленных фактах должен был уходить за 15-20 лямов максимум.
ОтветPato07
Нету скорости, нету мощи, дриблинга, сильного поставленного удара, средняя игра на 2 этаже, многолетний лавочник как в клубе так и в сборной, всю свою карьеру лутает голы в пустые против уставших уже побежденных соперников, на трансфермаркет каждый год теряет по 10 лямов в цене достигнув 30 лямов, 2 года до окончание контракта. Это худшая сделка в истории футбола, я не называю его худшим трансфером, он вполне может и заиграть, возможно, но именно как сделка при всех имеющихся фактах это реально одна из худших в истории футбола. Этот футболист при всех перечисленных фактах должен был уходить за 15-20 лямов максимум.
Сильно. По конспектам Феликса и Гедеша и Бебе
ОтветPato07
Нету скорости, нету мощи, дриблинга, сильного поставленного удара, средняя игра на 2 этаже, многолетний лавочник как в клубе так и в сборной, всю свою карьеру лутает голы в пустые против уставших уже побежденных соперников, на трансфермаркет каждый год теряет по 10 лямов в цене достигнув 30 лямов, 2 года до окончание контракта. Это худшая сделка в истории футбола, я не называю его худшим трансфером, он вполне может и заиграть, возможно, но именно как сделка при всех имеющихся фактах это реально одна из худших в истории футбола. Этот футболист при всех перечисленных фактах должен был уходить за 15-20 лямов максимум.
Скорость и мощь у него имеется, а вот с остальным согласен. Он еще очень хорошо позицию выбирает, но сам себе момент создать не способен, он играет как классическая девятка из прошлого. И назревает вопрос, кто в Милане ему будет создавать эти моменты?
В Милане работает одни …. Как можно заплатить 50-60 млн за него?
ОтветAxmat Cecenov
В Милане работает одни …. Как можно заплатить 50-60 млн за него?
Он сильнейший нападающий в истории португалии после эйсебио, в чем проблема?
ОтветБазовичок
Он сильнейший нападающий в истории португалии после эйсебио, в чем проблема?
Проспись пожалуйста. Белка догнала тебя
Вот смотрю на Рамуша и не понимаю, где они нашли такой ценник? Я бы даже в 20 лямах сомневался, ну прям игрок вообще ни о чем. Блеснул разок и в ПСЖ каким-то чудом попал. А ведь некоторые говорят, что он должен в старте Португалии играть. Да Роналду и через 5 лет будет бодрее выглядеть, просто стоя на месте и размахивая руками.
Ответtony
Вот смотрю на Рамуша и не понимаю, где они нашли такой ценник? Я бы даже в 20 лямах сомневался, ну прям игрок вообще ни о чем. Блеснул разок и в ПСЖ каким-то чудом попал. А ведь некоторые говорят, что он должен в старте Португалии играть. Да Роналду и через 5 лет будет бодрее выглядеть, просто стоя на месте и размахивая руками.
По нынешнему рынку Роналду и сейчас в 41 год должен стоить никак не меньше 100 евролямов.
что-то херня какая-то выходит )
переплата за бездаря, за 5 млн могли купить Дастана Сатпаева
ОтветDias8720
переплата за бездаря, за 5 млн могли купить Дастана Сатпаева
Если только в ФМ.
Его уже Челси выкупили.
Вот если объективно, то кроме хет-трика Швейцарии в 2022-м, чем это полено ещё запомнилось, чтобы стоить под 70 лямов в 2026-м?
Ну Милану не в первое покупать списанных игроков
Чел уже много лет не может выиграть конкуренцию у стареющего Роналду, а за него 70 лямов дают... Может, Милану лучше самого Криштиану купить тогда? :))
Придурки за такие деньги можно было Гринвуда подписать, деньги на ветер
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