«Милан» может заплатить «ПСЖ» свыше 60-70 млн евро с учетом бонусов за Рамуша
«Милан» заплатит за Рамуша сильно больше 50 млн евро.
Гонсалу Рамуш обойдется «Милану» в сумму, серьезно превышающую 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласовал трансфер португальского нападающего из «ПСЖ» за рекордные для себя деньги.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, с учетом бонусов общая сумма сделки может составить более 60-70 миллионов евро.
Рамуш уже прошел медосмотр, его переход в «Милан» практически оформлен.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
Комментарии
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Это худшая сделка в истории футбола, я не называю его худшим трансфером, он вполне может и заиграть, возможно, но именно как сделка при всех имеющихся фактах это реально одна из худших в истории футбола.
Этот футболист при всех перечисленных фактах должен был уходить за 15-20 лямов максимум.
Его уже Челси выкупили.