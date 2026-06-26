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  4. Месси начнет матч с Иорданией на скамейке. Лаутаро и Альварес могут выйти в старте Аргентины (ESPN)

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Месси начнет матч с Иорданией на скамейке. Лаутаро и Альварес могут выйти в старте Аргентины (ESPN)
Месси не выйдет в старте на матч против Иордании.

Лионель Месси начнет матч против Иордании на скамейке запасных, сообщает ESPN.

Сборная Аргентины сыграет с Иорданией в 3-м туре ЧМ-2026 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Аргентинцы ранее обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0) благодаря пяти голам Месси. Учитывая, что команда лидирует в группе J, Лионель Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени.

Таким образом, Месси, как ожидается, останется в запасе.

Отмечается, что во время тренировки изначально в стартовом составе был Нико Пас, но позже форвард «Интер Майми» заменил его в рамках одной из перестановок. Хулиан Альварес также вышел на поле вместо Лаутаро Мартинеса в еще одном атакующем варианте, опробованном Скалони.

Тренер обычно не использует схему с двумя нападающими, но на части тренировки Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес оба играли в атаке. Чтобы выпустить Лаутаро, тренер поменял полузащитника Эксекиеля Паласиоса.

Лаутаро и Альварес могут начать матч 3-го тура в старте. Также ожидается, что основной голкипер Эмилиано Мартинес займет место в воротах.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
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Комментарии

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Месси не гоняется за голами, вот роналду даже если бы Португалия вышла бы досрочно, играл бы все 90 минут, чтобы забить один мяч(вернее добить )
это было ожидаемо и очень правильно
пусть молодежь оставляет силы во всех этих бомбардирских геройствах)
а Леопольду надо беречь силы на плей-офф
Зато роналду играл с Узбекистаном когда счёт был 5-0, шакалил до последнего:))🤣🤣🤣
Ему достаточно будет 20-30 минут провести на поле, что бы забить гол:))
Посмотрим на умения Паса отдавать пасы.
Жду Лео в последние 20 минут.
Хоть и люблю Роналду, но в аналогичной ситуации он бы устроил истерику с уходом из сборной.
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