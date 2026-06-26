Месси начнет матч с Иорданией на скамейке. Лаутаро и Альварес могут выйти в старте Аргентины (ESPN)

Месси не выйдет в старте на матч против Иордании.

Лионель Месси начнет матч против Иордании на скамейке запасных, сообщает ESPN.

Сборная Аргентины сыграет с Иорданией в 3-м туре ЧМ-2026 28 июня в 05:00 по московскому времени.

Аргентинцы ранее обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0) благодаря пяти голам Месси. Учитывая, что команда лидирует в группе J, Лионель Скалони намерен дать игровое время тем, кто ранее провел на поле меньше времени.

Таким образом, Месси, как ожидается, останется в запасе.

Отмечается, что во время тренировки изначально в стартовом составе был Нико Пас, но позже форвард «Интер Майми» заменил его в рамках одной из перестановок. Хулиан Альварес также вышел на поле вместо Лаутаро Мартинеса в еще одном атакующем варианте, опробованном Скалони.

Тренер обычно не использует схему с двумя нападающими, но на части тренировки Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес оба играли в атаке. Чтобы выпустить Лаутаро, тренер поменял полузащитника Эксекиеля Паласиоса.

Лаутаро и Альварес могут начать матч 3-го тура в старте. Также ожидается, что основной голкипер Эмилиано Мартинес займет место в воротах.