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  4. Александр Мостовой: «Мусаев, проиграв 2 трофея, должен был сказать: «Извините, я обосрался». Тренер Эквадора говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что у него есть яйца!»

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Александр Мостовой: «Мусаев, проиграв 2 трофея, должен был сказать: «Извините, я обосрался». Тренер Эквадора говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что у него есть яйца!»
Мостовой: критика проходит мимо меня, я всегда буду отстаивать футбольных людей.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику за свои высказывания. 

«Поймите, я не критикую людей, а говорю правду! Футбольное сообщество объединяется против меня? Пускай… Поверьте мне, я такое футбольное сообщество видел, которое Мусаеву даже не снилось.

Критика в мой адрес проходит фоном мимо меня – я голов забил больше, чем эти критики снов видели за свою жизнь. Всегда буду отстаивать футбольных людей! 

Недавно скончался тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев, который говорил: «Не могу представить тренера, который не умеет кататься на коньках». Мне трудно представить, что я приведу ребенка к учителю по гитаре, а он скажет: «Я сам играть не умею, но ребенка научу». Есть же логика?

Вот и Мусаев, когда за неделю проиграл два трофея, должен был на пресс-конференции сказать: «Извините, ребята, я обосрался».

Тренер Эквадора [Себастьян Беккасесе] говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что он тренер с яйцами! Все храбрые, футбольные люди набираются уверенности и уходят со своих постов», – сказал Мостовой. 

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АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoМурад Мусаев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВиктор Кудрявцев
logoСборная Эквадора по футболу
брань
logoСебастьян Беккасесе
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Решают же футболисты, Санёк! Закусывай хоть иногда, а то уже не помнишь что пять минут назад говорил.
Ещё нет яиц у тренера Португалии
Решают не футболисты и не тренеры, а спонсоры.
все давно придумано - яйца круглые, Мусаев нефутбольный, вечер пятницы лучшее время звонить Царю за комментарием
А Мостовому не доверили ни одной команды, потому что их и не было
Мне трудно представить, что я приведу ребенка к учителю по гитаре, а он скажет: «Я сам играть не умею, но ребенка научу».

Так футбольный тренер в на взрослом уровне и не должен учить людей играть в футбол))
А детей как раз пусть учат "футбольные люди")
Мостовой - уролог.
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