Александр Мостовой: «Мусаев, проиграв 2 трофея, должен был сказать: «Извините, я обосрался». Тренер Эквадора говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что у него есть яйца!»

Мостовой: критика проходит мимо меня, я всегда буду отстаивать футбольных людей.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику за свои высказывания.

«Поймите, я не критикую людей, а говорю правду! Футбольное сообщество объединяется против меня? Пускай… Поверьте мне, я такое футбольное сообщество видел, которое Мусаеву даже не снилось.

Критика в мой адрес проходит фоном мимо меня – я голов забил больше, чем эти критики снов видели за свою жизнь. Всегда буду отстаивать футбольных людей!

Недавно скончался тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев, который говорил: «Не могу представить тренера, который не умеет кататься на коньках». Мне трудно представить, что я приведу ребенка к учителю по гитаре, а он скажет: «Я сам играть не умею, но ребенка научу». Есть же логика?

Вот и Мусаев, когда за неделю проиграл два трофея, должен был на пресс-конференции сказать: «Извините, ребята, я обосрался».

Тренер Эквадора [Себастьян Беккасесе] говорил: «Если мы не выйдем из группы, я уйду». Потому что он тренер с яйцами! Все храбрые, футбольные люди набираются уверенности и уходят со своих постов», – сказал Мостовой.