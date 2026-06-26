Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»

Мостовой: Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна с возглавляющим «Краснодар » Мурадом Мусаевым .

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 немецкая национальная команда потерпела поражение от сборной Эквадора со счетом 1:2.

«Вот Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер.

На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсманна – поэтому их и наказывают все время», – сказал Мостовой.

Александр Мостовой: «Поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Решают футболисты»