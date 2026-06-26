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  4. Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»

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Александр Мостовой: «Нагельсманн ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева, они оба нефутбольные люди. Я в шоке, как Германия назначила Юлиана. Поэтому их и наказывают все время»
Мостовой: Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает Мусаева.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна с возглавляющим «Краснодар» Мурадом Мусаевым.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 немецкая национальная команда потерпела поражение от сборной Эквадора со счетом 1:2.

«Вот Нагельсманн в Германии ходит с хамоватым лицом – он напоминает мне Мусаева, они оба нефутбольные люди. Почему он не смог обыграть Эквадор-то? Он же великий тренер.

На этом чемпионате мира более 40 тренеров, которые ранее играли в футбол хоть на каком-то уровне. Это уже радует! Но я в шоке, как Германия назначает главным тренером этого Нагельсманна – поэтому их и наказывают все время», – сказал Мостовой.

Александр Мостовой: «Поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Решают футболисты»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoМурад Мусаев
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЮлиан Нагельсманн
logoКраснодар
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия

Комментарии

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Ну Каннаваро ЗМ получал, очень футбольный человек. И разве это помогло нам узбекам?
ОтветDizzod
Ну Каннаваро ЗМ получал, очень футбольный человек. И разве это помогло нам узбекам?
Так играют-то футболисты. Тренер вообще не важен (с).
ОтветDizzod
Ну Каннаваро ЗМ получал, очень футбольный человек. И разве это помогло нам узбекам?
Дурак, играют футболисты! Тренер не причем
Мостовой просто хамит всем подряд. А Спортсу всё нипочём. Каждый день новости от царя. Главное - побольше комментариев!
ОтветEvgen Vynokurov
Мостовой просто хамит всем подряд. А Спортсу всё нипочём. Каждый день новости от царя. Главное - побольше комментариев!
Вот и ты мимо не прошел, как и я)) тут нужен #мостовойбойкот
ОтветEvgen Vynokurov
Мостовой просто хамит всем подряд. А Спортсу всё нипочём. Каждый день новости от царя. Главное - побольше комментариев!
Царские новости.Можно было отдельный блог сделать)
Пока Германия не оч, конечно, играют. Может ещё разбегаются в плофе, ну и справедливости ради, на последнем Евро Нагель с Германией единственные кто нормальный бой дали испанцам, французы тогда хоть и с таким же счётом проиграли, но по содержанию игры у них даже шанса не было.
ОтветDed Delvin
Пока Германия не оч, конечно, играют. Может ещё разбегаются в плофе, ну и справедливости ради, на последнем Евро Нагель с Германией единственные кто нормальный бой дали испанцам, французы тогда хоть и с таким же счётом проиграли, но по содержанию игры у них даже шанса не было.
Там не "нормальный бой", а судейское ограбление было с рукой кукурельки.
Чемпион Германии, обладатель суперкубка Германии, тренер года Германии даже не прочитает мнение бывшего футболиста с нулем трофеев, но Мост никогда этого не поймет, он все еще Царь Виго, правда все меньше людей остаётся в живых, кто это вспомнит.
Интересно, он всё это ради хайпа озвучивает, или в самом деле болен?
Ответверсус вульгарис
Интересно, он всё это ради хайпа озвучивает, или в самом деле болен?
Ну это тот же блоггер, только без намека на креатив. Односложные и предсказуемые ответы на любые вопросы
Уже до лица докопался...
Царь даже не понимает, в силу своего интеллекта, что на спортсе его юзают, как юродивого.
Как надоело это различие, футбольный и нефутбольный тренер. Футболисты априори не могут стать хорошими тренерами, мало просто того, что провел всю жизнь в футболе.... Каждый раз, как читаю эту ахинею - даже новости больше видеть не хочется. Я понимаю, если бы он хотя бы в качестве тренера что-то показал, хоть с каким-нибудь клубом первой лиги, так губу свою раскатал и сидит всех налево направо поливает.
вечер пятницы, и как всегда на сцене Мостовой
Мостовой - Великий Наказатель!
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