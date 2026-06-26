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  4. Экс-директор «Милана» о Роналду: «Мы согласовали переход в 2018-м. Криштиану заинтересовался, хотел выиграть ЛЕ, но китайские владельцы отказались»

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Экс-директор «Милана» о Роналду: «Мы согласовали переход в 2018-м. Криштиану заинтересовался, хотел выиграть ЛЕ, но китайские владельцы отказались»
Экс-директор «Милана»: мы собирались подписать Роналду в 2018-м, он очень хотел.

Бывший спортивный директор «Милана», а ныне «Падовы», Массимилиано Мирабелли заявил, что Криштиану Роналду мог стать игроком «россонери» в 2018 году.

Напомним, в тот год португальский форвард перешел из «Реала» в «Ювентус».

«Китайские владельцы оказали нам финансовую поддержку. Они сказали нам обновить состав, он был очень возрастным. Нам нужно было попытаться его обновить и привлечь перспективных игроков, и мы это сделали.

Возможно, 240 млн евро – это немного многовато, хотя, если я правильно помню, было меньше, – но мы все равно пытались привлечь всех будущих звезд.

Они даже попросили нас о большой звезде: мы связались даже достигли соглашения о переходе Криштиану Роналду в «Милан».

Китайские владельцы попросили нас совершить сенсационный трансфер. В то время у Криштиану Роналду были проблемы с налогами и другие сложности в «Реале». На финале [ЛЧ] в Кардиффе, между «Ювентусом» и «Реалом», мы встретились с Жорже Мендешем. Мы выдвинули это предложение, эту идею: Криштиану очень заинтересовался.

Когда мы с Фассоне и Гаттузо поговорили с ним, он сказал: «Я еду в Милан. Я никогда не играл в Лиге Европы, и я еду, чтобы выиграть ее». Он создал для себя значительную мотивацию, он не преуменьшал того факта, что едет не для игры в Лиге чемпионов. Он хотел выиграть Лигу Европы и был чрезвычайно мотивирован.

Мы достигли всех договоренностей: с «Реалом», с Мендешем относительно игрока. Все было хорошо, но после этого сделка не состоялась: китайские владельцы отказались.

«Реал Мадрид» хотел за него 100 миллионов евро, но мы могли бы обсудить другие варианты, и сумму можно было бы снизить. У Криштиану Роналду была большая зарплата. Это произошло, я не хочу ошибаться, в январе 2018 года, и его могли бы быстро подписать», – рассказал Мирабелли в интервью на YouTube-канале Карло Пеллегатти.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
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Падова

Комментарии

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Конечно… конечно… конечно😁😁😁
"Роналду в 2018 хотел выиграть ЛЕ")))
ну да, его можно понять
после трёх побед подряд в лч захотелось чего-нибудь новенького, экзотики, так сказать)
Как раз после победы в лч и зародилась мысль выиграть ле, обычная реакция
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