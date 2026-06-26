Андерсон в «Ман Сити» будет зарабатывать 300 000 фунтов в неделю, контракт – по схеме «5+1». Хавбек перейдет из «Ноттингема» за 116 млн фунтов

Андерсон подпишет контракт по схеме «5+1» с «Ман Сити».

Стали известны детали контракта Эллиота Андерсона с «Манчестер Сити ».

Ранее сообщалось , что «горожане» купят полузащитника «Ноттингем Форест » за 116 миллионов фунтов.

По информации The Athletic, футболист подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать около 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов или 15,6 млн в год. В соглашении будет предусмотрен пункт о продлении еще на один сезон.

В прошлом сезоне АПЛ Андерсон провел 38 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь .

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