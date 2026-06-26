Андерсон в «Ман Сити» будет зарабатывать 300 000 фунтов в неделю, контракт – по схеме «5+1». Хавбек перейдет из «Ноттингема» за 116 млн фунтов
Андерсон подпишет контракт по схеме «5+1» с «Ман Сити».
Стали известны детали контракта Эллиота Андерсона с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «горожане» купят полузащитника «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов.
По информации The Athletic, футболист подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать около 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов или 15,6 млн в год. В соглашении будет предусмотрен пункт о продлении еще на один сезон.
В прошлом сезоне АПЛ Андерсон провел 38 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Комментарии
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10-15 лет назад я знал, что условные 100 млн. евро за футболиста - это очень много
больше 100 млн. - уже какой-то космос, такой трансфер точно будет в каком-нибудь списке рекордов, где Роналду, Бэйл, Суарес и т.д.
а вот сейчас 100 млн. евро - это сколько?
это много, мало, средне?
выходит, ≈40 млн этот трансфер
неплохо так, солидно...
Воу!
Сколько же тогда условный Энцо стоит, если Андерсона за 116 млн фунтов выписывают?)