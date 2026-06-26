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  4. Андерсон в «Ман Сити» будет зарабатывать 300 000 фунтов в неделю, контракт – по схеме «5+1». Хавбек перейдет из «Ноттингема» за 116 млн фунтов

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Андерсон в «Ман Сити» будет зарабатывать 300 000 фунтов в неделю, контракт – по схеме «5+1». Хавбек перейдет из «Ноттингема» за 116 млн фунтов
Андерсон подпишет контракт по схеме «5+1» с «Ман Сити».

Стали известны детали контракта Эллиота Андерсона с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «горожане» купят полузащитника «Ноттингем Форест» за 116 миллионов фунтов.

По информации The Athletic, футболист подпишет контракт на 5 лет и будет зарабатывать около 300 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов или 15,6 млн в год. В соглашении будет предусмотрен пункт о продлении еще на один сезон.

В прошлом сезоне АПЛ Андерсон провел 38 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.

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Детальный обзор всех главных трансферов лета

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoЭллиот Андерсон
logoМанчестер Сити
logoвозможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoденьги
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Родри сильно сдал, поэтому трансфер напрашивался. На самом деле как то не привычно болеть за Сити без шарлатана
Хм. Типа первый парень на деревне? Чёт рановато.
Юмореска уже разоряет Сити
вся эта нелепица с суммами трансферов привела меня к тому, что я больше не понимаю, какая это цена
10-15 лет назад я знал, что условные 100 млн. евро за футболиста - это очень много
больше 100 млн. - уже какой-то космос, такой трансфер точно будет в каком-нибудь списке рекордов, где Роналду, Бэйл, Суарес и т.д.
а вот сейчас 100 млн. евро - это сколько?
это много, мало, средне?
ОтветБорис_1117003684
вся эта нелепица с суммами трансферов привела меня к тому, что я больше не понимаю, какая это цена 10-15 лет назад я знал, что условные 100 млн. евро за футболиста - это очень много больше 100 млн. - уже какой-то космос, такой трансфер точно будет в каком-нибудь списке рекордов, где Роналду, Бэйл, Суарес и т.д. а вот сейчас 100 млн. евро - это сколько? это много, мало, средне?
Как раньше 30-40 млн, например за талантливого Бензема Реал платил 30, за топового Вилью Барселона отдала 40:)
Ответrigobersong
Как раньше 30-40 млн, например за талантливого Бензема Реал платил 30, за топового Вилью Барселона отдала 40:)
в общем, на три надо делить, тогда более или менее адекватное представление о цене можно получить
выходит, ≈40 млн этот трансфер
неплохо так, солидно...
Кто это вообще такой? Для тех, кто не следит за АПЛ.
ОтветVlados 86
Кто это вообще такой? Для тех, кто не следит за АПЛ.
Футболист
ОтветVlados 86
Кто это вообще такой? Для тех, кто не следит за АПЛ.
Это загадка даже для тех, кто следит за АПЛ.
Вот это ценник и контракт!
Воу!
Сколько же тогда условный Энцо стоит, если Андерсона за 116 млн фунтов выписывают?)
не ясно чего все удивляются тут, парень играет на уровне родри.
Андерсон в Манчестере это всегда легендарно
Неплохое усиление для Сити, надеюсь получится проявить себя
Теперь это ФК 116, а не ФК 115.
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