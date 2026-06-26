«Зенит» покупает Аугусто у «Трабзонспора» за 16+4 млн евро. Форвард подпишет контракт до 2031 года (Анар Ибрагимов)
«Зенит» договорился о трансфере Фелипе Аугусто.
Фелипе Аугусто да Силва перейдет в «Зенит».
Как сообщает Анар Ибрагимов, агенты с доверенностью от петербургского клуба прибыли в Турцию для оформления трансфера 22-летнего нападающего «Трабзонспора». Сумма сделки составит 16 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.
По данным журналиста, стороны закрыли сделку. Эту информацию ему подтвердили в турецком клубе.
Бразилец подпишет контракт с сине-бело-голубыми до 2031 года.
В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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