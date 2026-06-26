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  4. «Зенит» покупает Аугусто у «Трабзонспора» за 16+4 млн евро. Форвард подпишет контракт до 2031 года (Анар Ибрагимов)

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«Зенит» покупает Аугусто у «Трабзонспора» за 16+4 млн евро. Форвард подпишет контракт до 2031 года (Анар Ибрагимов)
«Зенит» договорился о трансфере Фелипе Аугусто.

Фелипе Аугусто да Силва перейдет в «Зенит». 

Как сообщает Анар Ибрагимов, агенты с доверенностью от петербургского клуба прибыли в Турцию для оформления трансфера 22-летнего нападающего «Трабзонспора». Сумма сделки составит 16 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.

По данным журналиста, стороны закрыли сделку. Эту информацию ему подтвердили в турецком клубе. 

Бразилец подпишет контракт с сине-бело-голубыми до 2031 года. 

В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Анара Ибрагимова
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Фелипе Аугусто да Силва
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Комментарии

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В цену Угальде, посмотрим что из этого получится. Будет очень смешно, если и он ливанет конкуренцию Соболеву.
ОтветКамбоджа Иванов
В цену Угальде, посмотрим что из этого получится. Будет очень смешно, если и он ливанет конкуренцию Соболеву.
Угальде 13 стоил. Этот скорее в цену Гарсии.
...+ 4 млн бонусами "Трабзонспору", если Аугусто будет вовремя возвращаться из отпуска.
Интересно даже кто кого, бразил Соболева или наоборот))
Новый мотиватор Соболева едет
Ну норм трансфер! Кто следующий? Колумбиец или Эквадорец?
Дельфины любят играть с волнами и бразильскими форвардами с большой зарплатой.
Купите нападающего,порадуйте вашего дельфинчика....
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