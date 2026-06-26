«Зенит» покупает Аугусто у «Трабзонспора» за 16+4 млн евро. Форвард подпишет контракт до 2031 года (Анар Ибрагимов)

«Зенит» договорился о трансфере Фелипе Аугусто.

Фелипе Аугусто да Силва перейдет в «Зенит ».

Как сообщает Анар Ибрагимов, агенты с доверенностью от петербургского клуба прибыли в Турцию для оформления трансфера 22-летнего нападающего «Трабзонспора ». Сумма сделки составит 16 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 4 млн евро.

По данным журналиста, стороны закрыли сделку. Эту информацию ему подтвердили в турецком клубе.

Бразилец подпишет контракт с сине-бело-голубыми до 2031 года.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Аугусто провел 32 матча и забил 13 голов. Его статистика – здесь .

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