Александр Мостовой: «Поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Решают футболисты»

Мостовой: поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе тренеров на чемпионате мира-2026.

«На чемпионате мира я не вижу гениальные тренерские идеи. Я миллион раз говорил – на поле решают футболисты. Вы поставьте этого Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Ответ простой, как и сам футбол! Действующие лица на поле – футболисты.

Все кричат, что Турция провалила ЧМ… Вы серьезно? Они по игре никому не должны были проигрывать.

Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит. Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать «Сассуоло», то не выиграю никакую Лигу чемпионов».

Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен – надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки. Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол – простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь», – сказал Мостовой.

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии уступила команде Эквадора со счетом 1:2.