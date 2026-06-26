  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Александр Мостовой: «Поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Решают футболисты»

0
Александр Мостовой: «Поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Решают футболисты»
Мостовой: поставьте Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0?.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе тренеров на чемпионате мира-2026.

«На чемпионате мира я не вижу гениальные тренерские идеи. Я миллион раз говорил – на поле решают футболисты. Вы поставьте этого Нагельсманна в Кюрасао – думаете, они обыграют Германию 5:0? Ответ простой, как и сам футбол! Действующие лица на поле – футболисты.

Все кричат, что Турция провалила ЧМ… Вы серьезно? Они по игре никому не должны были проигрывать. 

Я всю жизнь играл в футбол и никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего. Никто в Европе так не говорит. Гвардиола сам говорил: «Если я пойду тренировать «Сассуоло», то не выиграю никакую Лигу чемпионов».

Тренер в футболе номинально, конечно же, нужен – надо проводить тренировки, заменами руководить, но голы забивают игроки. Если тренера удалят, то футболисты не уйдут с поля. Футбол – простая игра: сегодня ты забиваешь с выхода один на один, а завтра спотыкаешься и не забиваешь», – сказал Мостовой. 

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Германии уступила команде Эквадора со счетом 1:2.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура31431 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЮлиан Нагельсманн
logoАлександр Мостовой
logoСборная Германии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Кюрасао по футболу
logoПеп Гвардиола
logoСборная Турции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoбундеслига Германия
logoсерия А Италия
logoСассуоло

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вот поставили Арбелоа в реал. И?
Ответdeadjoker
Ну вот поставили Арбелоа в реал. И?
Мост: «Никогда не понимал, чем отличается хороший тренер от среднего»
HR: «Александр, мы вам перезвоним»
😁
Ответdeadjoker
Ну вот поставили Арбелоа в реал. И?
Куда ближе это Каннаваро в Узбекистане)
Клопп поднял с низов Майнц, потом привёл к чемпионству Боруссию, потом вернул на вершину Ливерпуль. Смог бы так средний тренер? Вопрос риторический. А Мостовой как обычно, поверхностный болтун и нефутбольный человек уже давно.
ОтветЕвгений Сидоров
Клопп поднял с низов Майнц, потом привёл к чемпионству Боруссию, потом вернул на вершину Ливерпуль. Смог бы так средний тренер? Вопрос риторический. А Мостовой как обычно, поверхностный болтун и нефутбольный человек уже давно.
Можно добавить - как много титулов выиграл Абердин, когда Фергюссон ушел из него в МЮ?
Саня, это не так работает. Понятно, что Нагельсман не выиграет с Кюросао у Германии, тем более 5:0. Тут вопрос, а выиграет ли вообще Германия у Кюросао с Мостовым?
ОтветT-72
Саня, это не так работает. Понятно, что Нагельсман не выиграет с Кюросао у Германии, тем более 5:0. Тут вопрос, а выиграет ли вообще Германия у Кюросао с Мостовым?
Поверь, выиграет вообще без тренера и 4 составом)))
Ответгуингм
Поверь, выиграет вообще без тренера и 4 составом)))
Эквадор прошел мимо тебя?
Тренер выстраивает как эти футболисты играют. На поле солдаты а на бровке их генерал. Но Мостовому осилить озы тренерского мастерства не дано. Корочка есть, а дальше-----------!!!
ОтветЕвгений Матыцын
Тренер выстраивает как эти футболисты играют. На поле солдаты а на бровке их генерал. Но Мостовому осилить озы тренерского мастерства не дано. Корочка есть, а дальше-----------!!!
Смешной однако, в курсе что ещё соперники есть))))
С чем действительно не поспоришь - так это с тем, что нагельсманн - слабый тренер
ОтветFIORENTINA1926
С чем действительно не поспоришь - так это с тем, что нагельсманн - слабый тренер
Я с годами понял, все тренеры, на кого молятся тактические гики типо лукомского, по факту никогда ничего большого не выиграли. А особенно немецкая вот эта школа молодых тренеров которых дофига, а толку ничего
ОтветFIORENTINA1926
С чем действительно не поспоришь - так это с тем, что нагельсманн - слабый тренер
И с тем, что Мостовой - идиот
Никогда не понимал, в чем феномен Мостового, средненький такой игрочок был
ОтветМаксим Столбов
Никогда не понимал, в чем феномен Мостового, средненький такой игрочок был
вообще-то нет
Ответpq
вообще-то нет
Средний по европейским меркам. В топ клуб не взяли, даже несмотря на то, что он показывал. И все тамошние спецы видели, это не кассеты в европу присылать с нарезками. И никого не заинтересовал из больших команд все равно. Он может все что угодно рассказывать, как его звали в Ливерпуль или в Ювентус вместо Зидана, но по факту он всю карьеру играл в середняках европейского футбола, ничего не выиграл и ни за что не боролся. В конце карьеры удалось попасть в Лигу чемпионов один раз. Все.
Ах да, он выиграл престижный кубок интертото, обыграв Зенит)
Если Льюис Хэмилтон на Оке не сможет обогнать гоночный болид, значит он слабый пилот.
Турция как раз из-за тренера слила...
Вот поэтому тебя никто тренером и не берет. Зачем тебе деньги платить, если решают футболисты, чтобы ты языком чесал?
Тот же Мостовой: Почему Мусаев не научил бить по мячу Боссели?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» покупает Аугусто у «Трабзонспора» за 16+4 млн евро. Форвард подпишет контракт до 2031 года (Анар Ибрагимов)
12 минут назад
Шаман из Ганы о возвращении России: «Я люблю Путина – распечатал его фото, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет. Мы и РФ – единое целое»
23 минуты назад
Оргкомитет ЧМ-2026 в Сиэтле об акции ЛГБТ* на матче Ирана и Египта: «Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границы, культуры и убеждения»
28 минут назад
«Комо» выкупит Паса у «Реала» за 60 млн евро. У «Мадрида» будет опция обратного выкупа за 80 млн через год
42 минуты назад
ЦСКА о смерти Сергея Иванова: «Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким»
54 минуты назад
ЧМ-2026. Франция против Норвегии, Испания сыграет с Уругваем, Бельгия – с Новой Зеландией, Иран встретится с Египтом
55 минут назад
Сын Анчелотти покачал головой при выходе Неймара на замену в матче с Шотландией. Жена Давиде пожаловалась на оскорбления фанатов в соцсети: «Мы первыми хотим победы Бразилии»
59 минут назад
Следите за всеми матчами ЧМ-2026 в приложении ГОЛ
сегодня, 15:00Промо
«Милан» предложил 45 млн евро с учетом бонусов за Рамуша, «ПСЖ» хочет 50 млн. Форварду дают контракт с зарплатой 4 млн евро в год
сегодня, 14:59
«Атлетико» близок к трансферу Ли Кан Ина из «ПСЖ» за 35 млн евро
сегодня, 14:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» хочет подписать Урозова из сборной Узбекистана. Рост защитника «Динамо» Самарканд – 191 см (Иван Карпов)
10 минут назад
Норвегия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
49 минут назад
Сенегал – Ирак. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
59 минут назад
Уругвай – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
сегодня, 15:00
Суарес об Альваресе: «Он бы сразу вписался в «Барсу», но уйти из «Атлетико» непросто. Когда я хотел перейти в «Арсенал» из «Ливерпуля», Джеррард убедил меня остаться – я провел лучший сезон»
сегодня, 14:51
Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
сегодня, 14:50
Египет – Иран. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
сегодня, 14:40
Новая Зеландия – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
сегодня, 14:30
«Динамо» оштрафует Нгамале на июньскую зарплату за неявку на сборы. Вингер ушел из клуба
сегодня, 13:57
«Сафонов входит в двойку лучших вратарей – там он и Райя. Матвей – большой талантище, если голова будет на месте, все будет хорошо». Песьяков о вратаре «ПСЖ»
сегодня, 13:48